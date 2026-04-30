మొదటి ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్గా ID.Polo- సింగిల్ ఛార్జ్తో 454km రేంజ్
వోక్స్వ్యాగన్ తన పోలో హ్యాచ్బ్యాక్ మొదటి ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్గా ID.Polo ఉత్పత్తి నమూనాను ఆవిష్కరించింది. ఇది 37kWh, 52kWh బ్యాటరీ ఆప్షన్లతో 454 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ను అందిస్తుంది.
Published : April 30, 2026 at 4:16 PM IST
Hyderabad: జర్మన్ ఆటోమొబైల్ సంస్థ వోక్స్వ్యాగన్ సుమారు మూడేళ్ల క్రితం తన ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ "ID.Polo"ను ఒక కాన్సెప్ట్ మోడల్గా ఆవిష్కరించింది. ఇప్పుడు కంపెనీ దాని ప్రొడక్షన్ మోడల్ను పరిచయం చేసింది. ఇది ఒక కొత్త, పూర్తి ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విక్రయించే కంబషన్-ఇంజిన్ పోలోతో సమానమైన ధరతో దీన్ని తీసుకొచ్చారు.
వోక్స్వ్యాగన్ పోలో హ్యాచ్బ్యాక్లో బ్యాటరీతో నడిచే వెర్షన్ను పరిచయం చేయడం ఇదే తొలిసారి. అంతేకాకుండా గతంలో ఉపయోగించిన ఆల్ఫాన్యూమరిక్ నామకరణ పద్ధతిని విడిచిపెట్టిన మొదటి వోక్స్వ్యాగన్ ID మోడల్ కూడా ఇదే. ఈ "ID.Polo" వోక్స్వ్యాగన్ MEB+ ఆర్కిటెక్చర్పై నిర్మితమైంది. దీనివల్ల ఇది ఒక "వోక్స్వ్యాగన్ గోల్ఫ్" మోడల్ అంతటి విశాలమైన అంతర్గత స్థలాన్ని అందిస్తూనే, చాలా చిన్నదైన హ్యాచ్బ్యాక్ రూపంలో లభిస్తుంది.
2026 వోక్స్వ్యాగన్ ID.Polo డిజైన్: ఉత్పత్తి దశకు చేరుకున్న వోక్స్వ్యాగన్ ID.Polo డిజైన్, శైలి 2023లో ఆవిష్కరించిన ID.2all కాన్సెప్ట్ను పోలి ఉంటాయి. ఈ Polo EV, ప్రధాన డిజైనర్ ఆండ్రియాస్ మిండ్ట్ 'Pure Positive' డిజైన్ ఫిలాసఫీని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ వాహనం ముందరి భాగం (Front Fascia) ప్రజలను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుందని వోక్స్వ్యాగన్ విశ్వసిస్తోంది.
ఈ కారులో IQ.Light Matrix LED హెడ్లైట్లు ఒక LED లైట్ బార్ ద్వారా అనుసంధానమై ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ముందు, వెనుక భాగాలలో అమర్చిన వోక్స్వ్యాగన్ లోగోలు కూడా వెలుగుతాయి.
కారు సైడ్ ప్రొఫైల్ను గమనిస్తే, ID.Polo పరిమాణంలో Polo మోడల్కు సమానంగా ఉంటుందని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఇది నాలుగు మీటర్ల కంటే కొంచెం ఎక్కువ పొడవును (4,053 mm) కలిగి ఉండి, 2,600 mm వీల్బేస్తో వస్తుంది. ఈ కారు రియర్ డోర్ హ్యాండిల్స్ను C-పిల్లర్పై అమర్చారు. ఇది వోక్స్వ్యాగన్ గోల్ఫ్కు ట్రిబ్యూట్గా రూపొందించిన ఒక డిజైన్ ఎంపిక.
దీని వెనుక భాగం విషయానికి వస్తే, ID.Poloలో 3D ఎఫెక్ట్తో కూడిన, ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానించిన LED టైల్-లైట్లు ఉన్నాయి. ID.Polo కర్బ్ వెయిట్ (Curb Weight) 1,568 కిలోల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని బట్టి మారుతుంది.
2026 వోక్స్వ్యాగన్ ID.Polo ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు: ఈ కొత్త ID.Polo అంతర్గత భాగాన్ని పరిశీలిస్తే, దీని డాష్బోర్డులో 10-అంగుళాల 'డిజిటల్ కాక్పిట్' డ్రైవర్ డిస్ప్లే, 13-అంగుళాల ఇన్నోవిజన్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ వ్యవస్థ ఉన్నాయి. అయితే, కారుకు సంబంధించిన అన్ని కీలక విధులు కేవలం స్క్రీన్ ద్వారా మాత్రమే కాకుండా, సెంటర్ కన్సోల్పై తగినన్ని భౌతిక బటన్ల రూపంలో కూడా ఏర్పాటు చేసింది.
ఈ కారులో డ్యూయల్-జోన్ ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, 12 విధాలుగా సర్దుబాటు చేయగల పవర్డ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, ఇంకా ముందు సీట్ల కోసం హీటింగ్ & మసాజ్ ఫంక్షన్లు, 425-వాట్ల హర్మన్ కార్డాన్ సౌండ్ సిస్టమ్, పనోరమిక్ గ్లాస్ రూఫ్ వంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి.
ఈ కారులో ఐదుగురు ప్రయాణికులు సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించవచ్చు. అంతేకాకుండా ID.Poloలో సామాను ఉంచడానికి (Luggage) మరింత ఎక్కువ స్థలం లభిస్తుందని వోక్స్వ్యాగన్ పేర్కొంది. ఇది 441 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ను అందిస్తుంది. కాగా దీని ICE వెర్షన్ అయిన Poloలో 351 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ ఉంటుంది. ID.Polo వెనుక సీట్లను మడతపెట్టడం ద్వారా కార్గో స్థలాన్ని 1,240 లీటర్ల వరకు పెంచుకోవచ్చు.
2026 వోక్స్వ్యాగన్ ID.Polo బ్యాటరీ, రేంజ్, పనితీరు: బ్యాటరీ ఎంపికల విషయానికి వస్తే, కొత్త వోక్స్వ్యాగన్ ID.Poloలో మొత్తం రెండు రకాల ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మొదటిది 37 kWh సామర్థ్యం గల లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ (LFP) బ్యాటరీ ప్యాక్ కాగా, రెండవది 52 kWh సామర్థ్యం గల నికెల్ మాంగనీస్ కోబాల్ట్ (NMC) బ్యాటరీ ప్యాక్. ఈ రెండు బ్యాటరీలు కూడా వోక్స్వ్యాగన్ గ్రూప్ 'యూనిఫైడ్ సెల్' డిజైన్ను వినియోగించుకుంటాయి, 'సెల్-టు-ప్యాక్' నిర్మాణ శైలిని కలిగి ఉంటాయి.
దీని ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ నుంచి వెలువడే శక్తి కేవలం ముందు చక్రాలకు మాత్రమే సరఫరా అవుతుంది. 37 kWh ID.Poloలోని ఈ మోటార్ 114 bhp నుంచి 133 bhp వరకు శక్తిని ఉత్పత్తి చేయగలదు. DC ఫాస్ట్ ఛార్జర్కు అనుసంధానించినప్పుడు, ఇది ID.Polo గరిష్ఠంగా 90 kW ఛార్జింగ్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది గరిష్ఠంగా 329 కిలోమీటర్ల ప్రయాణ పరిధిని (Range) అందిస్తుంది.
అదే సమయంలో, 52 kWh సామర్థ్యం గల ID.Polo గరిష్ఠంగా 208 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనిని DC ఫాస్ట్ ఛార్జర్తో దీన్ని గరిష్ఠంగా 105 kW వేగంతో ఛార్జ్ చేయొచ్చు. ఈ వెర్షన్ గరిష్ఠంగా 454 కిలోమీటర్ల ప్రయాణ పరిధిని (Range) అందించగలదు.
ఈ మోడల్లోని అన్ని వేరియంట్ల టాప్ స్పీడ్ గంటకు 160 కిలోమీటర్లు. అయితే, భవిష్యత్తులో కంపెనీ ఈ శ్రేణికి ID.Polo GTI మోడల్ను జోడించనుంది. ఇది మరింత అధికంగా, గరిష్ఠంగా 223 bhp శక్తిని అందిస్తుంది.