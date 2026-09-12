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UPI Tap & Pay, MyUPI Explained: ఈ సరికొత్త ఫీచర్లు మీకు ఎలా ఉపయోగపడతాయంటే?

QR కోడ్ స్కానింగ్, ఇంటర్నెట్ లేకుండా UPI పేమెంట్ సాధ్యమేనా? ఆర్‌బీఐ తీసుకొచ్చిన రెండు సరికొత్త ఫీచర్లు యూజర్ల చెల్లింపు అనుభవాన్ని పూర్తిగా మార్చేయబోతున్నాయి. అదెలాగో చూద్దాం.

ప్రాతినిధ్య చిత్రం
ప్రాతినిధ్య చిత్రం (ఫొటో క్రెడిట్: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 12, 2026 at 9:07 PM IST

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Hyderabad: ముంబయి వేదికగా సెప్టెంబర్ 10న జరిగిన జరిగిన గ్లోబల్ ఫిన్‌టెక్ ఫెస్ట్ (GFF) 2026లో ఆర్‌బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా రెండు సరికొత్త UPI ఫీచర్లను ఆవిష్కరించిన సంగతి తెలిసిందే. "UPI Tap & Pay", "MyUPI" పేరుతో వచ్చిన ఈ ఫీచర్లు మన రోజువారీ డిజిటల్ చెల్లింపులను మరింత వేగవంతం, సురక్షితం చేయనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, తాజాగా అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ టెక్నాలజీలు అసలు ఎలా పనిచేస్తాయి? మనకు ఎలా ఉపయోగపడతాయనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

QR కోడ్ స్కాన్ చేయక్కర్లేదు.. దగ్గరగా తీసుకొస్తే చాలు!: మనం సాధారణంగా వాడే QR కోడ్ స్కానింగ్ పద్ధతికి భిన్నంగా ఈ "UPI Tap & Pay" పనిచేస్తుంది. దీనికోసం వినియోగదారులు తమ ఎన్‌ఎఫ్‌సీ (NFC) సపోర్ట్ ఉన్న స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కేవలం అన్‌లాక్ చేసి, దుకాణాల్లో ఉండే పాయింట్-ఆఫ్-సేల్ (POS) టెర్మినల్​కు 2-4 సెం.మీ దూరంలో ఉంచితే సరిపోతుంది. నేరుగా తాకించాల్సిన అవసరం లేదు.

ఇంతకుముందున్న బయోమెట్రిక్ సాంకేతికతో పాటు తాజాగా వచ్చిన ఈ ట్యాప్ అండ్ పే సాంకేతికత వినియోగదారులకు అత్యంత వేగవంతమైన చెల్లింపుల అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. దీనివల్ల మన రోజువారీ రిటైల్ చెల్లింపులు మరింత వేగంగా, సులభంగా జరిగిపోతాయి.

ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా పేమెంట్లు: ఈ కొత్త విధానంలో అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే, మీ మొబైల్‌లో ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేదా డేటా లేకపోయినా ఈ Tap & Pay పనిచేస్తుంది. లావాదేవీని పూర్తి చేయడానికి ఇది దుకాణంలోని మర్చంట్ POS టెర్మినల్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్‌ను ఉపయోగించుకుంటుంది. సిగ్నల్ సరిగ్గా లేని చోట లేదా మొబైల్ డేటా అయిపోయినప్పుడు కూడా ఇది ఎంతో బాగా హెల్ప్ అవుతుంది.

రూ. 5,000 వరకు పిన్-రహిత లావాదేవీలు!: లిమిట్ విషయానికి వస్తే, వినియోగదారులు రూ. 5,000 వరకు చేసే లావాదేవీలకు ఎలాంటి UPI పిన్ ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం మొబైల్ ట్యాప్ చేయడం ద్వారానే సులభంగా చెల్లించవచ్చు. అయితే, ఒకవేళ మీ పేమెంట్ విలువ రూ. 5,000 దాటితే మాత్రం భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా POS టెర్మినల్‌పై మీ UPI పిన్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

UPI Tap & Pay ఏయే పేమెంట్ ఆప్షన్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది?:

  • ఇది UPIకి లింక్ అయి ఉన్న అన్ని రకాల బ్యాంక్ ఖాతాలకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
  • దీని ద్వారా మీరు మీ దగ్గరున్న RuPay క్రెడిట్ కార్డును UPIకి లింక్ చేసుకుని కూడా చాలా సురక్షితంగా పేమెంట్స్ చేసుకోవచ్చు.

UPI ట్యాప్ అండ్ పే, బయోమెట్రిక్ లలో ఏది బెస్ట్? తేడా ఏంటి?:

రెండూ వేగవంతమైన చెల్లింపుల కోసమే వచ్చాయి. అయితే వాటి మధ్య కీలక తేడా ఉంది. బయోమెట్రిక్ విధానంలో ప్రతిసారీ UPI పిన్‌కు బదులుగా ఫింగర్‌ప్రింట్ లేదా ఫేస్‌లాక్‌తోనే పేమెంట్‌ను కన్ఫర్మ్ చేస్తాము. అదే 'ట్యాప్ అండ్ పే'లో ఫోన్‌ను అన్‌లాక్ చేయడానికి మాత్రమే బయోమెట్రిక్ వాడి, ఆ తర్వాత ఫోన్‌ను POS మిషన్​కు దగ్గరగా ఉంచితే చాలు, NFC ద్వారా పేమెంట్ పూర్తవుతుంది.

భారీ ఆదరణ: 2025లో పరిచయమైన బయోమెట్రిక్ UPI పేమెంట్‌కు ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. 2026 ఆగస్టు 31 నాటికి ఈ విధానంలో జరిగిన లావాదేవీలు ఏకంగా 629 కోట్లు (6.29 బిలియన్లు) దాటాయి. వేగవంతమైన చెల్లింపులకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ నేపథ్యంలోనే, దీనికి తదుపరి అడుగుగా ఈ 'UPI ట్యాప్ అండ్ పే' ఫీచర్‌ను తీసుకొచ్చారు.

మరోవైపు, దీనితోపాటు కొత్తగా తీసుకొచ్చిన "MyUPI" ఫీచర్ ద్వారా వినియోగదారులకు ఏఐ-ఆధారిత (AI-powered) సపోర్ట్, మెరుగైన భద్రత, నియంత్రణ ఫీచర్లు లభిస్తాయి. ఇప్పుడు దాని గురించి కూడా క్లుప్తంగా పరిశీలిద్దాం రండి.

MyUPI అంటే?: ఇది NPCI (నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా) తన సొంత 'FiMI' అనే AI టెక్నాలజీతో రూపొందించిన కస్టమర్ సపోర్ట్ ప్లాట్‌ఫామ్. దీని ద్వారా యూజర్లు తమ లావాదేవీలు, ఆటోపేలను ఒకేచోట చూసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా సేఫ్టీ స్విచ్, UPI నంబర్ డీలింక్, పేయీ (చెల్లింపుదారు) వివరాల వెరిఫికేషన్, ఆటోమేటెడ్ ఛార్జ్‌బ్యాక్ ప్రాసెసింగ్, ట్రాన్సాక్షన్ రీప్లే వంటి సేవలను పొందవచ్చు.

  • లావాదేవీలన్నీ ఒకేచోట: మీరు చేసిన అన్ని UPI పేమెంట్లు, నెలనెలా ఆటోమేటిక్‌గా కట్ అయ్యే (ఆటో-పే) సబ్‌స్క్రిప్షన్ల వివరాలన్నీ ఒకేచోట స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.
  • సేఫ్టీ స్విచ్ (Safety Switch): మీ అకౌంట్‌లో ఏదైనా అనుమానాస్పద లావాదేవీ జరుగుతుందని అనుమానం వస్తే, వెంటనే డబ్బులు కట్ అవకుండా మీ UPI సేవలను తాత్కాలికంగా ఆపివేసుకునే కంట్రోల్ మీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది.
  • UPI నంబర్ డీలింక్: అవసరమైతే మీ మొబైల్ నంబర్‌ను UPI నుంచి తీసేయవచ్చు (డీలింక్ చేయవచ్చు).
  • చెల్లించే వ్యక్తి వివరాలు: డబ్బు పంపే ముందు అవతలి వ్యక్తి గురించి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు, తద్వారా మోసాలకు చెక్ పెట్టొచ్చు.
  • ఆటోమేటెడ్ ఛార్జ్‌బ్యాక్: తప్పుగా డబ్బు కట్ అయితే, వెంటనే ఫిర్యాదు చేసి డబ్బు వెనక్కి పొందే ప్రక్రియ వేగంగా జరుగుతుంది.
  • ట్రాన్సాక్షన్ రిప్లే: మీరు గతంలో చేసిన ఏదైనా UPI చెల్లింపును ఒక్క క్లిక్‌తోనే మళ్లీ పూర్తి చేయొచ్చు. సాధారణంగా మనం ఎవరికైనా మళ్లీ డబ్బు పంపాలంటే వారి నంబర్ వెతకడం, QR కోడ్ అడగడం, లేదా బ్యాంక్ వివరాలు మళ్లీ టైప్ చేయాల్సి వస్తుంది. కానీ ఈ ఫీచర్‌తో ఆ ఇబ్బంది ఉండదు. పాత లావాదేవీని ఒక్క క్లిక్‌తో రీకాల్ చేస్తే చాలు, వివరాలన్నీ ఆటోమేటిక్‌గా వచ్చేస్తాయి. మీరు గతంలో ఆ పేమెంట్ Google Pay, PhonePe లేదా Paytm.. ఏ యాప్ నుంచి చేసినా సరే, MyUPI సపోర్ట్ సిస్టమ్ ద్వారా దాన్ని గుర్తించి సులభంగా రిపీట్ చేయవచ్చు.

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