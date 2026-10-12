భారత మార్కెట్లోకి సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్- ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 250km ప్రయాణించొచ్చు!
VLF ఇండియా తన కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ 'VLF స్ట్రాడా' (VLF Strada)ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 1.20 లక్షలు.
Published : October 12, 2026 at 1:33 PM IST
Hyderabad: ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ తయారీ సంస్థ VLF ఇండియా తన సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ "VLF స్ట్రాడా" (VLF Strada)ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ స్కూటర్ను కంపెనీ రూ. 1.20 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో పరిచయం చేసింది. ఇది "సిటీ", "మ్యాక్స్" అనే రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. VLF స్ట్రాడా "సిటీ" వేరియంట్ ధర రూ. 1.20 లక్షలు కాగా, "మ్యాక్స్" వేరియంట్ ధరను రూ. 1.55 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. ఈ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు ఇప్పుడు మార్కెట్లో కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉన్నాయి.
VLF స్ట్రాడా పవర్ట్రెయిన్ & పనితీరు: ఈ కొత్త VLF స్ట్రాడాలో BLDC హబ్ మోటార్ను అమర్చారు. ఇది 4.8 kW పవర్, 34 Nm పీక్ టార్క్ను అందిస్తుంది. ఈ స్కూటర్ మూడు రైడింగ్ మోడ్లతో వస్తుంది. ప్రతి మోడ్కు వేర్వేరు వేగ పరిమితి (టాప్ స్పీడ్) ఉంటుంది:
- ఎకో మోడ్ (45 kmph)
- సిటీ మోడ్ (65 kmph)
- స్పోర్ట్ మోడ్ (85 kmph)
VLF స్ట్రాడా బ్యాటరీ & రేంజ్:
- సిటీ వేరియంట్: ఈ వేరియంట్ 2.16 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్తో వస్తుంది. ఇది 130 కిలోమీటర్ల వరకు IDC రేంజ్ను అందిస్తుంది.
- మ్యాక్స్ వేరియంట్: ఇది 4.32 kWh సామర్థ్యం గల పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది 250 కిలోమీటర్ల వరకు IDC రేంజ్ను అందిస్తుంది.
అలాగే, కంపెనీ ఈ స్కూటర్లలో 'స్వాపబుల్ బ్యాటరీ' (సులభంగా మార్చుకోగలిగే బ్యాటరీ) సదుపాయాన్ని కూడా కల్పించింది. ఈ స్కూటర్ను ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ద్వారా రెండు గంటల్లోపే ఫుల్ ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే, దీనితో పాటు వచ్చే నార్మల్ ఛార్జర్తో రెండు బ్యాటరీలు పూర్తిగా ఛార్జ్ అవ్వడానికి దాదాపు ఆరు గంటల సమయం పడుతుంది.
VLF స్ట్రాడా డిజైన్: డిజైన్ పరంగా చూస్తే, VLF స్ట్రాడాలో ముందు భాగంలో డ్యూయల్-బీమ్ ప్రొజెక్టర్ LED హెడ్ల్యాంప్లు, ఇంటిగ్రేటెడ్ టర్న్ ఇండికేటర్లు ఉన్నాయి. ఇతర డిజైన్ విశేషాలలో స్టెప్డ్ టూ-పీస్ సీటు, పైకి వంగిన టెయిల్ సెక్షన్, ఇంటిగ్రేటెడ్ లగేజ్ ర్యాక్ ఉన్నాయి. ఈ స్కూటర్లో పై ఫ్రంట్ కౌల్కు అమర్చిన పొడవైన, పారదర్శకమైన విండ్స్క్రీన్ కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. దీని సీటు ఎత్తు 780mm ఉంటుంది.
VLF స్ట్రాడా ఫీచర్లు: ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, ఈ స్కూటర్లో 5-అంగుళాల TFT డిస్ప్లే, ఇల్యుమినేటెడ్ ఇగ్నిషన్తో కూడిన కీ-లెస్ ఎంట్రీ (keyless entry), అలాగే USB టైప్-A, టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్లు ఉన్నాయి. VLF స్ట్రాడా 16-అంగుళాల ముందు చక్రం (ఫ్రంట్ వీల్), 14-అంగుళాల వెనుక చక్రం (రియర్ వీల్)తో వస్తుంది.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: భారత మార్కెట్లో ఈ స్కూటర్ "యమహా EC-06", "సుజుకి E-యాక్సెస్" వంటి మోడళ్లతో తలపడుతుంది.