లగ్జరీ కార్ కొనాలా?- ఇప్పుడే లాంఛ్ అయిన ఈ మోడల్పై ఓ లుక్కేయండి!
వోల్వో నుంచి సరికొత్త లగ్జరీ ఎలక్ట్రిక్ SUV "EX90" భారతదేశంలో విడుదలైంది. 3-వరుసల విలాసవంతమైన సీటింగ్, అత్యాధునిక సాంకేతికతతో వచ్చిన ఈ ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ లగ్జరీ కార్ల మార్కెట్లో సరికొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేస్తోంది.
Published : October 12, 2026 at 5:55 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల ప్రేమికులకు వోల్వో ఇండియా అదిరిపోయే అప్డేట్ అందించింది. తన ఫ్లాగ్షిప్ ఎలక్ట్రిక్ SUV "వోల్వో EX90"ను భారత మార్కెట్లోకి అధికారికంగా లాంఛ్ చేసింది. మార్కెట్లో అత్యంత ఆదరణ పొందిన "XC90" మోడల్కు పూర్తి ఎలక్ట్రిక్ ప్రత్యామ్నాయంగా (Electric Alternative) ఈ సరికొత్త ఎస్యూవీ వచ్చింది. వోల్వో సరికొత్త మినిమలిస్ట్ డిజైన్ ఫిలాసఫీతో పాటు, పూర్తిగా అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో కూడిన క్యాబిన్తో ఈ కారు లగ్జరీ ప్రియులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
డిజైన్ ఎలా ఉందంటే?: వోల్వో EX90 డిజైన్ విషయానికి వస్తే, దీనిని 2022లోనే అంతర్జాతీయ మార్కెట్ కోసం పరిచయం చేశారు. కంపెనీ ప్రత్యేకమైన SPA2 ప్లాట్ఫారమ్ను ఉపయోగించిన మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ కారు ఇదే కావడం విశేషం. ఈ లగ్జరీ కారులో క్లోజ్డ్ ఫ్రంట్ గ్రిల్, ఆకట్టుకునే 'T' షేప్డ్ LED డే-టైమ్ రన్నింగ్ లైట్స్ (DRLs), స్ప్లిట్ LED టెయిల్-లాంప్స్ అందించారు. దీని బాహ్య రూపం చూడటానికి దాదాపు "వోల్వో XC90" మోడల్ లాగే అనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఈ ప్రీమియం SUV మూడు వరుసల (3-Row) సీటింగ్ కాన్ఫిగరేషన్తో వస్తుంది.
వోల్వో EX90 ఇంటీరియర్: వోల్వో EX90 ఇంటీరియర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, దీని క్యాబిన్ అత్యాధునిక ఫీచర్లతో డిజైన్ చేశారు. ఇందులో సెంట్రల్ టచ్స్క్రీన్, కనెక్టెడ్-కార్ ఫంక్షన్లతో పాటు భద్రత కోసం అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ (ADAS) వంటి ఫీచర్లను అందించారు. ముఖ్యంగా ఈ కారులో గూగుల్ ఇన్-బిల్ట్గా వచ్చే 14.5-అంగుళాల పోర్ట్రెయిట్-ఓరియెంటెడ్ టచ్స్క్రీన్ను అమర్చారు. దీనితో పాటు ఓవర్-ది-ఎయిర్ (OTA) అప్డేట్స్ కోసం 5G కనెక్టివిటీ, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ కూడా లభిస్తాయి. ఈ కారులోని డిజిటల్ సిస్టమ్, డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ టెక్నాలజీల అద్భుతమైన పనితీరు కోసం NVIDIA కంప్యూటింగ్ హార్డ్వేర్, క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ కాక్పిట్ ప్లాట్ఫారమ్లను ఉపయోగించారు.
పవర్ట్రెయిన్ & రేంజ్: పనితీరు విషయంలో వోల్వో ఏమాత్రం రాజీపడలేదు. భారత మార్కెట్ కోసం "EX90"ను 106kWh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీ ప్యాక్, ట్విన్ మోటార్ ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ సెటప్తో ప్రవేశపెట్టింది. ఈ పవర్ట్రెయిన్ ఏకంగా 449bhp పవర్, 670Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. NEDC సైకిల్ ప్రకారం, ఈ కారును ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 625 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, ఈ "వోల్వో EX90"ను భారతీయ టెస్ట్ సైకిల్ (Indian Test Cycle)లోనూ పరీక్షించగా, ఏకంగా 724 కిలోమీటర్ల రేంజ్ నమోదైనట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
ఛార్జింగ్ విషయంలోనూ "EX90" సరికొత్త ప్రమాణాలను సెట్ చేస్తోంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అయితే దీని ఛార్జింగ్ స్పీడ్ పవర్ట్రెయిన్ను బట్టి మారుతుంది. గ్లోబల్ స్పెసిఫికేషన్స్ ప్రకారం "వోల్వో EX90"లో 350kW వరకు ఛార్జింగ్ స్పీడ్ లభిస్తుంది. అనుకూల పరిస్థితుల్లో దీని బ్యాటరీ కేవలం 22 నిమిషాల్లోనే 10 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది. అయితే వాస్తవ ఛార్జింగ్ సమయం బ్యాటరీ ఉష్ణోగ్రత, ఛార్జర్ సామర్థ్యం, వాతావరణ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ధర ఎంతంటే?: కంపెనీ ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఎలక్ట్రిక్ SUV "వోల్వో EX90" ధరను రూ. 1.26 కోట్ల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది.