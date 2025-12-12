Telangana Panchayat Elections Results2025

వాట్సాప్​లో కొత్త ఫీచర్లు- 'మిస్డ్ కాల్ మెసేజెస్', 'ఫన్నీ స్టేటస్ స్టిక్కర్లు', 'ఇమేజ్ యానిమేషన్​'తో పాటు మరెన్నో!

వాట్సాప్ వాయిస్‌ మెయిల్ తరహా మిస్డ్ కాల్ మెసేజెస్, ఇమేజ్ యానిమేషన్​తో పాటు మరిన్ని ఫీచర్లను ప్రకటించింది.

WhatsApp Announces Voicemail-Like Missed Call Messages, Image Animation and More Features
WhatsApp Announces Voicemail-Like Missed Call Messages, Image Animation and More Features (Photo Credit- Whatsapp)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 12, 2025 at 11:57 AM IST

2 Min Read
2 Min Read

Hyderabad: వాట్సాప్ వినియోగదారులకు క్రేజీ అప్డేట్. పండగ సీజన్​కు ముందు వాట్సాప్​ కొత్త ఫీచర్లను ప్రకటించింది. అందులో మిస్డ్ కాల్ మెసేజెస్, ఫన్నీ స్టేటస్ స్టిక్కర్లు, మెరుగైన మెటా AI ఇమేజ్ జనరేషన్​తో పాటు మరెన్నో ఎక్సైటింగ్ అప్​గ్రేడ్​లు ఉన్నాయి. ఇవి మీ ప్రియమైన వారితో కనెక్ట్ అవ్వడాన్ని మునుపెన్నడూ లేనంత సులభతరం చేస్తాయని వాట్సాప్ తన బ్లాగ్​ పోస్ట్​లో పేర్కొంది. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ ఫీచర్లపై మరింత వివరంగా తెలుసుకుందాం రండి.

వాట్సాప్‌ కొత్త ఫీచర్లు:

1. కాల్స్​ కోసం:

మిస్డ్ కాల్ మెసేజెస్: ముందుగా "మిస్డ్ కాల్ మెసేజెస్" ఫీచర్​ గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఇది సంప్రదాయ వాయిస్‌మెయిల్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంటుంది. ఈ ఫీచర్​ మీరు కాల్స్ చేస్తున్న సమయంలో స్వీకరించడానికి అవతలి వ్యక్తి అందుబాటులో లేనప్పుడు ఒక నోట్​ను రికార్డ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కాల్ రకాన్ని బట్టి మీరు వాయిస్ లేదా వీడియో నోట్‌ను రికార్డ్ చేసి సింగిల్ ట్యాప్​తో పంపించొచ్చు. ఈ కొత్త విధానం వాయిస్‌మెయిల్‌లను గతానికి సంబంధించినదిగా చేస్తుందని కంపెనీ బ్లాగ్ పోస్ట్​లో తెలిపింది.

వాయిస్ చాట్‌లలో రియాక్షన్స్: వినియోగదారులు ఇప్పుడు వాయిస్ చాట్‌ల సమయంలో కూడా సంభాషణకు అంతరాయం కలిగించకుండా "చీర్స్!" వంటి కొత్త రియాక్షన్‌లతో స్పందించవచ్చు.

గ్రూప్ కాల్ స్పీకర్ స్పాట్‌లైట్: వీడియో కాల్స్‌లో మీరు సంభాషణను సులభంగా అనుసరించడానికి వీలుగా మాట్లాడే వ్యక్తికి ఆటోమేటిక్‌గా ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది.

2. చాట్స్​ కోసం:

మెటా AI ఇమేజ్ క్రియేషన్ అప్​గ్రేడ్​లు: వీటితో పాటు వాట్సాప్​ మెటా AI ఇమేజ్ క్రియేషన్​లో అప్​గ్రేడ్​లను తీసుకువస్తోంది. ఇది ఇప్పుడు "ఫ్లక్స్", "మిడ్‌జర్నీ" నుంచి కొత్త ఇమేజ్ జనరేషన్ మోడల్ సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంది. ఈ మేరకు పండగ సీజన్​కు ముందు, వార్షిక సెలవు శుభాకాంక్షలు వంటి చిత్రాలను రూపొందించడంలో భారీ మెరుగుదల సాధించినట్లు వాట్సాప్ పేర్కొంది.

మెటా AIతో ఫొటోల యానిమేషన్: మెటా AI ఇమేజ్ యానిమేషన్ సామర్థ్యాలను కూడా పరిచయం చేస్తోంది. దీంతో ఇప్పుడు వినియోగదారులు ఏ ఫొటోను అయినా ఒక చిన్న వీడియోగా యానిమేట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు అందించిన ప్రాంప్ట్​లు, మెసెజ్​ల ఆధారంగా మెటా ఏఐ మీకోసం యానిమేషన్ వీడియోను క్రియేట్ చేసి అందిస్తుంది.

డెస్క్‌టాప్‌లో కొత్త మీడియా ట్యాబ్: ఇంకా డెస్క్‌టాప్‌లో వాట్సాప్​ వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా కొత్త మీడియా ట్యాబ్​ లభిస్తుంది. ఇది చాట్‌లలోని డాక్యుమెంట్‌లు, లింక్‌లు, మీడియాను సులభంగా వర్గీకరించడంలో సహాయపడుతుంది. దీంతో Mac, Windows, వెబ్‌లో ఫైల్‌లను మరింత వేగంగా, సులభంగా గుర్తించవచ్చు.

క్లీనర్ లింక్ ప్రివ్యూలు: ఇప్పుడు చాట్‌కు అంతరాయం కలగకుండా, సంభాషణను సజావుగా కొనసాగించడానికి వీలుగా లింక్ ప్రివ్యూల రూపాన్ని కూడా మెరుగుపరిచారు. ఈ మేరకు పొడవైన URL లింక్‌లను క్రమబద్ధీకరించినట్లు వాట్సాప్ తెలిపింది.

3. అప్డేట్​లు:

స్టేటస్‌లో కొత్త స్టిక్కర్లు: స్టేటస్‌లో మిమ్మల్ని మీరు వ్యక్తీకరించుకోవడానికి మరిన్ని మార్గాలను జోడించినట్లు వాట్సాప్ తెలిపింది. ఇందుకోసం మ్యూజిక్ లిరిక్స్, ఇంటరాక్టివ్ స్టిక్కర్లు, ఇతరులు స్పందించగల ప్రశ్నలు, మీరు ట్యాప్ చేసి ఎంగేజ్ అవ్వగల ఇంటరాక్టివ్ స్టిక్కర్‌లను అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.

క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఛానల్స్: అడ్మిన్‌లు తమ ప్రేక్షకులతో మరింత మెరుగ్గా సంభాషించడానికి, నిజ సమయంలో ప్రతిస్పందనలను పొందడానికి వీలుగా, ఛానెల్స్‌లో కూడా ప్రశ్నల ఫీచర్‌ను ప్రవేశపెట్టినట్లు వాట్సాప్ పేర్కొంది.

