ఐఫోన్ యూజర్ల కోసం వాట్సాప్లో కొత్త ఫీచర్- ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుందంటే?
ఐఫోన్ వినియోగదారుల కోసం వాట్సాప్ కొత్త ఫీచర్పై పనిచేస్తోందని తెలుస్తోంది. ఇది నిర్దిష్ట తేదీ, సమయానికి మెసెజ్లను షెడ్యూల్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.
Published : February 23, 2026 at 2:50 PM IST
Hyderabad: ఇన్స్టంట్ మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ కూడా గూగుల్ మెసేజెస్ మాదిరి "షెడ్యూల్ మెసేజ్" ఫీచర్పై పనిచేస్తోంది. WABetaInfo నివేదిక ప్రకారం, వాట్సాప్ వినియోగదారులు మెసెజ్ను కంపోజ్ చేసి, నిర్దిష్ట తేదీ, సమయానికి ఆటోమేటిక్గా సెండ్ అయ్యేలా షెడ్యూల్ చేసేందుకు అనుమతించే కొత్త "షెడ్యూల్ మెసేజ్" ఫీచర్పై పనిచేస్తోంది.
ఈ నివేదిక ప్రకారం, టెస్ట్ఫ్లైట్ ద్వారా విడుదల చేసిన తాజా iOS బీటా అప్డేట్ (వెర్షన్ 26.7.10.72)లో ఈ ఫీచర్ కనిపించింది. ఈ షెడ్యూలింగ్ మెసెజెస్ ఫీచర్ రిమైండర్లు, గ్రీటింగ్స్ లేదా ఇతర ముఖ్యమైన అప్డేట్లను సెట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
వాట్సాప్ షెడ్యూల్ మెసేజ్ ఫీచర్ ఎలా పని చేస్తుంది?: WABetaInfo నివేదిక ప్రకారం, ఈ ఫీచర్ ద్వారా వినియోగదారులు మెసెజ్ టైప్ చేసి దాని డెలివరీకి సరైన సమయం, తేదీని ఎంచుకోగలుగుతారు. సెండర్ షెడ్యూల్ చేసిన మెసెజ్లు చాట్ ఇన్ఫో స్క్రీన్లోని ప్రత్యేక విభాగంలో ఉంటాయి. కావాలనుకుంటే వినియోగదారులు ఓసారి షెడ్యూల్ చేసిన మెసెజ్ సెండ్ అయ్యే లోపే అంటే రిసీవర్కు తెలియజేయకుండానే డిలీట్ చేయొచ్చు.
ఈ ఫీచర్ వ్యక్తిగత చాట్లు, గ్రూప్ చాట్లలోనూ పనిచేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఇది రిమైండర్లు, గ్రీటింగ్స్ లేదా వర్క్-రిలేటెడ్ అప్డేట్లకు ఉపయోగపడుతుంది. "వాట్సాప్ షెడ్యూల్డ్ మెసెజ్లకు మద్దతు ఇవ్వడంతో, వినియోగదారులు తమ మెసెజ్లను ఎప్పుడు పంపాలనే దానిపై ఎక్కువ నియంత్రణను కలిగి ఉంటారు. ముఖ్యమైన సందేశాలను ఎప్పుడు, ఏ సమయంలో పంపాలో వినియోగదారులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు" అని నివేదిక పేర్కొంది.
వాట్సాప్ గ్రూప్ మెసేజ్ హిస్టరీ ఫీచర్: వాట్సాప్ ఇటీవలే గ్రూప్ చాట్ల కోసం కొత్త "గ్రూప్ మెసేజ్" ఫీచర్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది గ్రూప్ చాట్లో కొత్త సభ్యులు పాత మెసెజ్లు చూడటానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ ఫీచర్ పాత మెసెజ్లను మాన్యువల్గా ఫార్వార్డ్ చేయవలసిన అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది. ఇది ప్లాట్ఫారమ్ ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ పాలసీకి కట్టుబడి ఉంటూ యూజర్ గోప్యతకు భంగం కలిగించకుండా గ్రూప్ ఆన్బోర్డింగ్ను సులభతరం చేస్తుందని వాట్సాప్ చెబుతోంది. అయితే ఇది పూర్తిగా గ్రూప్ నిర్వహకులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ ఫీచర్పై మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.