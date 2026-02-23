ETV Bharat / technology

ఐఫోన్ యూజర్ల కోసం వాట్సాప్​లో కొత్త ఫీచర్- ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుందంటే?

ఐఫోన్ వినియోగదారుల కోసం వాట్సాప్ కొత్త ఫీచర్‌పై పనిచేస్తోందని తెలుస్తోంది. ఇది నిర్దిష్ట తేదీ, సమయానికి మెసెజ్​లను షెడ్యూల్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.

Whatsapp
Whatsapp (Photo Credit- Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 23, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: ఇన్‌స్టంట్ మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ కూడా గూగుల్ మెసేజెస్ మాదిరి "షెడ్యూల్ మెసేజ్" ఫీచర్‌పై పనిచేస్తోంది. WABetaInfo నివేదిక ప్రకారం, వాట్సాప్ వినియోగదారులు మెసెజ్​ను కంపోజ్ చేసి, నిర్దిష్ట తేదీ, సమయానికి ఆటోమేటిక్​గా సెండ్ అయ్యేలా షెడ్యూల్ చేసేందుకు అనుమతించే కొత్త "షెడ్యూల్ మెసేజ్" ఫీచర్‌పై పనిచేస్తోంది.

ఈ నివేదిక ప్రకారం, టెస్ట్‌ఫ్లైట్ ద్వారా విడుదల చేసిన తాజా iOS బీటా అప్‌డేట్ (వెర్షన్ 26.7.10.72)లో ఈ ఫీచర్ కనిపించింది. ఈ షెడ్యూలింగ్ మెసెజెస్ ఫీచర్ రిమైండర్‌లు, గ్రీటింగ్స్ లేదా ఇతర ముఖ్యమైన అప్‌డేట్‌లను సెట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

వాట్సాప్ షెడ్యూల్ మెసేజ్ ఫీచర్ ఎలా పని చేస్తుంది?: WABetaInfo నివేదిక ప్రకారం, ఈ ఫీచర్​ ద్వారా వినియోగదారులు మెసెజ్​ టైప్ చేసి దాని డెలివరీకి సరైన సమయం, తేదీని ఎంచుకోగలుగుతారు. సెండర్ షెడ్యూల్ చేసిన మెసెజ్​లు చాట్ ఇన్ఫో స్క్రీన్‌లోని ప్రత్యేక విభాగంలో ఉంటాయి. కావాలనుకుంటే వినియోగదారులు ఓసారి షెడ్యూల్ చేసిన మెసెజ్​ సెండ్ అయ్యే లోపే అంటే రిసీవర్​కు తెలియజేయకుండానే డిలీట్ చేయొచ్చు.

ఈ ఫీచర్ వ్యక్తిగత చాట్‌లు, గ్రూప్ చాట్‌లలోనూ పనిచేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఇది రిమైండర్‌లు, గ్రీటింగ్స్ లేదా వర్క్-రిలేటెడ్ అప్డేట్​లకు ఉపయోగపడుతుంది. "వాట్సాప్ షెడ్యూల్డ్ మెసెజ్​లకు మద్దతు ఇవ్వడంతో, వినియోగదారులు తమ మెసెజ్​లను ఎప్పుడు పంపాలనే దానిపై ఎక్కువ నియంత్రణను కలిగి ఉంటారు. ముఖ్యమైన సందేశాలను ఎప్పుడు, ఏ సమయంలో పంపాలో వినియోగదారులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు" అని నివేదిక పేర్కొంది.

వాట్సాప్ గ్రూప్ మెసేజ్ హిస్టరీ ఫీచర్‌: వాట్సాప్ ఇటీవలే గ్రూప్ చాట్‌ల కోసం కొత్త "గ్రూప్ మెసేజ్" ఫీచర్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది గ్రూప్​ చాట్​లో కొత్త సభ్యులు పాత మెసెజ్​లు చూడటానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ ఫీచర్​ పాత మెసెజ్​లను మాన్యువల్‌గా ఫార్వార్డ్ చేయవలసిన అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది. ఇది ప్లాట్‌ఫారమ్ ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ పాలసీకి కట్టుబడి ఉంటూ యూజర్ గోప్యతకు భంగం కలిగించకుండా గ్రూప్ ఆన్‌బోర్డింగ్‌ను సులభతరం చేస్తుందని వాట్సాప్ చెబుతోంది. అయితే ఇది పూర్తిగా గ్రూప్ నిర్వహకులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ ఫీచర్​పై మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

