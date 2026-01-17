ETV Bharat / technology

వోక్స్‌వ్యాగన్ కొత్త 7-సీటర్ SUV వస్తోంది- కొనే ఆలోచన ఉంటే ఓ లుక్కేయండి!

వోక్స్‌వ్యాగన్ టేరాన్ R-లైన్ ఆవిష్కారం- డిజైన్, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Volkswagen Tayron R-Line Unveiled
Volkswagen Tayron R-Line Unveiled (Photo Credit- Volkswagen India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 17, 2026 at 2:52 PM IST

Hyderabad: జర్మన్ కార్ల తయారీ సంస్థ వోక్స్‌వ్యాగన్ తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌ల ద్వారా "వోక్స్‌వ్యాగన్ టేరాన్ R-లైన్​"ను ఆవిష్కరించింది. ఈ ఏడు సీట్ల SUV భారత మార్కెట్​లో కంపెనీ ఫ్లాగ్‌షిప్ SUVగా ఉంటుంది. దీన్ని వోక్స్‌వ్యాగన్ టిగువాన్ R-లైన్ ఎగువ పొజిషన్​లో ఉంచనున్నారు. ఈ వోక్స్‌వ్యాగన్ టేరాన్ R-లైన్, టిగువాన్ ఆల్‌స్పేస్ నిలిపివేసిన తర్వాత, ప్రీమియం 3-వరుసల SUV విభాగానికి కంపెనీ రీ-ఎంట్రీని సూచిస్తుంది.

ఇండియా-స్పెక్ వోక్స్‌వ్యాగన్ టేరాన్ R-లైన్ డిజైన్: వోక్స్‌వ్యాగన్ టేరాన్ R-లైన్ చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తోంది. ఇందులో స్పోర్టి బంపర్లు, 19-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, R-లైన్ బ్యాడ్జింగ్ ఉన్నాయి. దీన్ని కూడా టిగువాన్ R-లైన్ మాదిరిగానే అదే MQB EVO ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఆధారంగా నిర్మించి ఉండవచ్చు. అయితే, దీని వీల్‌బేస్ 2,789mm పొడవుగా ఉంటుంది. ఇది టిగువాన్ కంటే 109mm పొడవుగా ఉంటుంది. ఇది అదనపు వరుస సీట్లకు వీలు కల్పిస్తుంది. భద్రతా ఫీచర్ల పరంగా, వోక్స్‌వ్యాగన్ టేరాన్ 5-స్టార్ యూరో NCAP రేటింగ్‌ను అందుకుంటుంది.

Volkswagen Tayron R-Line
Volkswagen Tayron R-Line (Photo Credit- Volkswagen India)

వోక్స్‌వ్యాగన్ టేరాన్ R-లైన్ ఫీచర్లు: టైరాన్ R-లైన్ అనేక అద్భుతమైన ఫీచర్లతో వస్తుంది. వాటిలో డ్రైవర్ వైపునకు వంగి ఉండే 15-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ ఒకటి. టిగువాన్ R-లైన్ మాదిరిగానే, ఈ కొత్త టైరాన్ R-లైన్‌లో కూడా లెదర్ అప్‌హోల్‌స్టర్డ్ ముందు సీట్లకు మసాజ్, వెంటిలేషన్ ఫంక్షన్లు ఉన్నాయి.

Volkswagen Tayron R-Line
Volkswagen Tayron R-Line (Photo Credit- Volkswagen India)

ఇవి భారతీయ వాతావరణ పరిస్థితులకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ఈ కొత్త SUVలో డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్‌ప్లే, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, 30-రంగుల యాంబియంట్ లైటింగ్, మ్యాట్రిక్స్ LED ల్యాంప్‌లు కూడా ఉన్నాయి. ఇంకా, వోక్స్‌వ్యాగన్ టేరాన్ R-లైన్ మూడవ వరుసను మడిచినప్పుడు 850 లీటర్ల వరకు బూట్ స్థలాన్ని అందిస్తుంది.

The Dashboard of the Volkswagen Tayron R-Line
The Dashboard of the Volkswagen Tayron R-Line (Photo Credit- Volkswagen India)

వోక్స్‌వ్యాగన్ టేరాన్ R-లైన్ పవర్‌ట్రెయిన్: ఈ వోక్స్‌వ్యాగన్ టేరాన్ R-లైన్ ప్రవర్​ట్రెయిన్​ కూడా 2.0-లీటర్, టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ అయిన వోక్స్‌వ్యాగన్ టిగువాన్ R-లైన్ మాదిరిగానే ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది 201 bhp, 320 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ AWD సెటప్‌తో ఏడు-స్పీడ్ DCT ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది.

Volkswagen Tayron R-Line Seats
Volkswagen Tayron R-Line Seats (Photo Credit- Volkswagen India)

ఈ కొత్త వోక్స్‌వ్యాగన్ టేరాన్ R-లైన్ 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో భారత మార్కెట్లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. భారతదేశంలో విడుదలైన తర్వాత, ఈ 7-సీటర్ SUV.. స్కోడా కోడియాక్, టయోటా ఫార్చ్యూనర్, జీప్ మెరిడియన్, అప్​కమింగ్ MG మెజెస్టర్ వంటి వాహనాలతో పోటీ పడనుంది.

The Rear Profile of the Volkswagen Tayron R-Line
The Rear Profile of the Volkswagen Tayron R-Line (Photo Credit- Volkswagen India)

వోక్స్‌వ్యాగన్ టేరాన్ R-లైన్ అంచనా ధర: గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే, టిగువాన్ R-లైన్ భారతదేశంలో పూర్తిగా నిర్మించిన యూనిట్‌గా (CBU) విడుదలైంది. అయితే వోక్స్‌వ్యాగన్ టైరాన్ R-లైన్ భారతదేశంలో పూర్తిగా నాక్-డౌన్ యూనిట్‌గా (CKD) విడుదల కానుంది. దీనిని భారతదేశంలోనే అసెంబుల్ చేయనున్నారు. దీంతో ఈ జర్మన్ ఆటోమొబైల్ సంస్థ వోక్స్‌వ్యాగన్ టిగువాన్ R-లైన్‌తో పోలిస్తే దీనిని మరింత ఆకర్షణీయమైన, పోటీ ధరకే విక్రయించగలుగుతుంది. వోక్స్‌వ్యాగన్ టేరాన్ R-లైన్ అంచనా ధర రూ. 43 లక్షల నుంచి రూ. 50 లక్షల మధ్య ఉంటుందని అంచనా.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

