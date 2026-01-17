ETV Bharat / technology

వోల్వో EX60 ఇంటీరియర్ డిజైన్ రివీల్- ఓసారి చూసేయండి!

వోల్వో తన "వోల్వో EX60"ను త్వరలో మార్కెట్లోకి తీసుకురాబోతోంది. కానీ అంతకు ముందుగా, కంపెనీ దీని ఇంటీరియర్ డిజైన్​ను వెల్లడించింది.

The new Volvo EX60 will be Launched Soon.
The new Volvo EX60 will be Launched Soon. (Photo Credit- Volvo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 17, 2026 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ వోల్వో తన "వోల్వో EX60"ని జనవరి 21, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ దీనికి సంబంధించిన టీజర్‌లను విడుదల చేస్తూ డిజైన్, స్పెసిఫికేషన్ల వివరాలను వెల్లడిస్తూ వస్తోంది. తాజా టీజర్ చిత్రాలు దీని ఇంటీరియర్​ డిజైన్​ను రివీల్ చేశాయి.

ఇకపోతే ఈ కొత్త "వోల్వో EX60" అనేది ప్రసిద్ధ "వోల్వో XC60" SUV ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్, EVల కోసం రూపొందించిన తమ కొత్త ప్లాట్‌ఫామ్‌పై నిర్మించిన కంపెనీ మొదటి మోడల్. దీని విడుదలతో, వోల్వో తన "కాంపాక్ట్ EX30", "ఫ్లాగ్‌షిప్ EX90" మధ్య అంతరాన్ని పూరిస్తుంది.

The interior of the new Volvo EX60
The interior of the new Volvo EX60 (Photo Credit- Volvo)

కొత్త వోల్వో EX60 ఇంటీరియర్: తాజా టీజర్ కారు లోపలి భాగాన్ని చూపిస్తోంది. డాష్‌బోర్డ్ మధ్యలో అమర్చిన పెద్ద, ఫ్లోటింగ్ టాబ్లెట్ తరహా ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ టచ్‌స్క్రీన్‌ను చూపిస్తుంది. డిస్​ప్లే కింద ఒక ఫిజికల్ వాల్యూమ్ నాబ్ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పటిలాగే, వోల్వో డిజైన్ ఫిజికల్ బటన్ల వినియోగాన్ని చాలా వరకు తగ్గించారు. అదనంగా, డ్రైవర్‌కు టచ్-కెపాసిటివ్ నియంత్రణలతో కూడిన మల్టీ-ఫంక్షన్ స్టీరింగ్ వీల్, స్టీరింగ్ కాలమ్‌పై నేరుగా అమర్చిన స్లిమ్ డిస్‌ప్లేను కూడా అందించవచ్చు, ఇది సంప్రదాయ డిజిటల్ క్లస్టర్‌ను భర్తీ చేస్తుంది.

The interior of the new Volvo EX60
The interior of the new Volvo EX60 (Photo Credit- Volvo)

కంపెనీ ఈ కారులోని చాలా వరకు ఫిజికల్ కంట్రోల్స్​ను వాయిస్ కమాండ్‌లతో భర్తీ చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ అప్​కమింగ్ మిడ్-సైజ్ SUV AI-ఆధారిత టెక్నాలజీతో తీసుకువస్తున్నారు. ఈ కొత్త "EX60" వాహనం గూగుల్ జెమిని AI అసిస్టెంట్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. తద్వారా వినియోగదారులు SUVతో సంభాషించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

The exterior of the new Volvo EX60
The exterior of the new Volvo EX60 (Photo Credit- Volvo)

కొత్త వోల్వో EX60 డిజైన్: కారు డిజైన్ విషయానికి వస్తే, గతంలో విడుదలైన టీజర్ చిత్రాలు డిజైన్​కు సంబంధించిన అనేక వివరాలను వెల్లడించాయి. ఈ కొత్త EX60 ICE-ఆధారిత XC60 మాదిరిగానే మొత్తం సిల్హౌట్‌ను కలిగి ఉంటుంది, థోర్-హామర్ LEDని కలిగి ఉన్న పొడవైన ఫ్రంట్-ఎండ్ డిజైన్‌తో ఉంటుంది. దీని సాధారణ డిజైన్ ఇటీవల ప్రారంభించిన "వోల్వో EX30" మాదిరిగానే బోల్డ్, మినిమలిస్ట్ లుక్‌తో పాటు క్లోజ్డ్-ఆఫ్ ఫ్రంట్ గ్రిల్, ప్రత్యేకంగా కనిపించే ఫెండర్లను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

TAGGED:

VOLVO EX60 INTERIOR DESIGN
VOLVO EX60 TEASER
VOLVO EX60 DESIGN
VOLVO EX60 RANGE
VOLVO EX60 INTERIOR REVEALED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.