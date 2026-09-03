ఇకపై వాట్సాప్ నుంచే కరెంట్, గ్యాస్, క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లుల చెల్లింపు- ఎలాగంటే?
వాట్సాప్ భారతదేశంలో సరికొత్త 'బిల్ పేమెంట్స్' ఫీచర్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. దీనిద్వారా వినియోగదారులు నేరుగా వాట్సాప్ నుంచే విద్యుత్, గ్యాస్, వాటర్, క్రెడిట్కార్డ్ బిల్లులతో పాటు పలు సేవలకు సంబంధించిన చెల్లింపులను సులభంగా నిర్వహించుకోవచ్చు.
Published : September 3, 2026 at 6:16 PM IST
Hyderabad: మెటా యాజమాన్యంలోని ప్రముఖ మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ 'వాట్సాప్' (WhatsApp) భారతదేశంలో సరికొత్త 'బిల్ పేమెంట్స్' (Bill Payments) ఫీచర్ను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ ఫీచర్ ద్వారా భారతీయ వినియోగదారులు తమ వాట్సాప్ ఖాతా నుండే విద్యుత్, నీరు, గ్యాస్, ఫోన్ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ వంటి అన్ని రకాల గృహ బిల్లులను నేరుగా చెల్లించవచ్చు. ఈ ఫీచర్ను కంపెనీ దశలవారీగా విడుదల చేస్తోంది. రాబోయే కొద్ది వారాల్లో ఆండ్రాయిడ్ (Android), ఐఓఎస్ (iOS) వినియోగదారులందరికీ ఇది అందుబాటులోకి వస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.
భారత్ కనెక్ట్ (BBPS) భాగస్వామ్యంతో సేవలు: ఈ సరికొత్త సర్వీస్ భారత్ కనెక్ట్ (BBPS) నెట్వర్క్ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. విద్యుత్, గ్యాస్, వాటర్, ఫాస్టాగ్ (FASTag), ఇన్సూరెన్స్, క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లులు, లోన్ EMI వంటి మొత్తం 30 కేటగిరీలలోని సుమారు 22,722 బిల్లుదారులకు యాక్సెస్ అందిస్తుంది.
WhatsApp is upgrading Bill Payments in India 🇮🇳— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 3, 2026
Bill payments aren't new on WhatsApp, but the platform is now rolling out a native in-app Bill Payments experience powered by Bharat Connect.
Users can:
→ Browse 22,722+ billers across 30 categories
→ Pay electricity, water,… pic.twitter.com/5Ugc5CXJgA
"లక్షలాదిమంది భారతీయులకు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి, వ్యాపార సంస్థలతో మాట్లాడటానికి, ప్రభుత్వ సేవలను పొందడానికి, మెట్రో టిక్కెట్ల నుంచి ఇన్సూరెన్స్ వరకు అన్నీ ఒకే యాప్లో కొనుగోలు చేయడానికి వాట్సాప్ ఇప్పటికే అత్యంత సులభమైన మార్గంగా మారింది. ఇప్పుడు 'బిల్ పేమెంట్స్' ఫీచర్తో, ప్రతి ఇంట్లో జరిగే అత్యంత సాధారణమైన పనిని కూడా అంతే సరళంగా మారుస్తున్నాము. వాట్సాప్లో బిల్లులు చెల్లించడం అనేది ఒక మెసేజ్ పంపినంత సులభం కావాలన్నదే మా లక్ష్యం" - అరుణ్ శ్రీనివాస్, మెటా ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, కంట్రీ హెడ్
వాట్సాప్లో బిల్లు చెల్లింపు:
- సింగిల్ క్లిక్ యాక్సెస్: వాట్సాప్ హోమ్ స్క్రీన్ పైభాగంలో ఉన్న రూపాయి గుర్తు (₹) పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా వినియోగదారులు నేరుగా ఈ ఫీచర్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
- కంప్లీట్ హిస్టరీ & అలెర్ట్స్: కేవలం బిల్లులు కట్టడమే కాకుండా, మీరు గతంలో చెల్లించిన పాత బిల్లుల వివరాలను (Past Payments), రాబోయే కొత్త బిల్లుల గడువు తేదీలను (Upcoming Due Dates) ఇక్కడే సులభంగా ట్రాక్ చేయవచ్చు.
- మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ మేనేజ్మెంట్: ఒకే సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కింద ఒకటి కంటే ఎక్కువ కనెక్షన్లు లేదా బహుళ ఖాతాలు (Multiple Accounts) ఉన్నట్లయితే, వాటన్నింటినీ ఒకే చోట సులభంగా లింక్ చేసి నిర్వహించుకోవచ్చు. ఈ విధానం ద్వారా వినియోగదారులు తమ వివిధ కనెక్షన్లను మరింత సులభంగా మేనేజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
- మల్టిపుల్ పేమెంట్ ఆప్షన్స్: మీ సౌకర్యాన్ని బట్టి UPI, డెబిట్ కార్డ్ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్లలో దేనినైనా ఉపయోగించి కేవలం కొన్ని సెకన్లలోనే మీ బిల్లుల చెల్లింపును సురక్షితంగా పూర్తి చేయవచ్చు.
బిల్లు ఎలా చెల్లించాలి? (How to Pay Bills?):
- వాట్సాప్ హోమ్ స్క్రీన్ పైభాగంలో ఉన్న రూపాయి గుర్తు (₹) పై క్లిక్ చేయండి.
- దానిపై ట్యాప్ చేయగానే పేమెంట్స్ సెక్షన్ (Payments Section) ఓపెన్ అవుతుంది.
- అక్కడ మీ బిల్లు కేటగిరీని ఎంచుకోవాలి (ఉదాహరణకు: కరెంట్ బిల్లు, గ్యాస్ బిల్లు మొదలైనవి).
- ఆ తర్వాత మీ బిల్లర్ (Provider)ని ఎంచుకుని, మీ ఖాతా వివరాలను (Account Details) నమోదు చేయాలి.
- వివరాలు ఇవ్వగానే మీ బిల్లు మొత్తం (Bill Amount) స్క్రీన్పై ఆటోమేటిక్గా కనిపిస్తుంది.
- చివరగా మీరు UPI, డెబిట్ కార్డ్ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ ఉపయోగించి పేమెంట్ పూర్తి చేయవచ్చు.
చాటింగ్ నుంచి బిల్ పేమెంట్స్ వరకు.. తదుపరి అడుగు షాపింగేనా?: కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం వరకు, వాట్సాప్ కేవలం చాటింగ్ (మెసేజ్లు పంపడం, అందుకోవడం) కోసం మాత్రమే ఉపయోగించేవారు. కాలక్రమేణా ఫొటోలు, వీడియోలు, ఆడియోలు, డాక్యుమెంట్లు, లొకేషన్, కాంటాక్ట్లు పంపే సదుపాయం వచ్చింది. ఆ తర్వాత యూపీఐ (UPI) లింక్ సహాయంతో డబ్బు పంపే 'వాట్సాప్ పేమెంట్స్' ప్రారంభమైంది.
ఇప్పుడు బిల్లుల చెల్లింపు ఫీచర్ కూడా తోడైంది. ప్రస్తుతం వాట్సాప్ ద్వారా ప్రజలు మొబైల్ రీఛార్జ్, మెట్రో టిక్కెట్లు, ప్రభుత్వ చాట్బాట్ సేవలను ఇప్పటికే ఉపయోగిస్తున్నారు. వాట్సాప్ అప్డేట్స్ ఇస్తున్న ఈ ప్యాటర్న్ను గమనిస్తే.. భవిష్యత్తులో వాట్సాప్లోనే నేరుగా గ్రోసరీ (కిరాణా), ఫ్యాషన్, ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి వివిధ కేటగిరీల ప్రొడక్ట్స్ కొనుగోలు చేసే సరికొత్త షాపింగ్ ఫీచర్ కూడా ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.