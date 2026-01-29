ETV Bharat / technology

ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ఏకంగా ఐదు- ఈ ఏడాది మార్కెట్లో వోక్స్​వ్యాగన్ కార్ల జాతరే!

వోక్స్‌వ్యాగన్ 2026లో ఐదు కొత్త మోడళ్లను విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది.

Volkswagen India to Launch 5 New Models in 2026
Volkswagen India to Launch 5 New Models in 2026 (Photo Credit- Volkswagen India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 29, 2026 at 11:37 AM IST

2 Min Read
Hyderabad: జర్మన్ కార్ల తయారీ సంస్థ వోక్స్‌వ్యాగన్ ఇటీవల కొత్త "వోక్స్‌వ్యాగన్ టేరాన్ R-లైన్‌"ను ఆవిష్కరించింది. తాజాగా వోక్స్‌వ్యాగన్ ఇండియా ఇప్పుడు 2026 క్యాలెండర్ సంవత్సరానికి గానూ తన ఉత్పత్తి ప్రణాళికలను ప్రకటించింది. ఈ సంస్థ భారత మార్కెట్ కోసం 5 కొత్త ఉత్పత్తులను విడుదల చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ ఏడాదిలో ప్రతి త్రైమాసికానికి ఒక ఉత్పత్తిని లాంఛ్​ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ అప్​కమింగ్ మోడళ్లు SUV, సెడాన్, హ్యాచ్‌బ్యాక్ బాడీ స్టైల్స్‌లో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇవి మార్కెట్‌లోని ప్రీమియం విభాగాన్నే లక్ష్యంగా చేసుకుంటాయి.

నివేదికల ప్రకారం, భారత మార్కెట్లో విడుదల కానున్న వోక్స్​వ్యాగన్ మోడళ్లలో టైరాన్ R-లైన్ మొదటిది. వోక్స్‌వ్యాగన్ ఉత్పత్తి వ్యూహం, క్రమం తప్పకుండా కొత్త మోడళ్లను విడుదల చేయడం ద్వారా కంపెనీ ప్రాముఖ్యతను, వినియోగదారులతో అనుబంధాన్ని కొనసాగించడంపై దృష్టి సారిస్తుంది. 2026 కోసం తమ ప్రధాన లక్ష్యాలు ఉన్నత స్థాయి ప్రీమియం ఉత్పత్తులు, మెరుగైన కస్టమర్ ఇంటరాక్షన్, ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్ ఎక్స్​పీరియన్స్​లపై కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయని కంపెనీ పేర్కొంది.

మిగిలిన నాలుగు మోడళ్ల గురించి ఇంకా ఎలాంటి సమాచారం వెల్లడి కానప్పటికీ, ప్రతి కొత్త మోడల్ వేర్వేరు ప్రీమియం కస్టమర్ వర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుందని ఫోక్స్‌వ్యాగన్ ధృవీకరించింది. ఫోక్స్‌వ్యాగన్ టైరాన్ R-లైన్ ఈ కార్యక్రమానికి నాయకత్వం వహిస్తుంది. దీన్ని 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో విడుదల చేసేందుకు షెడ్యూల్ చేశారు.

వోక్స్‌వ్యాగన్ టేరాన్ R-లైన్ ప్రత్యేకత?: వోక్స్‌వ్యాగన్ టేరాన్ R-లైన్ భారతదేశంలో కంపెనీ ఫ్లాగ్‌షిప్ SUVగా విడుదలవుతుంది. ఇది టిగువాన్ R-లైన్​ కంటే ఉన్నత స్థాయి పొజిషన్​లో ఉంటుంది. భారత మార్కెట్లో వోక్స్‌వ్యాగన్ టిగువాన్ ఆల్‌స్పేస్ ఉత్పత్తి నిలిపిసిన తర్వాత, ప్రీమియం 3-వరుసల SUV విభాగానికి కంపెనీ తిరిగి ప్రవేశించడాన్ని ఇది సూచిస్తుంది.

7-సీట్ల SUV MQB EVO ప్లాట్‌ఫామ్‌పై నిర్మితమవుతుంది. ఇది యూరో NCAP టెస్ట్​లో 5 స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్‌ను పొందింది. మూడవ వరుస సీట్లకు చోటు కల్పించడానికి, ఇది 2,789 mmపొడవైన వీల్‌బేస్‌ను కలిగి ఉంది, ఇది ఫోక్స్‌వ్యాగన్ టిగువాన్ కంటే 109 mm ఎక్కువ.

వోక్స్‌వ్యాగన్ టేరాన్ R-లైన్‌లో స్పోర్టి బంపర్లు, R-లైన్ ఎక్స్​టీరియర్ బ్యాడ్జింగ్, 19-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ ఉంటాయి. ఇంకా ఇది క్యాబిన్‌లో డ్రైవర్-ఫేసింగ్ 15-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్​తో వస్తుంది.

ఈ కారులో వెంటిలేటెడ్ అండ్ మసాజింగ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, లెదర్ అప్హోల్స్టరీ, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, మ్యాట్రిక్స్ LED హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, 30-రంగుల యాంబియంట్ లైటింగ్, మూడవ వరుసను మడిచినప్పుడు 850 లీటర్ల వరకు బూట్ స్పేస్ వంటి సౌకర్యాలు లభిస్తాయి.

ఇంజిన్ వివరాలు: ఇంజిన్ విషయానికొస్తే, వోక్స్‌వ్యాగన్ టైరాన్ R-లైన్ కూడా టిగువాన్ R-లైన్‌లో ఉన్న అదే 2.0-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో వస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఇంజిన్ 7-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్, ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ సిస్టమ్ ద్వారా 204 hp శక్తిని, 320 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

