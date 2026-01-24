వోక్స్వ్యాగన్ కొత్త 7-సీటర్ SUV ఉత్పత్తి షురూ- భారత్లోనే అసెంబ్లింగ్ కార్యకలాపాలు
భారతదేశంలో వోక్స్వ్యాగన్ టేరాన్ R-లైన్ అసెంబ్లింగ్ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించినట్లు కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
Published : January 24, 2026 at 7:05 PM IST
Hyderabad: జర్మన్ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం వోక్స్వ్యాగన్ భారతీయ SUV ప్రియులకు శుభవార్త చెప్పింది. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రీమియం 7-సీట్ల SUV టైరోన్ R-లైన్ ఉత్పత్తిని భారతదేశంలో అధికారికంగా ప్రారంభించింది. మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్ (ఔరంగాబాద్)లో ఉన్న తమ ప్లాంట్లో ఈ కారు అసెంబ్లింగ్ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించినట్లు కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
ఇది గతంలో వోక్స్వ్యాగన్ విక్రయించిన టిగువాన్ ఆల్స్పేస్ను భర్తీ చేస్తుంది. ఈ కారు 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో, అంటే మార్చి నాటికి మార్కెట్లోకి విడుదల అవుతుంది. వోక్స్వ్యాగన్ టైరోన్ R- లైన్ అనేది కేవలం కారు మాత్రమే కాదు, ఇది ఒక పవర్హౌస్. ఇది ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న 5-సీటర్ టిగువాన్ మోడల్కు అప్డేటెడ్, ఎక్స్టెండెడ్ వెర్షన్. దీనిని వోక్స్వ్యాగన్ గ్రూప్ ప్రసిద్ధ MQB EVO ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మించారు.
మూడవ వరుస సీట్లు: ఈ కారు పొడవు, వీల్బేస్ టిగువాన్ కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. దీని వీల్బేస్ 2,789 మిల్లీమీటర్లు, ఇది టిగువాన్ కంటే 109 మిల్లీమీటర్లు ఎక్కువ. ఈ పెరిగిన పొడవు కారు లోపల మూడవ వరుస సీట్లను సౌకర్యవంతంగా అమర్చడానికి వీలు కల్పించింది.
ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, వోక్స్వ్యాగన్ ఇందులో తన ప్రత్యేకమైన 2.0-లీటర్ TSI టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ను అమర్చింది. ఇది గరిష్ఠంగా 204 hp శక్తిని, 320 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 7-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ (DSG) ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. దీని ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (AWD) వ్యవస్థ కారును ఎలాంటి కఠినమైన రోడ్లపై లేదా కొండ ప్రాంతాలలో కూడా సజావుగా కదలడానికి అనుమతిస్తుంది.
స్పోర్టీ బంపర్: డిజైన్ పరంగా, టైరోన్ R-లైన్ చాలా అగ్రెసివ్, స్పోర్టీ లుక్లో కనిపిస్తుంది. ముందు భాగంలో ప్రకాశవంతమైన వోక్స్వ్యాగన్ లోగో, కనెక్టెడ్ LED లైట్ బార్లు కారుకు ప్రీమియం రూపాన్ని ఇస్తాయి. వెనుక భాగంలో కూడా ఇలాంటి LED సెటప్ ఉంటుంది. 19-అంగుళాల భారీ అల్లాయ్ వీల్స్, R-లైన్ బ్యాడ్జింగ్, స్పోర్టీ బంపర్లు దీనిని ఇతర SUVల నుంచి ప్రత్యేకంగా నిలబెడతాయి.
దీని ఇంటీరియర్లో 15-అంగుళాల పెద్ద టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, 30-కలర్ చేంజబుల్ యాంబియంట్ లైటింగ్ వంటి లగ్జరీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ముందు సీట్లలో భారతీయ వాతావరణానికి అనుగుణంగా వెంటిలేషన్ కూడా ఉంది.
భద్రత విషయంలో వోక్స్వ్యాగన్ ఎల్లప్పుడూ నంబర్ వన్గా నిరూపించుకుంది. టైరాన్ R-లైన్ 7 ఎయిర్బ్యాగ్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, లెవెల్-2 ADAS వంటి అధునాతన భద్రతా ఫీచర్లతో వస్తుంది. ఈ సాంకేతికత ప్రమాదాలను ముందుగానే పసిగట్టి కారును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
స్టోరేజ్ సామర్థ్యం విషయానికి వస్తే, మూడవ వరుస సీట్లను మడిచినట్లయితే మీకు మొత్తం 850 లీటర్ల బూట్ స్థలం లభిస్తుంది. ఇది సుదూర ప్రయాణాలకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ కారును విదేశాల నుంచి విడిభాగాల రూపంలో (CKD - కంప్లీట్లీ నాక్డ్ డౌన్) తీసుకువచ్చి, భారతదేశంలోని ఒక ప్లాంట్లో అసెంబుల్ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా, దీని ధర కొంచెం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మార్కెట్ వర్గాల ప్రకారం, దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 45 లక్షల నుంచి రూ. 50 లక్షల వరకు ఉండవచ్చు.
భారత మార్కెట్లో, ఇది టయోటా ఫార్చ్యూనర్, MG గ్లోస్టర్, జీప్ మెరిడియన్, త్వరలో విడుదల కానున్న స్కోడా కొడియాక్ వంటి దిగ్గజ కార్లతో నేరుగా పోటీపడుతుంది. లగ్జరీ, పవర్, 7-సీటర్ సౌకర్యాన్ని కోరుకునే సంపన్నులకు టైరోన్ R-లైన్ ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక అని చెప్పొచ్చు.