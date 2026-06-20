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వాట్సాప్​లో 'గ్రీన్' డాట్- చాట్ ఓపెన్ చేయకుండానే ఆన్​లైన్​లో ఉన్నారో లేదో తెలిసిపోతుంది!

వాట్సాప్ యూజర్లకు క్రేజీ అప్డేట్! ఇక చాట్ ఓపెన్ చేయకుండానే అవతలి వ్యక్తి ఆన్‌లైన్‌లో ఉన్నారో లేదో తెలుసుకోవచ్చు. అదనంగా ఆండ్రాయిడ్ యాప్‌లో చాట్ బ్యాకప్‌లను నిర్వహించడానికి ఒక కొత్త ఫీచర్‌ను తీసుకొస్తున్నట్లు సమాచారం.

WhatsApp Begins Testing Online Indicator, New Feature to Manage Chat Backups on Android
WhatsApp Begins Testing Online Indicator, New Feature to Manage Chat Backups on Android (Photo Credit- Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 20, 2026 at 2:33 PM IST

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Hyderabad: ఇన్‌స్టంట్ మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ తన ప్లాట్‌ఫామ్‌లో కొత్త ఫీచర్లను ప్రారంభించడానికి సిద్ధమవుతోంది. మెటా యాజమాన్యంలోని ఈ సంస్థ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఫీచర్లను తీసుకొస్తూ యూజర్లను మరింత ఆకట్టుకుంటుంది. తాజాగా చాట్ ఓపెన్ చేయకుండానే అవతలి వ్యక్తి ఆన్‌లైన్‌లో ఉన్నారో లేదో తెలుసుకునేందుకు వీలుగా ప్రొఫైల్ ఫొటోపై 'గ్రీన్ డాట్' (పచ్చటి చుక్క)ను ప్రదర్శించే ఫీచర్​పై పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం.

ప్రొఫైల్ పిక్చర్‌పై గ్రీన్ డాట్- ఇక చాట్ ఓపెన్ చేయనక్కర్లేదు!

డైరెక్ట్ ఇండికేటర్: మీ వాట్సాప్ కాంటాక్ట్స్‌లో ఎవరు ఆన్‌లైన్‌లో ఉన్నారనే విషయం వారి ప్రొఫైల్ ఫొటోపై వచ్చే పచ్చటి చుక్క (Green Dot) ద్వారా తెలిసిపోతుంది.

సమయం ఆదా: గతంలో లాగా ఒక్కొక్కరి చాట్ విండో ఓపెన్ చేసి 'Online' అని ఉందో లేదో చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఇకపై ఉండదు.

WhatsApp is working on a dedicated section to show online contacts
WhatsApp is working on a dedicated section to show online contacts (Photo Credit- WABetaInfo)

ఈ సరికొత్త ఫీచర్‌కు సంబంధించిన స్క్రీన్‌షాట్‌ను గమనిస్తే.. ఇది మనం ఇప్పటికే మెటా యాజమాన్యంలోని Facebook Messenger, Instagram, Slack వంటి యాప్‌లలో చూస్తున్న గ్రీన్ డాట్ (పచ్చటి చుక్క) లాగే కనిపిస్తోంది. వాట్సాప్ కూడా మెటా (Meta) సంస్థదే కావడంతో, తన అన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో ఒకే రకమైన యూజర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను అందించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు అర్థమవుతోంది. ఇకపోతే ఈ గ్రీన్ డాట్ ద్వారా, ఆ సమయంలో మీతో చాట్ చేయడానికి ఎవరెవరు లైవ్‌లో అందుబాటులో ఉన్నారో (Active Status) ఒక్క చూపులోనే స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది.

మరి ప్రైవసీ మాటేంటి?: ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లలో లాగే వాట్సాప్‌లో కూడా మీ ఆన్‌లైన్ స్టేటస్‌ను ఇతరులకు కనిపించకుండా హైడ్ (Hide) చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు మీ ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్‌లో 'Online' స్టేటస్‌ను ఆఫ్ చేస్తే, మీ ప్రొఫైల్‌పై గ్రీన్ డాట్ కనిపించదు, అలాగే మీరు కూడా ఇతరుల గ్రీన్ డాట్‌ను చూడలేరు.

ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుంది?: ఈ ఫీచర్ ఆండ్రాయిడ్ వాట్సాప్ బీటా వెర్షన్ (v2.26.24.5)లో టెస్టింగ్ స్టేజ్​లో ఉన్నట్లు WABetaInfo గుర్తించింది. కొంతమంది పరిమిత బీటా యూజర్లకు ఇప్పటికే ఈ 'గ్రీన్ డాట్' ఫీచర్ కనిపిస్తోంది. టెస్టింగ్ విజయవంతం అయిన తర్వాత, రాబోయే కొద్ది వారాల్లోనే సాధారణ యూజర్లందరికీ గ్లోబల్ అప్‌డేట్ ద్వారా ఇది అందుబాటులోకి రానుందని తెలుస్తోంది.

చాట్ బ్యాకప్ మేనేజర్- ఫోన్ స్టోరేజ్ ఇబ్బందులకు గుడ్ బై!: అదనంగా, వాట్సాప్ తన ఆండ్రాయిడ్ యాప్‌లో చాట్ బ్యాకప్‌లను నిర్వహించడానికి ఒక కొత్త ఫీచర్‌ను పరీక్షిస్తుందని WABetaInfo నివేదిస్తోంది. ఈ ఫీచర్ వినియోగదారులు తమ స్టోరేజ్ వినియోగాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.

స్మార్ట్ కంట్రోల్: ఆండ్రాయిడ్ స్మార్ట్‌ఫోన్లలో గూగుల్ డ్రైవ్ లేదా ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ నిండిపోకుండా ఈ కొత్త చాట్ బ్యాకప్ మేనేజ్‌మెంట్ టూల్ సహాయపడుతుంది.

సులువుగా మేనేజ్ చేయవచ్చు: యూజర్లు తమ పాత బ్యాకప్ డేటాను సులభంగా చూసుకోవడానికి, అవసరం లేని వాటిని డిలీట్ చేయడానికి ఈ ఫీచర్ వీలు కల్పిస్తుంది.

ఇది ఎప్పుడు అందుబాటులోకి?: ఈ ఫీచర్ ప్రస్తుతం అభివృద్ధి దశలోనే ఉందని, దీంతో బీటా టెస్టింగ్ కోసం ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఫంక్షనాలిటీలో గూగుల్ డ్రైవ్ స్టోరేజ్‌ను నిర్వహించడానికి, ఆండ్రాయిడ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ నుంచి నేరుగా బ్యాకప్ సెట్టింగ్స్‌ను యాక్సెస్ చేయడానికి షార్ట్‌కట్‌లు కూడా ఉండవచ్చు.

గూగుల్ కూడా ఆండ్రాయిడ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్‌లో ఒక డెడికేటెడ్ బ్యాకప్ మేనేజ్‌మెంట్ సెక్షన్‌ను జోడించడం ద్వారా ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో సహాయం చేస్తోందని సమాచారం వస్తోంది. ఫీచర్ ట్రాకర్ WABetaInfo ప్రకారం, తాజా గూగుల్ ప్లే సర్వీసెస్ (Google Play Services v26.23) అప్‌డేట్‌తో, ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులు తమ డివైజ్ సెట్టింగ్స్ నుంచి నేరుగా తమ వాట్సాప్ బ్యాకప్‌ను మేనేజ్ చేయవచ్చు.

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