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వోక్స్‌వ్యాగన్ కొత్త లగ్జరీ కార్- ధర ఎంతో తెలుసా?

లగ్జరీ ఎస్‌యూవీ ప్రియులకు వోక్స్‌వ్యాగన్ ఇండియా అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ప్రీమియం సెగ్మెంట్‌లో మరింత రీజనబుల్ ధరలో 'టైరూన్ లైఫ్' వేరియంట్‌ను లాంఛ్ చేసింది. దీని ధర రూ. 41.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

Volkswagen Tayron Life SUV Launched in India
Volkswagen Tayron Life SUV Launched in India (Photo Credit- Volkswagen India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 11, 2026 at 2:23 PM IST

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Hyderabad: భారతీయ ప్రీమియం SUV మార్కెట్లోకి వోక్స్‌వ్యాగన్ ఇండియా సరికొత్త మోడల్​ను ప్రవేశపెట్టింది. కంపెనీ తన ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడల్‌లో 'టైరూన్ లైఫ్' అనే కొత్త వేరియంట్‌ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. స్పోర్టీ లుక్ కంటే కూడా రోడ్డుపై మరింత సింప్లిసిటీ, ప్రాక్టికాలిటీని (సౌకర్యాన్ని) ఇష్టపడే కస్టమర్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ వేరియంట్‌ను ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. అయితే టాప్ మోడల్ ఆర్-లైన్ (R-Line) 7-సీటర్‌గా వస్తుండగా, ఈ కొత్త టైరూన్ లైఫ్ వేరియంట్ మాత్రం 5-సీటర్ ఆప్షన్‌తో మాత్రమే లభిస్తుంది.

ధర ఎంతంటే?: కంపెనీ దీని ధరను రూ. 41.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ఇది టాప్-ఎండ్ మోడల్ అయిన 'ఆర్-లైన్' (R-Line) వేరియంట్ కంటే ఏకంగా రూ. 5 లక్షలు తక్కువ. ధర పరంగా తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ లైఫ్ వేరియంట్ కూడా టాప్ ఎండ్ 'ఆర్-లైన్' మోడల్ మాదిరిగానే పటిష్టమైన బిల్డ్ క్వాలిటీ, ప్రీమియం ఫీచర్లు, పవర్‌ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్‌ను అందిస్తుంది.

Volkswagen Tayron Life SUV
Volkswagen Tayron Life SUV (Photo Credit- Volkswagen India)

ఛత్రపతి శంభాజీనగర్‌లో తయారీ: వోక్స్‌వ్యాగన్, మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్​లో ఉన్న తన ప్లాంట్‌లో టైరాన్ లైఫ్‌ను స్థానికంగా అసెంబుల్ చేస్తోంది.

Volkswagen Tayron Life SUV
Volkswagen Tayron Life SUV (Photo Credit- Volkswagen India)

కలర్ ఆప్షన్లు: వోక్స్‌వ్యాగన్ టేరాన్ లైఫ్ ఏడు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:

  • గ్రెనడిల్లా బ్లాక్ (Grenadilla Black)
  • డాల్ఫిన్ గ్రే (Dolphin Grey)
  • ఓర్క్సీ వైట్ (Orxy White)
  • ఓయిస్టర్ సిల్వర్ (Oyster Silver)
  • సిప్రెస్సినో గ్రీన్ (Cipressino Green)
  • నైట్‌షేడ్ బ్లూ (Nightshade Blue)
  • అల్ట్రావయోలెట్ (Ultraviolet)

ఇంజిన్, పవర్‌ట్రెయిన్ వివరాలు: వోక్స్‌వ్యాగన్ టేరాన్ లైఫ్ మోడల్ R-లైన్ మాదిరిగా అదే 2-లీటర్ TSI టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో వస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ గరిష్టంగా 204 hp పవర్, 320 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 7-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ (DSG) ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌తో పాటు, 'ఆల్-వీల్ డ్రైవ్' (AWD) సిస్టమ్‌తో లభిస్తుంది. ఈ పవర్‌ఫుల్ కాంబినేషన్​తో అటు సిటీ రోడ్లపై, ఇటు హైవేలపై కూడా ఈ లగ్జరీ ఎస్‌యూవీ అద్భుతమైన డ్రైవింగ్ అనుభూతిని, అత్యుత్తమ పనితీరును అందిస్తుంది.

Volkswagen Tayron Life SUV
Volkswagen Tayron Life SUV (Photo Credit- Volkswagen India)
ఇంజిన్2-లీటర్ TSI టర్బో పెట్రోల్
డ్రైవ్​ట్రెయిన్ఆల్-వీల్ డ్రైవ్
పవర్204 PS
టార్క్320 Nm
ట్రాన్స్​మిషన్7-స్పీడ్ DCT

మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: ఈ 5-సీటర్ ప్రీమియం SUV మార్కెట్లో ఇప్పటికే మంచి డిమాండ్ ఉన్న స్కోడా కోడియాక్ (Skoda Kodiaq), జీప్ మెరిడియన్ (Jeep Meridian) వంటి టాప్ మోడల్ కార్లకు ప్రత్యక్ష పోటీదారుగా నిలవనుంది.

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VOLKSWAGEN TAYRON LIFE SUV LAUNCHED
VOLKSWAGEN TAYRON LIFE SUV LAUNCHED

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