ETV Bharat / technology

వాట్సాప్​లో 'గ్రూప్ మెసేజ్ హిస్టరీ' ఫీచర్- కొత్త సభ్యులు పాత మెసెజ్​లు చూడొచ్చు!

వాట్సాప్ గ్రూప్ చాట్‌ల కోసం కొత్త ఫీచర్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది కొత్త సభ్యులు పాత మెసెజ్​లు చూడటానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

Whatsapp
Whatsapp (Photo Credit- Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 20, 2026 at 12:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ప్రముఖ ఇన్‌స్టంట్ మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ శుక్రవారం తన వినియోగదారుల కోసం ఒక కొత్త ఫీచర్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ముఖ్యంగా దీన్ని గ్రూప్​ చాట్​లలో అంతరాయాలను తొలగించేందుకు తీసుకొచ్చారు. గ్రూప్ మెసేజ్ హిస్టరీ పేరుతో తీసుకొచ్చిన ఈ ఫీచర్ కొత్త సభ్యులు పాత మెసెజ్​లు చూడటానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇది పాత మెసెజ్​లను మాన్యువల్‌గా ఫార్వార్డ్ చేయవలసిన అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది. ఈ ఫీచర్​ ప్లాట్‌ఫారమ్ ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ పాలసీకి కట్టుబడి ఉంటూ యూజర్ గోప్యతకు భంగం కలిగించకుండా గ్రూప్ ఆన్‌బోర్డింగ్‌ను సులభతరం చేస్తుందని వాట్సాప్ పేర్కొంది.

వాట్సాప్ గ్రూప్ మెసేజ్ హిస్టరీ ఫీచర్: ఈ కొత్త "గ్రూప్ మెసేజ్ హిస్టరీ" ఫీచర్ కొత్త సభ్యులు చేరడానికి ముందు పంపిన రీసెంట్ మెసెజ్​లను వీక్షించడానికి వీలు కల్పిస్తుందని వాట్సాప్ ఒక బ్లాగ్ పోస్ట్‌లో వివరించింది. గతంలో గ్రూప్‌లో కొత్తగా యాడ్ చేసిన వినియోగదారులు వారు చేరిన తర్వాత పంపిన మెసెజ్​లను మాత్రమే చూడగలిగేవారు, ఆ గ్రూప్​లోని మునుపటి మెసెజ్​లను చూడలేకపోయేవారు. అయితే వాట్సాప్ తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త ఫీచర్​ సహాయంతో ఆ గ్రూప్​లోని మునుపటి మెసెజ్​లను కూడా చూడొచ్చు. కానీ ఇది పూర్తిగా గ్రూప్ నిర్వహకులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

Whatsapp Introduces New Feature for Group Chats Allowing New Members to See Old Messages
Whatsapp Introduces New Feature for Group Chats Allowing New Members to See Old Messages (Photo Credit- WhatsApp)

వాట్సాప్‌లో గ్రూప్ మెసేజ్ హిస్టరీని ఆప్షనల్, కాన్ఫిగర్ చేయగలిగేలా చేశారు. గ్రూప్ నిర్వాహకులు మునుపటి మెసేజ్ హిస్టరీని కొత్త సభ్యులతో పంచుకోవాలో లేదో ఎంచుకోవచ్చని టెక్ కంపెనీ చెబుతోంది. అంటే ఇప్పుడు గ్రూప్ నిర్వాహకులకు మునుపటి మెసెజ్ హిస్టరీని కొత్త సభ్యులతో పంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. వారు మినిమమ్ 25 నుంచి ఎన్ని మెసేజ్‌లను ఫార్వార్డ్ చేయాలనుకుంటున్నారో కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఇది ప్రొఫెషనల్, కమ్యూనిటీ లేదా వ్యక్తిగత చాట్‌లతో సహా గ్రూప్​ను బట్టి ఫ్లెక్సిబిలిటీని అందిస్తుందని వాట్సాప్ చెబుతోంది.

ఈ ఫీచర్​ను గోప్యతను దృష్టిలో ఉంచుకునే రూపొందించినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. వాట్సాప్ నుంచి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, గ్రూప్ మెసేజ్ హిస్టరీలు ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్టెడ్​గా ఉంటాయి, ఇది గ్రూప్‌లోని వారు మాత్రమే షేర్డ్ మెసేజ్‌లను యాక్సెస్ చేయగలరని నిర్ధారిస్తుంది. ఈ అప్‌డేట్ దాని ఎన్‌క్రిప్షన్ ప్రమాణాలను బలహీనపరచదని, గ్రూప్ ఎన్విరాన్‌మెంట్‌లో మెసేజ్ విజిబిలిటీ నియంత్రణ కొనసాగుతుందని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.

పారదర్శకతను కాపాడుకోవడానికి, గ్రూప్​లో కొత్తగా జోడించిన సభ్యునికి పాత మెసెజ్ హిస్టరీని పంపించినప్పుడు, ప్రతి గ్రూప్ సభ్యునికి టైమ్‌స్టాంప్, పంపినవారి సమాచారం అందుతుందని వాట్సాప్ పేర్కొంది. ఇంకా మెసెజ్ హిస్టరీ సాధారణ మెసెజ్​ల నుంచి చూసేందుకు భిన్నంగా కన్పిస్తుందని చెబుతోంది.

ఈ ఫీచర్​ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేసినట్లు, త్వరలోనే వాట్సాప్ ఆండ్రాయిడ్, iOS వెర్షన్లలో అందుబాటులోకి వస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది. అయితే కొత్త ఫీచర్‌ను యాక్సెస్ చేయడానికి వినియోగదారులు యాప్‌ను తాజా వెర్షన్‌కు అప్‌డేట్ చేసుకోవాలని సూచించింది.

TAGGED:

WHATSAPP
WHATSAPP NEW FEATURES
WHATSAPP GROUP MESSAGE HISTORY
WHATSAPP LATEST NEWS
WHATSAPP GROUP MESSAGE HISTORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.