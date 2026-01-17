వోల్వో EX60 ఇంటీరియర్ డిజైన్ రివీల్- ఓసారి చూసేయండి!
వోల్వో తన "వోల్వో EX60"ను త్వరలో మార్కెట్లోకి తీసుకురాబోతోంది. కానీ అంతకు ముందుగా, కంపెనీ దీని ఇంటీరియర్ డిజైన్ను వెల్లడించింది.
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ వోల్వో తన "వోల్వో EX60"ని జనవరి 21, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ దీనికి సంబంధించిన టీజర్లను విడుదల చేస్తూ డిజైన్, స్పెసిఫికేషన్ల వివరాలను వెల్లడిస్తూ వస్తోంది. తాజా టీజర్ చిత్రాలు దీని ఇంటీరియర్ డిజైన్ను రివీల్ చేశాయి.
ఇకపోతే ఈ కొత్త "వోల్వో EX60" అనేది ప్రసిద్ధ "వోల్వో XC60" SUV ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్, EVల కోసం రూపొందించిన తమ కొత్త ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మించిన కంపెనీ మొదటి మోడల్. దీని విడుదలతో, వోల్వో తన "కాంపాక్ట్ EX30", "ఫ్లాగ్షిప్ EX90" మధ్య అంతరాన్ని పూరిస్తుంది.
కొత్త వోల్వో EX60 ఇంటీరియర్: తాజా టీజర్ కారు లోపలి భాగాన్ని చూపిస్తోంది. డాష్బోర్డ్ మధ్యలో అమర్చిన పెద్ద, ఫ్లోటింగ్ టాబ్లెట్ తరహా ఇన్ఫోటైన్మెంట్ టచ్స్క్రీన్ను చూపిస్తుంది. డిస్ప్లే కింద ఒక ఫిజికల్ వాల్యూమ్ నాబ్ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పటిలాగే, వోల్వో డిజైన్ ఫిజికల్ బటన్ల వినియోగాన్ని చాలా వరకు తగ్గించారు. అదనంగా, డ్రైవర్కు టచ్-కెపాసిటివ్ నియంత్రణలతో కూడిన మల్టీ-ఫంక్షన్ స్టీరింగ్ వీల్, స్టీరింగ్ కాలమ్పై నేరుగా అమర్చిన స్లిమ్ డిస్ప్లేను కూడా అందించవచ్చు, ఇది సంప్రదాయ డిజిటల్ క్లస్టర్ను భర్తీ చేస్తుంది.
కంపెనీ ఈ కారులోని చాలా వరకు ఫిజికల్ కంట్రోల్స్ను వాయిస్ కమాండ్లతో భర్తీ చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ అప్కమింగ్ మిడ్-సైజ్ SUV AI-ఆధారిత టెక్నాలజీతో తీసుకువస్తున్నారు. ఈ కొత్త "EX60" వాహనం గూగుల్ జెమిని AI అసిస్టెంట్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. తద్వారా వినియోగదారులు SUVతో సంభాషించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
కొత్త వోల్వో EX60 డిజైన్: కారు డిజైన్ విషయానికి వస్తే, గతంలో విడుదలైన టీజర్ చిత్రాలు డిజైన్కు సంబంధించిన అనేక వివరాలను వెల్లడించాయి. ఈ కొత్త EX60 ICE-ఆధారిత XC60 మాదిరిగానే మొత్తం సిల్హౌట్ను కలిగి ఉంటుంది, థోర్-హామర్ LEDని కలిగి ఉన్న పొడవైన ఫ్రంట్-ఎండ్ డిజైన్తో ఉంటుంది. దీని సాధారణ డిజైన్ ఇటీవల ప్రారంభించిన "వోల్వో EX30" మాదిరిగానే బోల్డ్, మినిమలిస్ట్ లుక్తో పాటు క్లోజ్డ్-ఆఫ్ ఫ్రంట్ గ్రిల్, ప్రత్యేకంగా కనిపించే ఫెండర్లను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.