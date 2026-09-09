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భారత ఆటో మార్కెట్లో సరికొత్త సమీకరణం: వోక్స్‌వ్యాగన్, జేఎస్‌డబ్ల్యూ జాయింట్ వెంచర్!

భారత మార్కెట్‌లో తన స్థానాన్ని బలోపేతం చేసుకునేందుకు జర్మనీ కార్ల దిగ్గజం వోక్స్‌వ్యాగన్, జేఎస్‌డబ్ల్యూ (JSW) గ్రూప్‌తో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి సిద్ధమవుతోందని రాయిటర్స్ నివేదించింది.

భారత్‌లో వ్యాపార విస్తరణకు JSW గ్రూప్‌తో చర్చలు జరుపుతున్న వోక్స్‌వ్యాగన్: నివేదిక
భారత్‌లో వ్యాపార విస్తరణకు JSW గ్రూప్‌తో చర్చలు జరుపుతున్న వోక్స్‌వ్యాగన్: నివేదిక (ఫొటో క్రెడిట్: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2026 at 5:59 PM IST

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Hyderabad: జర్మనీ ఆటో దిగ్గజం వోక్స్‌వ్యాగన్ భారత్‌లో తన వ్యాపారాన్ని విస్తరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇందులో భాగంగా JSW గ్రూప్‌తో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు రాయిటర్స్ వెల్లడించింది. భారత్‌లో కార్ల శ్రేణిని విస్తరించడం, స్థానిక విడిభాగాల వినియోగాన్ని పెంచడం, తయారీ సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యమని కంపెనీ ప్రతినిధి తెలిపినట్లు నివేదించింది.

ప్రపంచంలోనే మూడో అతిపెద్ద కార్ల మార్కెట్ అయిన భారత్‌లో తన పోటీతత్వం, లాభదాయకతను పెంచుకోవాలని వోక్స్‌వ్యాగన్ భావిస్తోంది. యూరప్ వెలుపల విస్తరణలో భారత్ కీలకంగా మారిన వేళ ఈ ప్రతిపాదన తెరపైకి వచ్చింది.

20 ఏళ్ల ప్రస్థానం.. అయినా కేవలం 2% వాటా: భారతదేశంలో అడుగుపెట్టి రెండు దశాబ్దాలు దాటినా, వోక్స్‌వ్యాగన్ గ్రూప్ మార్కెట్ వాటా ఇప్పటికీ సుమారు 2 శాతానికే పరిమితమైంది. ఇక్కడ ప్రధానంగా స్కోడా బ్రాండ్ ద్వారా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ, వ్యాపార విస్తరణలో సవాళ్లు ఎదుర్కొంటోంది.

వ్యాపార సవాళ్లతో పాటు, కంపెనీ ప్రస్తుతం భారీ చట్టపరమైన వివాదాన్ని కూడా ఎదుర్కొంటోంది. దిగుమతి పన్ను ఎగవేత ఆరోపణలపై 2024లో భారత అధికారులు వోక్స్‌వ్యాగన్‌కు ఏకంగా 1.4 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ.11,600 కోట్లు) మేర భారీ పన్ను డిమాండ్ నోటీసు జారీ చేశారు. తాము అన్ని నిబంధనలు పాటించామని కంపెనీ వాదిస్తుండగా, ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారం కోర్టు పరిధిలో ఉంది.

ఈ పన్ను వివాదం కొనసాగుతున్నప్పటికీ, JSW గ్రూప్‌తో కుదరబోయే కొత్త భాగస్వామ్యంతో భారత్‌లో తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌ను విజయవంతంగా ప్రారంభించాలని వోక్స్‌వ్యాగన్ భావిస్తోంది.

భారత్‌లో వోక్స్‌వ్యాగన్ (Volkswagen) రాత మారేనా?: భారత్‌తో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగానూ వోక్స్‌వ్యాగన్ ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. పెట్టుబడిదారులు ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలని కోరుతున్నారు. మరోవైపు, చైనా కార్ల తయారీ సంస్థలు యూరప్‌లో వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. చైనాలో మందకొడిగా ఉన్న మార్కెట్, కొనసాగుతున్న టారిఫ్ సమస్యల నేపథ్యంలో, భారతదేశంలో తన స్థానాన్ని బలోపేతం చేసుకోవడం వోక్స్‌వ్యాగన్‌కు కీలకంగా మారింది.

భారతదేశంలో స్టీల్, ఎనర్జీ రంగాలలో JSW గ్రూప్ ఒక తిరుగులేని పారిశ్రామిక శక్తి. 2023లో ఈ గ్రూప్ కార్ల మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. చైనాకు చెందిన ఎస్ఏఐసీ (SAIC) మోటార్స్‌తో చేతులు కలిపి 'JSW MG Motor India' పేరుతో ఒక జాయింట్ వెంచర్‌ను ఏర్పాటు చేసి, ఎంజీ (MG) బ్రాండ్ కార్లను విక్రయిస్తోంది.

వోక్స్‌వ్యాగన్ (Volkswagen) కూడా ఇప్పుడు ఇదే జేఎస్‌డబ్ల్యూ (JSW) గ్రూప్‌తో భాగస్వామ్యం చేసుకోబోతోంది. ఇది రెండు పక్షాల మధ్య కుదిరే ఒక వ్యూహాత్మక ఒప్పందం కానుంది. దీని ప్రకారం ఇరు కంపెనీలకు వ్యాపారంపై ఉమ్మడి నియంత్రణ ఉంటుంది. అలాగే ఎవరి పనులు, బాధ్యతలు ఏమిటనేది ముందే స్పష్టంగా విభజించుకుంటారు. అంతేకాకుండా వ్యాపారానికి సంబంధించిన నిర్ణయాలను అత్యంత వేగంగా తీసుకోవడం కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యవస్థను కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

నివేదికల ప్రకారం, ఈ రెండు కంపెనీలు కలిసి భారతదేశంలో స్థానిక విడిభాగాల సేకరణను పెంచడం, ఒకే వెహికల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను పంచుకోవడం, కార్ల ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని విస్తరించడం వంటి అంశాలపై దృష్టి పెట్టనున్నాయి. దీనివల్ల వోక్స్‌వ్యాగన్ భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఉన్న తన బలహీనమైన మార్కెట్ స్థితిని మెరుగుపరుచుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. మరోవైపు, జేఎస్‌డబ్ల్యూ గ్రూప్‌నకు కూడా దేశీయ కార్ల మార్కెట్లో తన ఉనికిని మరింత చాటుకోవడానికి ఇదొక అదనపు అవకాశంగా మారుతుంది. ప్రస్తుతానికి ఈ డీల్‌కు సంబంధించిన చర్చలు ఇంకా సాగుతున్నాయి. ఒకవేళ ఈ చర్చలు గనుక విజయవంతమైతే, భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ఈ రెండు కంపెనీల స్థానం మరింత బలోపేతం కానుంది.

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VOLKSWAGEN JSW PARTNERSHIP
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VOLKSWAGEN INDIA STRATEGY
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