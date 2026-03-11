7,200mAh బ్యాటరీ, 50-MP కెమెరాతో వివో కొత్త ఫోన్ లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
7,200mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో "వివో Y51 ప్రో 5G" భారతదేశంలో లాంఛ్ అయింది.
Published : March 11, 2026 at 4:40 PM IST
Hyderabad: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో తన కొత్త "వివో Y51 ప్రో 5G" మోడల్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఇది రెండు స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లు, రెండు కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ షూటర్ నేతృత్వంలోని డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7000-సిరీస్ చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. అదే సమయంలో ఈ ఫోన్ 7,200mAh బ్యాటరీని అందిస్తుంది. ఇది 44W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో 120Hz వరకు రిఫ్రెష్తో 6.75-అంగుళాల LCD స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
When design meets performance, something iconic is born.— vivo India (@Vivo_India) March 11, 2026
Introducing vivo Y51 Pro 5G — made to stand out.#vivoY51series #vivoYseries #ItsMyStyle #vivoY51Pro pic.twitter.com/77uiFe6oB7
వివో Y51 ప్రో 5G వేరియంట్లు: భారతదేశంలో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM +256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 24,999
8GB RAM +256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 27,999
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ "వివో Y51 ప్రో 5G" రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- ఫెస్టివ్ రెడ్
- నోబుల్ గోల్డ్
వివో Y51 ప్రో 5G సేల్ వివరాలు: మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ సేల్స్ ఇవాళ్టి (మార్చి 11) నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఫ్లిప్కార్ట్, వివో ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు. మార్చి 16 కంటే ముందే ఈ హ్యాండ్సెట్ను కొనుగోలు చేసే కస్టమర్లకు కంపెనీ రూ. 2,500 వరకు క్యాష్బ్యాక్ను ఆఫర్ చేస్తోంది.
This is An Updating Story.....