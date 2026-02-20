వోక్స్వ్యాగన్ నుంచి 3-వరుసల SUV- మీ ఫ్యామిలీకి సరిపోతుందేమో ఓసారి చూడండి!
భారత మార్కెట్లో వోక్స్వ్యాగన్ టేరాన్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : February 20, 2026 at 10:48 AM IST
Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ వోక్స్వ్యాగన్ ఇండియా తన సరికొత్త వోక్స్వ్యాగన్ టేరాన్ 3-వరుసల SUVని భారత మార్కెట్లో ప్రారంభించింది. కంపెనీ ఈ SUVని రూ. 46.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకు విడుదల చేసింది. ఈ కారును వోక్స్వ్యాగన్ టిగువాన్ మాదిరిగానే అదే MQB ఎవో ప్లాట్ఫామ్పై ఆధారపడి ఉంటుంది, కానీ దీని వీల్బేస్ 109 mm పొడవుగా ఉంటుంది. ఇది నిలిపివేసిన వోక్స్వ్యాగన్ టిగువాన్ ఆల్స్పేస్ మోడల్ను భర్తీ చేస్తుంది. టిగువాన్ మాదిరిగా కాకుండా, కొత్త టేరాన్ను దేశీయంగా అసెంబుల్ చేస్తున్నారు, అయితే ఇది కూడా ఒకే R-లైన్ స్పెక్లో లభిస్తుంది.
వోక్స్వ్యాగన్ టేరాన్ డిజైన్: డిజైన్ పరంగా, టేరాన్ టిగువాన్ నుంచి పెద్దగా భిన్నంగా ఏంలేదు, క్లోజ్డ్ గ్రిల్ చుట్టూ ఆకర్షణీయమైన ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్లతో సుపరిచితమైన ఫ్రంట్ ఫాసియా, విశాలమైన సెంట్రల్ ఎయిర్ డ్యామ్తో అగ్రెసివ్ లుక్లో ఫ్రంట్ బంపర్ను కలిగి ఉంది.
వోక్స్వ్యాగన్ టేరాన్ భారీ పరిమాణం సైడ్ ప్రొఫైల్ నుంచి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది, అయినప్పటికీ ఇది వోక్స్వ్యాగన్ టిగువాన్ మాదిరిగానే అల్లాయ్ వీల్ డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది. వెనుక వైపు, డిజైన్ మళ్లీ టిగువాన్ను పోలి ఉంటుంది, కానీ దీని టెయిల్ ల్యాంప్లను రీ-డిజైన్ చేశారు.
వోక్స్వ్యాగన్ టేరాన్ ఇంటీరియర్: క్యాబిన్ డిజైన్ తాజా VW డిజైన్ టెంప్లేట్ను అనుసరిస్తుంది. దీనిలో లేయర్డ్ డాష్బోర్డ్, ఫ్రీ-స్టాండింగ్ సెంట్రల్ టచ్స్క్రీన్, సెంటర్ కన్సోల్లో మినిమల్ ఫిజికల్ బటన్లు, వెల్-ఇంటిగ్రేటెడ్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉన్నాయి. వోక్స్వ్యాగన్ టిగువాన్ నుంచి అతిపెద్ద మార్పు దీనిలో మూడవ వరుస సీట్లను జోడించడం.
వోక్స్వ్యాగన్ టేరాన్ ఫీచర్లు: ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, ఈ కారులో పనోరమిక్ సన్రూఫ్, మల్టీ-కలర్ యాంబియంట్ లైటింగ్, రెండు పరికరాలకు వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్, వెంటిలేటెడ్ అండ్ మసాజింగ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పెద్ద 15-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, ADAS ఫీచర్ల పూర్తి సూట్ ఉన్నాయి.
వోక్స్వ్యాగన్ టేరాన్ పవర్ట్రెయిన్: కొత్త వోక్స్వ్యాగన్ టేరాన్ టిగువాన్ మాదిరిగానే 2.0-లీటర్ TSI టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది 200 bhp, 320 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనిలో 4Motion ఆల్-వీల్ డ్రైవ్తో జతయిన 7-స్పీడ్ DSG గేర్బాక్స్ ద్వారా పవర్ ఫ్రంట్ వీల్స్కు ప్రసారం అవుతుంది. ఇది మార్కెట్లో స్కోడా కోడియాక్తో పోటీపడుతుంది.