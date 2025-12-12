వాట్సాప్లో కొత్త ఫీచర్లు- 'మిస్డ్ కాల్ మెసేజెస్', 'ఫన్నీ స్టేటస్ స్టిక్కర్లు', 'ఇమేజ్ యానిమేషన్'తో పాటు మరెన్నో!
వాట్సాప్ వాయిస్ మెయిల్ తరహా మిస్డ్ కాల్ మెసేజెస్, ఇమేజ్ యానిమేషన్తో పాటు మరిన్ని ఫీచర్లను ప్రకటించింది.
Published : December 12, 2025 at 11:57 AM IST
Hyderabad: వాట్సాప్ వినియోగదారులకు క్రేజీ అప్డేట్. పండగ సీజన్కు ముందు వాట్సాప్ కొత్త ఫీచర్లను ప్రకటించింది. అందులో మిస్డ్ కాల్ మెసేజెస్, ఫన్నీ స్టేటస్ స్టిక్కర్లు, మెరుగైన మెటా AI ఇమేజ్ జనరేషన్తో పాటు మరెన్నో ఎక్సైటింగ్ అప్గ్రేడ్లు ఉన్నాయి. ఇవి మీ ప్రియమైన వారితో కనెక్ట్ అవ్వడాన్ని మునుపెన్నడూ లేనంత సులభతరం చేస్తాయని వాట్సాప్ తన బ్లాగ్ పోస్ట్లో పేర్కొంది. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ ఫీచర్లపై మరింత వివరంగా తెలుసుకుందాం రండి.
వాట్సాప్ కొత్త ఫీచర్లు:
1. కాల్స్ కోసం:
మిస్డ్ కాల్ మెసేజెస్: ముందుగా "మిస్డ్ కాల్ మెసేజెస్" ఫీచర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఇది సంప్రదాయ వాయిస్మెయిల్కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంటుంది. ఈ ఫీచర్ మీరు కాల్స్ చేస్తున్న సమయంలో స్వీకరించడానికి అవతలి వ్యక్తి అందుబాటులో లేనప్పుడు ఒక నోట్ను రికార్డ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కాల్ రకాన్ని బట్టి మీరు వాయిస్ లేదా వీడియో నోట్ను రికార్డ్ చేసి సింగిల్ ట్యాప్తో పంపించొచ్చు. ఈ కొత్త విధానం వాయిస్మెయిల్లను గతానికి సంబంధించినదిగా చేస్తుందని కంపెనీ బ్లాగ్ పోస్ట్లో తెలిపింది.
వాయిస్ చాట్లలో రియాక్షన్స్: వినియోగదారులు ఇప్పుడు వాయిస్ చాట్ల సమయంలో కూడా సంభాషణకు అంతరాయం కలిగించకుండా "చీర్స్!" వంటి కొత్త రియాక్షన్లతో స్పందించవచ్చు.
గ్రూప్ కాల్ స్పీకర్ స్పాట్లైట్: వీడియో కాల్స్లో మీరు సంభాషణను సులభంగా అనుసరించడానికి వీలుగా మాట్లాడే వ్యక్తికి ఆటోమేటిక్గా ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది.
2. చాట్స్ కోసం:
మెటా AI ఇమేజ్ క్రియేషన్ అప్గ్రేడ్లు: వీటితో పాటు వాట్సాప్ మెటా AI ఇమేజ్ క్రియేషన్లో అప్గ్రేడ్లను తీసుకువస్తోంది. ఇది ఇప్పుడు "ఫ్లక్స్", "మిడ్జర్నీ" నుంచి కొత్త ఇమేజ్ జనరేషన్ మోడల్ సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంది. ఈ మేరకు పండగ సీజన్కు ముందు, వార్షిక సెలవు శుభాకాంక్షలు వంటి చిత్రాలను రూపొందించడంలో భారీ మెరుగుదల సాధించినట్లు వాట్సాప్ పేర్కొంది.
మెటా AIతో ఫొటోల యానిమేషన్: మెటా AI ఇమేజ్ యానిమేషన్ సామర్థ్యాలను కూడా పరిచయం చేస్తోంది. దీంతో ఇప్పుడు వినియోగదారులు ఏ ఫొటోను అయినా ఒక చిన్న వీడియోగా యానిమేట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు అందించిన ప్రాంప్ట్లు, మెసెజ్ల ఆధారంగా మెటా ఏఐ మీకోసం యానిమేషన్ వీడియోను క్రియేట్ చేసి అందిస్తుంది.
డెస్క్టాప్లో కొత్త మీడియా ట్యాబ్: ఇంకా డెస్క్టాప్లో వాట్సాప్ వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా కొత్త మీడియా ట్యాబ్ లభిస్తుంది. ఇది చాట్లలోని డాక్యుమెంట్లు, లింక్లు, మీడియాను సులభంగా వర్గీకరించడంలో సహాయపడుతుంది. దీంతో Mac, Windows, వెబ్లో ఫైల్లను మరింత వేగంగా, సులభంగా గుర్తించవచ్చు.
క్లీనర్ లింక్ ప్రివ్యూలు: ఇప్పుడు చాట్కు అంతరాయం కలగకుండా, సంభాషణను సజావుగా కొనసాగించడానికి వీలుగా లింక్ ప్రివ్యూల రూపాన్ని కూడా మెరుగుపరిచారు. ఈ మేరకు పొడవైన URL లింక్లను క్రమబద్ధీకరించినట్లు వాట్సాప్ తెలిపింది.
3. అప్డేట్లు:
స్టేటస్లో కొత్త స్టిక్కర్లు: స్టేటస్లో మిమ్మల్ని మీరు వ్యక్తీకరించుకోవడానికి మరిన్ని మార్గాలను జోడించినట్లు వాట్సాప్ తెలిపింది. ఇందుకోసం మ్యూజిక్ లిరిక్స్, ఇంటరాక్టివ్ స్టిక్కర్లు, ఇతరులు స్పందించగల ప్రశ్నలు, మీరు ట్యాప్ చేసి ఎంగేజ్ అవ్వగల ఇంటరాక్టివ్ స్టిక్కర్లను అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.
క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఛానల్స్: అడ్మిన్లు తమ ప్రేక్షకులతో మరింత మెరుగ్గా సంభాషించడానికి, నిజ సమయంలో ప్రతిస్పందనలను పొందడానికి వీలుగా, ఛానెల్స్లో కూడా ప్రశ్నల ఫీచర్ను ప్రవేశపెట్టినట్లు వాట్సాప్ పేర్కొంది.