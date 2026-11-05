వోక్స్వ్యాగన్ 'వర్టస్' ఫేస్లిఫ్ట్ ఫస్ట్ లుక్ రివీల్- టీజర్ చూశారా?
వోక్స్వ్యాగన్ ఇండియా తన 'వర్టస్ ఫేస్లిఫ్ట్'కు సంబంధించిన మొదటి అధికారిక టీజర్ను విడుదల చేసింది. ఈ టీజర్లో కారు మరింత షార్ప్ & స్పోర్టీ లుక్తో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తోంది.
Published : November 5, 2026 at 1:14 PM IST
Hyderabad: వోక్స్వ్యాగన్ ఇండియా తన ప్రముఖ సెడాన్ 'వర్టస్' ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్కు సంబంధించిన మొదటి అధికారిక టీజర్ను విడుదల చేసింది. ఈ టీజర్ ద్వారా ఈ అప్కమింగ్ వర్టస్ ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్పై ఓ క్లారిటీ వచ్చింది. దీని ముందు భాగాన్ని మరింత షార్ప్ & ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దారు. ఇందులో సరికొత్త లైటింగ్ సెటప్తో పాటు స్పోర్టీ 'GT' డిజైన్ ఎలిమెంట్స్ పొందుపరిచారు. ఈ వాహనం ఇంటీరియర్, పూర్తి స్పెసిఫికేషన్ల వివరాలను కంపెనీ ప్రస్తుతానికి గోప్యంగా ఉంచినప్పటికీ, ఈ టీజర్ ఆటోమొబైల్ ప్రియులలో ఉత్సాహాన్ని గణనీయంగా పెంచింది.
ఫ్రంట్ డిజైన్లో కీలక మార్పులు: కొత్త వోక్స్వ్యాగన్ వర్టస్ ఫేస్లిఫ్ట్కు సంబంధించిన అత్యంత కీలకమైన అప్డేట్లు దాని ముందు భాగంలోనే కనిపిస్తున్నాయి. హెడ్ల్యాంప్లు సన్నగా ఉన్నప్పటికీ, సరికొత్త డిజైన్తో కూడిన LED డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్స్ (DRLs)ను కలిగి ఉన్నాయి. ఒక సన్నని గ్రిల్ ఈ రెండు హెడ్ల్యాంప్లను కలుపుతుండగా, దాని మధ్యలో వోక్స్వ్యాగన్ లోగో, ఒక వైపు ఎరుపు రంగు 'GT' బ్యాడ్జ్ ఉన్నాయి.
We hate to interrupt your scrolling. But your favourite is about to feel a whole lot different. #NewVirtus #ComingSoon #VolkswagenIndia #Volkswagen https://t.co/MKGyctlTzb— Volkswagen India (@volkswagenindia) November 4, 2026
ఫ్రంట్ బంపర్ ఇప్పుడు మరింత అగ్రెసివ్ లుక్తో కనిపిస్తోంది. డైమండ్-కట్ డిజైన్తో కూడిన వెడల్పాటి దిగువ ఎయిర్ ఇన్టేక్ను ఇందులో అమర్చారు. ముఖ్యంగా, ఈ కారు సంప్రదాయ, ఆధునిక మేళవింపుతో కూడిన గ్రిల్ డిజైన్ను కలిగి ఉంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన 'కనెక్టెడ్' LED DRL ట్రెండ్కు ఈ కారు దూరంగా ఉండటం గమనార్హం. అంతేకాకుండా, బంపర్ నుంచి ప్రత్యేక ఫాగ్ ల్యాంప్లను తొలగించి, వాటి స్థానంలో అడ్డంగా ఉండే ఇన్సర్ట్లను అమర్చారు.
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ వివరాలు: ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న 1.0-లీటర్, 1.5-లీటర్ TSI టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లే కొనసాగే అవకాశం ఉంది. వీటిలో చిన్న ఇంజిన్ (1.0L) 115 hp పవర్, 178 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అదే సమయంలో, పెద్దదైన 1.5 లీటర్ ఇంజిన్ 150 hp పవర్, 250 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది.
ఈ కారులో వచ్చిన అత్యంత ముఖ్యమైన యాంత్రిక (Mechanical) మార్పు ఏంటంటే, గతంలో 1.0-లీటర్ ఇంజిన్తో లభించిన పాత 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్కు బదులుగా, ఇప్పుడు కొత్త 8-స్పీడ్ టార్క్-కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ను చేర్చారు. ఇక 1.5-లీటర్ ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, ఇది గతంలో మాదిరిగానే 7-స్పీడ్ DSG ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తోనే లభించనుంది. కంపెనీ ఇంకా దీని అధికారిక విడుదల తేదీని ప్రకటించనప్పటికీ, నవంబర్ మధ్యలో దీనిని ఆవిష్కరించే (Unveil) అవకాశం ఉంది.
ఇంటీరియర్ & హై-టెక్ ఫీచర్లు: వోక్స్వ్యాగన్ సంస్థ ఈ కారు ఇంటీరియర్ (క్యాబిన్)కు సంబంధించిన అధికారిక వివరాలను ఇంకా వెల్లడించలేదు. అయితే, విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్లో కొత్త అప్హోల్స్టరీ (సీట్ కవర్లు), అప్డేటెడ్ డాష్బోర్డ్ ట్రిమ్ ఉండవచ్చు.
ప్రస్తుతం ఉన్న 10.1-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ను కొత్త సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్తో కొనసాగించే అవకాశం ఉండగా, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ పరిమాణాన్ని 10.25 అంగుళాలకు పెంచవచ్చు. అదనంగా, భద్రత, డ్రైవింగ్ సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి 360-డిగ్రీ కెమెరాను చేర్చవచ్చు, అయితే దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన ఇంకా వెలువడలేదు.