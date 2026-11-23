ఐఓఎస్ యూజర్లకు గుడ్న్యూస్: వాట్సాప్లో 'వ్యూ-వన్స్' టెక్స్ట్ మెసేజ్లు- స్క్రీన్షాట్ కూడా తీయలేరు!
వాట్సాప్ ఐఓఎస్ (iOS) యూజర్ల కోసం కొత్తగా 'వ్యూ-వన్స్' టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఫీచర్ను తీసుకొస్తోంది. ఒక్కసారి చదివాక మాయమయ్యే ఈ ఫీచర్ బీటా వెర్షన్ విడుదలైనట్లు WABetaInfo వెల్లడించింది.
Published : November 23, 2026 at 7:41 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ (WhatsApp) తమ ఐఓఎస్ (iOS) యూజర్ల కోసం మరో కొత్త ప్రైవసీ ఫీచర్ను తీసుకొస్తోంది. ఇప్పటివరకు ఫొటోలు, వీడియోలకు మాత్రమే పరిమితమైన 'వ్యూ-వన్స్' (View-Once) సదుపాయాన్ని, ఇకపై టెక్స్ట్ మెసేజ్లకు కూడా వర్తింపజేస్తూ బీటా వెర్షన్ను విడుదల చేయడం ప్రారంభించింది. వాట్సాప్ అప్డేట్లను ట్రాక్ చేసే WABetaInfo ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది.
ఎలా పనిచేస్తుంది? ప్రత్యేకతలేంటి?:
WhatsApp introduces view-once text messages on iOS! WhatsApp is rolling out the view-once feature for text messages, so users can send a message that the recipient can only read once. https://t.co/6EQR4EXswM https://t.co/4ROixBze2s— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 23, 2026
- ఒక్కసారే చూసే అవకాశం: ఈ ఫీచర్ ద్వారా పంపే టెక్స్ట్ మెసేజ్ను అవతలి వ్యక్తి కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే ఓపెన్ చేసి చదవగలరు. ఆ మెసేజ్ను మూసివేయగానే, చాట్ నుంచి అది శాశ్వతంగా మాయమైపోతుంది.
- కట్టుదిట్టమైన భద్రత: మెసేజ్ గోప్యతకు భంగం కలగకుండా వాట్సాప్ ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. ఈ మెసేజ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు స్క్రీన్షాట్లు (Screenshots) తీయడం, స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేయడం సాధ్యం కాదు. అంతేకాకుండా, ఆ టెక్స్ట్ను కాపీ చేయడం గానీ, ఇతరులకు ఫార్వార్డ్ చేయడానికి గానీ అసలు వీలుండదు.
అందుబాటులో ఎవరికి ఉంది?: ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్ యాపిల్ 'టెస్ట్ఫ్లైట్' (TestFlight) ద్వారా అందుబాటులో ఉన్న వాట్సాప్ iOS బీటా వెర్షన్ 26.45.10.73లో కొద్దిమంది ఐఫోన్ యూజర్లకు మాత్రమే కనిపిస్తోంది. రాబోయే కొద్ది వారాల్లోనే మరికొందరు బీటా యూజర్లకు దీనిని విస్తరించనున్నారు.
ఆండ్రాయిడ్లో ముందే వచ్చింది: ఆండ్రాయిడ్ యూజర్లకు వాట్సాప్ ఈ సదుపాయాన్ని ఇంతకుముందే పరిచయం చేసింది. 2026 నవంబర్ 12న విడుదలైన ఆండ్రాయిడ్ బీటా వెర్షన్ (2.26.45.6) ద్వారా స్క్రీన్షాట్ నియంత్రణలతో కూడిన వ్యూ-వన్స్ టెక్స్ట్ ఫీచర్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇప్పుడు అదే ఫీచర్ను ఐఫోన్లకు కూడా తీసుకొస్తోంది.
అయితే, నవంబర్ 23 నాటికి ఈ కొత్త ఫీచర్పై వాట్సాప్ గానీ, దాని మాతృసంస్థ మెటా (Meta) గానీ ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. సాధారణ యూజర్లందరికీ (Stable public release) ఇది ఎప్పటి నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుందనే విషయంపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
ఐఫోన్లో వ్యూ-వన్స్ మెసేజ్ పంపడం ఎలా?:
- Step 1: ఐఫోన్లో వాట్సాప్ యాప్ ఓపెన్ చేయండి.
- Step 2: ఏదైనా చాట్ తెరిచి, టెక్స్ట్ బార్లో మెసేజ్ టైప్ చేయండి.
- Step 3: సెండ్ బటన్ను కాసేపు నొక్కి పట్టుకోండి.
- Step 4: ఇప్పుడు మెనూ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో Schedule Message, View Once అనే ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి.
- Step 5: View Once పై క్లిక్ చేయండి. మెసేజ్ వెంటనే సెండ్ అవుతుంది.
గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఒకసారి పంపిన తర్వాత ఆ మెసేజ్ను వెనక్కి తీసుకోలేరు. ఈ ఫీచర్ మీ అకౌంట్లో ఆన్లో ఉంటే, చాట్ బార్ పైన చిన్న హింట్ కనిపిస్తుంది. దాన్ని ఎలా వాడాలో అందులో ఉంటుంది.
ఐఫోన్లో వ్యూ-వన్స్ మెసేజ్ చూడటం ఎలా?: రిసీవర్ మెసేజ్ బబుల్పై ట్యాప్ చేసినప్పుడు, గోప్యతా వివరాల గురించి సంక్షిప్త సమాచారంతో ఒక ప్రత్యేక స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో ప్రైవసీ వివరాలు క్లుప్తంగా ఉంటాయి. ఇది వారికి మెసెజ్ను ఒకసారి మాత్రమే చదవడానికి అనుమతిస్తుంది. స్క్రీన్ మూసేసిన వెంటనే, మెసేజ్ చాట్ నుంచి అదృశ్యమవుతుంది. దాని స్థానంలో "Opened" అనే లేబుల్ కనిపిస్తుంది. ఇది వ్యూ-వన్స్ ఫొటోలు, వీడియోల విషయంలో జరిగినట్లే ఉంటుంది. మెసేజ్ ఓపెన్ చేశారో లేదో పంపిన వ్యక్తికి కూడా తెలుస్తుంది.