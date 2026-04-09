చంద్రుడిపై నీరు?- ఎక్కడ ఉంది?, ఎలా వచ్చింది?- పరిశోధనలో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు!

చంద్రునిపై ఉన్న బిలాలలోనే భారీ పరిమాణంలో నీటి నిల్వ ఉందని తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు "Nature Astronomy" పత్రికలో ప్రచురితమయ్యాయి.

Water on the moon? New study narrows down the mostly likely locations (Photo Credit- Getty images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 9, 2026 at 5:41 PM IST

Hyderabad: చంద్రుడిపై శాశ్వత స్థావరం ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు మానవుడు ఆరాటపడుతున్నాడు. ఇందుకు గల ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి, విశ్వంలోకి తొంగి చూసేందుకు చంద్రుడు ఒక ఆదర్శవంతమైన ప్రయోగ వేదిక కావడమేనని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే చంద్రుని తక్కువ గురుత్వాకర్షణ శక్తి కారణంగా, అక్కడి నుంచి అంగారకుడు (Mars) లేదా విశ్వంలోని ఇతర సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించడం భూమి నుంచి వెళ్లడం కంటే చాలా సులభం, తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. ఈ నేపథ్యంలో ముందుగా చంద్రుడి మీద పట్టు సాధించేందుకు అనేక మిషన్లు, పరిశోధనలను నిర్వహిస్తూ ఒక్కొక్కటిగా రహస్యాలను చేధిస్తూ వస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో కొలరాడో విశ్వవిద్యాలయం, బౌల్డర్‌లో ఆస్ట్రో ఫిజిక్స్ అండ్ ప్లానెటరీ సైన్స్ ప్రొఫెసర్ పాల్ హీన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన తాజా పరిశోధనలు ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను వెలుగులోకి తెచ్చాయి. చంద్రునిపై ఉన్న బిలాలలోనే భారీ నీటి నిల్వలు ఉన్నాయనే విషయాన్ని ఈ బృందం వెల్లడించింది. దీంతోపాటు దశాబ్దాలుగా శాస్త్రవేత్తలను గందరగోళానికి గురిచేస్తున్న చంద్రునికి సంబంధించిన ఒక రహస్యాన్ని ఈ అధ్యయనం ఛేదించింది! అదేంటంటే..?

Shadows stretch around Malapert Massif, a mountain near the moon's South Pole. (Photo Credit- Colorado)

చంద్రునిపైకి నీరు ఎలా వచ్చింది?: గతంలో అనేక నాసా మిషన్లు, ఇతర అధ్యయనాలు చంద్రునిపై నీటి ఉనికిని సూచించాయి. అయితే అసలు వాతావరణమే లేని చంద్రుడిపై నీటి వనరులు ఎలా ఏర్పడ్డాయనే విషయాన్ని మాత్రం వెల్లడించలేకపోయాయి. దీంతో ఇది ఇప్పటికీ ఒక మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది. అయితే చంద్రునిపై ఉన్న నీరు భారీ తోకచుక్కల (comets) నుంచి ఉద్భవించిందని చాలా మంది నమ్ముతారు. కానీ పాల్ హెయిన్ బృందం ఈ సిద్ధాంతాన్ని పూర్తిగా తోసిపుచ్చింది.

The locations of ice, in blue, at the moon's South Pole, left, and North Pole, right, as detected by the Chandrayaan-1 spacecraft. (Photo Credit- Colorado)

పాల్ హెయిన్ అండ్ టీమ్​ చంద్రుడిపై ఈ నీరు చేరడానికి గల కొన్ని అవకాశాలను వివరించారు. గతంలో సుదీర్ఘ కాల వ్యవధిలో చంద్రుని అంతర్భాగంలోని అగ్నిపర్వతాలు క్రమంగా చల్లబడినప్పుడు, చంద్రుని అంతర్భాగం లోతు నుంచి నీరు ఉద్భవించి ఉండవచ్చని ఆయన సూచించారు. ఇంకా క్లియర్​గా చెప్పాలంటే, ఈ బృందం పరిశోధనా ఫలితాలు, మంచు కచ్చితమైన మూలాన్ని నిర్ధారించలేకపోయినప్పటికీ, కొన్ని అవకాశాలను మాత్రం తోసిపుచ్చుతున్నాయి. వాటిలో "ఒక భారీ తోకచుక్క చంద్రుని ఉపరితలంపైకి దూసుకువచ్చి ఒకేసారి నీటిని చేర్చడం" కూడా ఒకటి.

ఈ క్రమంలో చంద్రుడి బిలాలలోనే (Craters) భారీ పరిమాణంలో మంచు రూపంలో నీటి నిల్వ ఉందని తన పరిశోధనా ఫలితాలు సూచిస్తున్నాయని తెలిపారు. "దీనిని బట్టి, చంద్రుడు దాదాపు 3 నుంచి 3.5 బిలియన్ సంవత్సరాలుగా నిరంతరాయంగా నీటిని పోగు చేసుకుంటున్నాడని తెలుస్తోంది" అని జోడించారు.

Craters near the moon's South Pole as seen by NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter. New research suggests that Haworth Crater might be an especially good spot to look for ice. (Photo Credit- Colorado)

చంద్రునిపై నీరు వ్యోమగాములకు ఒక బంగారు గనిలాంటిదని హేన్ అన్నారు. ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో చంద్రునిపైకి వెళ్లే యాత్రికులు త్రాగునీటి కోసం మంచును తవ్వితీయవచ్చు, లేదా హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ పరమాణువుల విచ్ఛిత్తి ద్వారా రాకెట్ ఇంధనాన్ని కూడా ఉత్పత్తి చేయవచ్చు.

ఏదేమైనప్పటికీ "భూమికి ఆవల ద్రవ, ఉపయోగపడే రూపంలో నీటిని కనుగొనడం ఖగోళ శాస్త్రంలో అతిపెద్ద సవాళ్లలో ఒకటి" అని ఈ అధ్యయనానికి ప్రధాన రచయిత, ఇజ్రాయెల్‌లోని వీజ్‌మాన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్‌లో గ్రహ శాస్త్రవేత్త అయిన ఒడెడ్ అహరోన్‌సన్ అన్నారు.

