వోక్స్వ్యాగన్ కొత్త లగ్జరీ కార్- ధర ఎంతో తెలుసా?
లగ్జరీ ఎస్యూవీ ప్రియులకు వోక్స్వ్యాగన్ ఇండియా అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ప్రీమియం సెగ్మెంట్లో మరింత రీజనబుల్ ధరలో 'టైరూన్ లైఫ్' వేరియంట్ను లాంఛ్ చేసింది. దీని ధర రూ. 41.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : July 11, 2026 at 2:23 PM IST
Hyderabad: భారతీయ ప్రీమియం SUV మార్కెట్లోకి వోక్స్వ్యాగన్ ఇండియా సరికొత్త మోడల్ను ప్రవేశపెట్టింది. కంపెనీ తన ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్లో 'టైరూన్ లైఫ్' అనే కొత్త వేరియంట్ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. స్పోర్టీ లుక్ కంటే కూడా రోడ్డుపై మరింత సింప్లిసిటీ, ప్రాక్టికాలిటీని (సౌకర్యాన్ని) ఇష్టపడే కస్టమర్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ వేరియంట్ను ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. అయితే టాప్ మోడల్ ఆర్-లైన్ (R-Line) 7-సీటర్గా వస్తుండగా, ఈ కొత్త టైరూన్ లైఫ్ వేరియంట్ మాత్రం 5-సీటర్ ఆప్షన్తో మాత్రమే లభిస్తుంది.
ధర ఎంతంటే?: కంపెనీ దీని ధరను రూ. 41.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ఇది టాప్-ఎండ్ మోడల్ అయిన 'ఆర్-లైన్' (R-Line) వేరియంట్ కంటే ఏకంగా రూ. 5 లక్షలు తక్కువ. ధర పరంగా తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ లైఫ్ వేరియంట్ కూడా టాప్ ఎండ్ 'ఆర్-లైన్' మోడల్ మాదిరిగానే పటిష్టమైన బిల్డ్ క్వాలిటీ, ప్రీమియం ఫీచర్లు, పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ను అందిస్తుంది.
ఛత్రపతి శంభాజీనగర్లో తయారీ: వోక్స్వ్యాగన్, మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్లో ఉన్న తన ప్లాంట్లో టైరాన్ లైఫ్ను స్థానికంగా అసెంబుల్ చేస్తోంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: వోక్స్వ్యాగన్ టేరాన్ లైఫ్ ఏడు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:
- గ్రెనడిల్లా బ్లాక్ (Grenadilla Black)
- డాల్ఫిన్ గ్రే (Dolphin Grey)
- ఓర్క్సీ వైట్ (Orxy White)
- ఓయిస్టర్ సిల్వర్ (Oyster Silver)
- సిప్రెస్సినో గ్రీన్ (Cipressino Green)
- నైట్షేడ్ బ్లూ (Nightshade Blue)
- అల్ట్రావయోలెట్ (Ultraviolet)
ఇంజిన్, పవర్ట్రెయిన్ వివరాలు: వోక్స్వ్యాగన్ టేరాన్ లైఫ్ మోడల్ R-లైన్ మాదిరిగా అదే 2-లీటర్ TSI టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ గరిష్టంగా 204 hp పవర్, 320 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 7-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ (DSG) ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో పాటు, 'ఆల్-వీల్ డ్రైవ్' (AWD) సిస్టమ్తో లభిస్తుంది. ఈ పవర్ఫుల్ కాంబినేషన్తో అటు సిటీ రోడ్లపై, ఇటు హైవేలపై కూడా ఈ లగ్జరీ ఎస్యూవీ అద్భుతమైన డ్రైవింగ్ అనుభూతిని, అత్యుత్తమ పనితీరును అందిస్తుంది.
|ఇంజిన్
|2-లీటర్ TSI టర్బో పెట్రోల్
|డ్రైవ్ట్రెయిన్
|ఆల్-వీల్ డ్రైవ్
|పవర్
|204 PS
|టార్క్
|320 Nm
|ట్రాన్స్మిషన్
|7-స్పీడ్ DCT
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: ఈ 5-సీటర్ ప్రీమియం SUV మార్కెట్లో ఇప్పటికే మంచి డిమాండ్ ఉన్న స్కోడా కోడియాక్ (Skoda Kodiaq), జీప్ మెరిడియన్ (Jeep Meridian) వంటి టాప్ మోడల్ కార్లకు ప్రత్యక్ష పోటీదారుగా నిలవనుంది.