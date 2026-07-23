వాట్సాప్లో అడోబ్ అక్రోబాట్: డౌన్లోడ్ లేకుండానే PDF ఓపెన్, ఎడిట్ చేయొచ్చు
వాట్సాప్ వినియోగదారుల కోసం అడోబ్ అక్రోబాట్ ఫీచర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనివల్ల PDF ఫైళ్లను డివైజ్లోకి డౌన్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా చాట్లోనే నేరుగా చూసుకోవచ్చు, అవసరమైతే చిన్నపాటి ఎడిటింగ్స్, మార్కప్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు.
Published : July 23, 2026 at 10:39 AM IST
Hyderabad: ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ తన వినియోగదారుల కోసం ఒక సరికొత్త ఫీచర్ను పరిచయం చేసింది. ఇకపై యూజర్లు తమకు వచ్చే పీడీఎఫ్ (PDF) ఫైళ్లను డివైజ్లోకి డౌన్లోడ్ చేసుకోకుండానే నేరుగా చాట్లోనే చూసుకునేలా "అడోబ్ అక్రోబాట్" సంస్థతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. గతంలో భారతదేశంతో సహా కొంతమంది వినియోగదారులకే పరిమితమైన ఈ ఫీచర్, ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వాట్సాప్ వెబ్ (WhatsApp Web), డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ యూజర్లందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ప్రధాన ప్రయోజనాలు:
- డౌన్లోడ్ అవసరం లేదు: ఫైల్ను డివైజ్లో సేవ్ చేయకుండానే పూర్తి స్క్రీన్లో నేరుగా చాట్ విండోలోనే ఓపెన్ చేసి చదువుకోవచ్చు.
- డాక్యుమెంట్ ఎడిటింగ్ సౌకర్యం: PDF డాక్యుమెంట్లోని కీలక సమాచారాన్ని హైలైట్ చేయడం, అండర్లైన్ చేయడం, టెక్స్ట్ను స్ట్రైక్-థ్రూ (కొట్టివేయడం) చేసేందుకు వీలుగా అధునాతన మార్కప్ టూల్స్ను ఇందులో పొందుపరిచారు.
- పాస్వర్డ్ ఫైల్స్ సపోర్ట్: సెక్యూరిటీ పాస్వర్డ్ ఉన్న PDF ఫైళ్లను కూడా నేరుగా ఇక్కడే పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి ఓపెన్ చేయవచ్చు.
- పూర్తి భద్రత: చాట్లోనే PDF ఫైల్స్ ఓపెన్ చేసినప్పటికీ, వాట్సాప్ అందించే ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ (End-to-End Encryption) భద్రతకు ఎలాంటి భంగం వాటిల్లదని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 300 కోట్ల (3 Billion) కంటే ఎక్కువ మంది వినియోగదారులు ఉన్న వాట్సాప్లో, ప్రతిరోజూ లక్షలాది డాక్యుమెంట్లు షేర్ అవుతుంటాయి. గతంలో, వినియోగదారులు ఫైల్ను తమ పరికరంలోకి డౌన్లోడ్ చేసుకుని, ఆపై దానిని మరొక యాప్లో తెరవాల్సి వచ్చేది.
అయితే, అక్రోబాట్ ఇంటిగ్రేషన్ ద్వారా వినియోగదారులు చాట్లోనే PDFను పూర్తి స్క్రీన్లో చూడటమే కాకుండా, టెక్స్ట్ను హైలైట్ చేయడానికి, అండర్లైన్ చేయడానికి, స్ట్రైక్ చేయడానికి మార్కప్ టూల్స్ను కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ కొత్త అప్డేట్ వల్ల వినియోగదారుల సమయం ఆదా అవ్వడమే కాకుండా, డివైజ్ మెమొరీ కూడా నిండకుండా ఉంటుందని టెక్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.