వోక్స్‌వ్యాగన్ 'టైగన్' ఫేస్​లిఫ్ట్ ఫస్ట్ లుక్ రివీల్- ఎలా ఉందో చూసేయండి!

వోక్స్‌వ్యాగన్ ఇండియా తన ఫేమస్ SUV "టైగన్"లో ఫేస్​లిఫ్ట్ వెర్షన్​ను ఏప్రిల్ 9న ప్రారంభించనుంది. ఈ నేపథ్యంలో దీని ఫస్ట్ లుక్ రివీల్ చేసింది.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 4, 2026 at 5:19 PM IST

Hyderabad: కార్ల తయారీ సంస్థ వోక్స్‌వ్యాగన్ ఇండియా తన కొత్త వోక్స్‌వ్యాగన్ టైగన్ ఫేస్‌లిఫ్ట్‌ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ వాహనాన్ని ఏప్రిల్ 9న భారతదేశంలో పరిచయం చేయనున్న కంపెనీ దీని ఫస్ట్​ లుక్​ రివీల్ చేసింది. తన సోషల్ మీడియా ఖాతాల ద్వారా వాహనం సైడ్ ప్రొఫైల్‌కు సంబంధించిన ఒక చిత్రాన్ని విడుదల చేసింది. ఇది అస్పష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ SUVలో పొందుపరిచిన కొన్ని డిజైన్ మార్పులను స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది.

ఈ కారు టీజర్ చిత్రానికి సంబంధించిన కాంతివంతమైన వెర్షన్, ఈ SUVలో ప్రవేశపెట్టబోయే కొన్ని మార్పులపై ఓ అవగానను అందిస్తోంది. కారు హెడ్‌ల్యాంప్‌లు ఆకు ఆకారంలో కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి టిగువాన్, టైరాన్ వంటి మోడళ్లను తలపిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో ముందు బంపర్ కూడా కొత్తగా కనిపిస్తోంది.

సైడ్ ప్రొఫైల్ విషయానికి వస్తే, అల్లాయ్ వీల్స్ కొత్త డిజైన్‌ను కలిగి ఉన్నాయి. అయితే రియర్ ప్రొఫైల్‌లో టెయిల్ ల్యాంప్‌ల లోపల కొత్త LED లైట్ గైడ్ డిజైన్‌లు కనిపిస్తాయి. అయినప్పటికీ, అవి మునుపటి SUVలో కనిపించిన కనెక్టెడ్ డిజైన్‌ను అలాగే నిలుపుకొన్నాయి. వెనుక బంపర్ డిజైన్ కూడా అప్‌డేట్ చేస్తున్నారు.

నెట్టింట మరిన్ని చక్కర్లు: దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని చిత్రాలు ఇంటర్నెట్‌లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. వాటిని బట్టి చూస్తే, ఈ అప్డేటెడ్ SUV ఫ్రంట్-ఎండ్ డిజైన్ వోక్స్‌వ్యాగన్ గ్లోబల్ SUV శ్రేణిని పోలి ఉంటుందని తెలుస్తోంది; ఇందులో కొత్తగా రూపొందించిన హెడ్‌ల్యాంప్‌ల మధ్య ఒక సన్నని గ్రిల్ ఉంటుంది.

ఇతర డిజైన్ ఎలిమెంట్ల విషయానికి వస్తే, ఈ కారు తన అంతర్జాతీయ మోడళ్ల నుంచి చాలా వరకు డిజైన్ ఎలిమెంట్లను తీసుకోవచ్చని భావిస్తున్నారు. వీటిలో గ్రిల్ పైభాగం వెంబడి ఉండే LED లైట్‌బార్, అలాగే మధ్యలో ప్రకాశవంతమైన VW లోగో వంటివి ఉండవచ్చు.

వోక్స్‌వ్యాగన్ టైగన్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ ఇంటీరియర్: వాహనం లోపలి భాగంలో, అప్డేటెడ్ "స్కోడా కూషాక్​" కనిపించే తరహా మార్పులనే ఈ SUV కూడా పొందుతుందని భావిస్తున్నారు. వీటిలో కొత్త 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, అధునాతన టచ్‌స్క్రీన్, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, వెనుక సీట్ల కోసం మసాజ్ సదుపాయం వంటి అంశాలు ఉన్నాయి.

వోక్స్‌వ్యాగన్ టైగన్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ ఇంజిన్: సాంకేతికంగా చూస్తే, కొత్త టైగన్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ మోడల్ తన 1.0-లీటర్ TSI పెట్రోల్, 1.5-లీటర్ TSI పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఎంపికలను యథాతథంగా కొనసాగిస్తుంది. అయితే, "స్కోడా కూషాక్​" మాదిరిగానే, 1.0-లీటర్ TSI పెట్రోల్ ఇంజిన్‌కు ప్రస్తుతం ఉన్న 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ యూనిట్ స్థానంలో, ఒక కొత్త 8-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ లభించే అవకాశం ఉంది. గతంలో మాదిరిగానే, 1.0 TSI ఇంజిన్ ప్రామాణికంగా 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో వస్తుంది. అయితే 1.5 TSI ఇంజిన్ మాత్రం ప్రత్యేకంగా DSG ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో మాత్రమే వస్తుందని అంచనా.

