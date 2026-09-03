వాట్సాప్ క్రేజీ అప్డేట్: ఆండ్రాయిడ్లో 'డ్రాఫ్ట్ అలర్ట్', iOSలో మెనూకూ 'లిక్విడ్ గ్లాస్ లుక్'!
వాట్సాప్ తన వినియోగదారుల కోసం రెండు సరికొత్త అప్డేట్లను తీసుకువస్తోంది. ఆండ్రాయిడ్లో టైప్ చేసి వదిలేసిన మెసేజ్లను గుర్తుచేసే 'డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్' ఫీచర్ రాబోతుండగా, ఐఓఎస్ వినియోగదారులకు మెసేజ్ మెనూ సరికొత్త డిజైన్తో లభించనుంది.
Published : September 3, 2026 at 4:14 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ వినియోగదారుల కోసం రెండు వేర్వేరు ఫీచర్లను పరీక్షిస్తోంది. ఆండ్రాయిడ్ యూజర్లు టైప్ చేసిన డ్రాఫ్ట్ మెసేజ్లను పంపడం మర్చిపోకుండా గుర్తుచేసేలా ఒక కొత్త నోటిఫికేషన్ అప్డేట్ను తీసుకువస్తోంది. అదే సమయంలో ఐఓఎస్ (iOS) వినియోగదారులకు మెసేజ్ మెనూ కొత్త రూపంలో వస్తోంది.
WABetaInfo నివేదికల ద్వారా ఈ రెండు అప్డేట్లు వెలుగులోకి వచ్చాయి. వాట్సాప్ కొత్త ఫీచర్లను పర్యవేక్షించే ఈ వెబ్సైట్ ప్రకారం, ఈ రెండు ఫీచర్లు ప్రస్తుతం బీటా టెస్టర్లకు అందుబాటులో ఉన్నాయి, త్వరలో సాధారణ వినియోగదారులకు కూడా అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
ఆండ్రాయిడ్లో డ్రాఫ్ట్ మెసేజ్ల కోసం కొత్త నోటిఫికేషన్: వాట్సాప్ గతంలో చాట్ లిస్ట్లోనే డ్రాఫ్ట్ (Draft) లేబుల్ను చూపించే ఫీచర్ను ఆండ్రాయిడ్ 2.24.20.24 బీటా వెర్షన్లో పరిచయం చేసింది. ఇప్పుడు దీనికి అదనంగా Android 2.26.35.2 అప్డేట్ ద్వారా ఒక కొత్త నోటిఫికేషన్ ఫీచర్ను తీసుకువస్తోంది.
WhatsApp is rolling out notifications for draft messages!— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 1, 2026
WhatsApp is introducing a feature that shows a notification when users leave a message unfinished in a chat.https://t.co/tktaQdAHiN pic.twitter.com/6gWH7wvPOa
ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?: మీరు ఏదైనా చాట్లో మెసేజ్ టైప్ చేసి, పంపకుండానే ఆ చాట్ నుంచి బయటకు వచ్చి వేరే యాప్ని ఓపెన్ చేస్తే, సరిగ్గా ఒక నిమిషం తర్వాత మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఈ నోటిఫికేషన్ టైటిల్ "Your draft" అని ఉంటుంది. దానితో పాటు మీరు ఏ కాంటాక్ట్కు మెసేజ్ టైప్ చేశారో వారి పేరు కూడా కనిపిస్తుంది.
ఇప్పటి వరకు చాట్ జాబితాలోని 'డ్రాఫ్ట్' లేబుల్ యాప్ ఓపెన్ చేస్తేనే కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ తాజా అప్డేట్ ద్వారా మీరు వాట్సాప్నకు బయట ఉన్నప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. దీనిపై ట్యాప్ చేయడం ద్వారా మీరు నేరుగా ఆ చాట్ బాక్స్కే చేరుకుంటారు.
ఈ రెండు ఫీచర్లు వేర్వేరుగా పనిచేసినప్పటికీ, టైప్ చేసిన మెసేజ్లను పంపడం మర్చిపోయే సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అయితే ప్రస్తుతానికి ఈ సదుపాయం కేవలం కొద్దిమంది బీటా టెస్టర్లకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఇది వినియోగదారులందరికీ ఎప్పుడు వస్తుందనే విషయాన్ని కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.
iOSలో వాట్సాప్ కొత్త లిక్విడ్ గ్లాస్ మెసేజ్ మెనూ: వాట్సాప్ iOS వినియోగదారుల కోసం మెసేజ్ మెనూను పునరుద్ధరిస్తోంది. ఇందులో మెసేజ్ రియాక్షన్ ట్రే, కాంటెక్స్ట్ మెనూ (మరిన్ని ఆప్షన్లు ఉండే మెనూ) రెండూ ఉన్నాయి. ఈ మార్పులను ఐఓఎస్ కోసం అందుబాటులో ఉన్న వాట్సాప్ బీటా వెర్షన్ 26.35.10.16లో గుర్తించారు.
WhatsApp introduces Liquid Glass design for the message menu!— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 2, 2026
WhatsApp is rolling out new updates for the chat interface on iOS, making the reaction tray and context menu compatible with Liquid Glass.https://t.co/Z1uhwrNWIa pic.twitter.com/UVnpf6g4cJ
గతంలో, iOS 26.25.10.16 అప్డేట్లో కేవలం చాట్ బార్ను మాత్రమే 'లిక్విడ్ గ్లాస్' (పారదర్శక) తరహాలో మార్చారు. ఇప్పుడు కొత్తగా రియాక్షన్ ట్రేని కూడా పూర్తిగా పారదర్శకంగా (ట్రాన్స్పరెంట్) మార్చేశారు. దీనివల్ల మెనూ తెరిచినప్పుడు దాని వెనుక ఉన్న చాట్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ఎలా కనిపిస్తుంది?: మీరు ఏదైనా మెసేజ్పై లాంగ్ ప్రెస్ చేసి మెనూ ఓపెన్ చేసినప్పుడు, వెనుక ఉండే చాట్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అంటే ఇంతకుముందులా స్క్రీన్ మొత్తం మసకబారినట్లు (బ్లర్) కనిపించదు. ఈ సరికొత్త డిజైన్ ఫోన్ లైట్ మోడ్, డార్క్ మోడ్లకు అనుగుణంగా మారుతుంది.
విజువల్ స్టైల్ మారినప్పటికీ, మెసేజ్లకు రియాక్షన్లను జోడించే పద్ధతి మాత్రం అలాగే ఉంది. ఈ అప్డేట్ ప్రస్తుతం 'TestFlight' ద్వారా కొంతమంది బీటా టెస్టర్లకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. కొన్ని వారాల్లో సాధారణ వినియోగదారులందరికీ ఇది విస్తృతంగా విడుదల అవుతుందని భావిస్తున్నారు.
వాట్సాప్ తన తదుపరి బిగ్ అప్డేట్ (iOS 27) రావడానికి ముందే ఈ 'లిక్విడ్ గ్లాస్' లుక్ను యాప్ మొత్తం విస్తరించాలని చూస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే చాట్ మెనూతో పాటు డ్రాయింగ్ ఎడిటర్ (ఫొటోలు ఎడిట్ చేసే స్క్రీన్), వీడియో ప్లేయర్పై కూడా ప్రస్తుతం పని చేస్తోంది. ఈ చిన్న చిన్న అప్డేట్లు యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ను మరింత మెరుగుపరుస్తాయి. అయితే ఈ రెండు ఫీచర్లు ప్రస్తుతం ఇంకా బీటా దశలోనే ఉన్నాయి, కాబట్టి ఇవి అందరికీ వెంటనే లభించవు. కానీ, రాబోయే రోజుల్లో సాధారణ వినియోగదారులందరికీ ఇవి అందుబాటులోకి వస్తాయి.