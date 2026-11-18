నాలుగేళ్ల గ్యాప్ తర్వాత 'వర్టస్' ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్- లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్!
ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ వోక్స్వ్యాగన్ తన పాపులర్ సెడాన్ 'వర్టస్' ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను డిసెంబర్ 11న భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయనుంది.
Published : November 18, 2026 at 4:55 PM IST
Hyderabad: భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో మిడ్-సైజ్ సెడాన్ విభాగంలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వోక్స్వ్యాగన్ వర్టస్ (Volkswagen Virtus) ఇప్పుడు సరికొత్త హంగులతో రాబోతోంది. వోక్స్వ్యాగన్ ఇండియా 2026 డిసెంబర్ 11న ఈ వర్టస్ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. 2022లో తొలిసారిగా మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టిన ఈ మిడ్సైజ్ సెడాన్కు ఇదే మొదటి మిడ్-లైఫ్ సైకిల్ అప్డేట్.
డిజైన్ & ఎక్స్టీరియర్ మార్పులు: కంపెనీ ఇప్పటికే ఈ కొత్త మోడల్ ఎక్స్టీరియర్ (బాహ్య) రూపాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించింది. వర్టస్ ఫేస్లిఫ్ట్ ముందు భాగంలో (ఫ్రంట్ ప్రొఫైల్) ఆకర్షణీయమైన మార్పులు చేశారు. ఇందులో కొత్త LED ఫాగ్ ల్యాంప్లు, డైమండ్-ప్యాటర్న్డ్ లోయర్ ఎయిర్ ఇన్టేక్తో కూడిన కొత్త ఫ్రంట్ బంపర్ను అందించారు. ఫ్రంట్ గ్రిల్ను కూడా కొద్దిగా సవరించారు. సైడ్ ప్రొఫైల్ విషయానికొస్తే, కారుకు స్పోర్టీ లుక్ ఇచ్చేలా కొత్త 16-అంగుళాల గ్లాస్-బ్లాక్ అల్లాయ్ వీల్స్ను జత చేశారు. స్పోర్టీ వేరియంట్లలో వచ్చే ఎరుపు రంగు 'GT' బ్యాడ్జ్లను అలాగే కొనసాగించినప్పటికీ, పాత మోడల్లో ఫ్రంట్ ఫెండర్లపై ఉన్న ఈ బ్యాడ్జ్లను ఇప్పుడు ఫ్రంట్ డోర్లకు మార్చారు. కారు ముందు బంపర్పై కొత్తగా ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, కెమెరా పాడ్ స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. దీన్నిబట్టి ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్లో కీలక భద్రతా ఫీచర్లయిన 360-డిగ్రీ కెమెరా సెటప్, ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్లను పరిచయం చేస్తున్నట్లు అర్థమవుతోంది.
ఇంటీరియర్ డిజైన్: ఇంటీరియర్ లేఅవుట్ మొత్తం పాత మోడల్ తరహాలోనే కొనసాగుతుందని భావిస్తున్నారు. అయితే ప్రీమియం అనుభూతి కోసం కొత్త సీట్ అప్హోల్స్టరీ, మెరుగైన ట్రిమ్ మెటీరియల్స్ను ఉపయోగించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇటీవల టైగన్ (Taigun) ఫేస్లిఫ్ట్లో కనిపించిన తరహాలోనే, వర్టస్లోనూ కీలక టెక్నాలజీ అప్డేట్లు రాబోతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఇప్పుడు భారీ 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే అందించే అవకాశం ఉంది. ఇక 10.1-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ టచ్స్క్రీన్ పరిమాణంలో ఎలాంటి మార్పు లేకపోయినప్పటికీ, సరికొత్త యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ (UI), AI వాయిస్ అసిస్టెంట్ ఫీచర్లను జత చేయనున్నారని సమాచారం. వీటితో పాటు, కారులో AC కూలింగ్ పనితీరును మరింత మెరుగుపరిచేందుకు HVAC యూనిట్లో వేరియబుల్-జియోమెట్రీ కంప్రెసర్ను కూడా చేర్చనున్నట్లు అంచనా.
ఇంజిన్ వివరాలు: ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, వర్టస్ ఫేస్లిఫ్ట్ పాత మోడల్లో ఉన్న సుపరిచితమైన 1.0-లీటర్, 1.5-లీటర్ డైరెక్ట్-ఇంజెక్షన్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్లతోనే కొనసాగే అవకాశం ఉంది. అయితే, గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లలో ఒక కీలక మార్పు జరగనుంది. 1.0-లీటర్ ఇంజిన్కు కొత్తగా 8-స్పీడ్ టార్క్-కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ (AT) జత చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనితో పాటు 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్ కూడా యథాతథంగా కొనసాగుతుందని భావిస్తున్నారు. ఇక శక్తివంతమైన 1.5-లీటర్ ఇంజిన్కు ఎప్పటిలాగే 7-స్పీడ్ DCT (డ్యూయల్-క్లచ్ ట్రాన్స్మిషన్) గేర్బాక్స్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
ధర ఎంత ఉండొచ్చు?: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న వర్టస్ ధర రూ. 10.71 లక్షల నుంచి రూ. 19.20 లక్షల వరకు ఉండగా, ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ ధర దీని కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: ఈ కొత్త వర్టస్ ఈ ఏడాది ఫేస్లిఫ్ట్ అప్డేట్ అందుకున్న స్కోడా స్లావియా (రూ. 10 లక్షల నుంచి రూ. 18.29 లక్షలు), హ్యుందాయ్ వెర్నా (రూ. 10.99 లక్షల నుంచి రూ. 18.31 లక్షలు), హోండా సిటీ (రూ. 12 లక్షల నుంచి రూ. 21.36 లక్షలు) వంటి మోడళ్లతో తలపడనుంది.