7,200mAh బ్యాటరీ, 50-MP కెమెరాతో వివో కొత్త ఫోన్ లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?

7,200mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో "వివో Y51 ప్రో 5G" భారతదేశంలో లాంఛ్ అయింది.

Vivo Y51 Pro 5G Launched in India With 7,200mAh Battery, 50-Megapixel Camera
Vivo Y51 Pro 5G Launched in India With 7,200mAh Battery, 50-Megapixel Camera (Photo Credit- Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 11, 2026 at 4:40 PM IST

Hyderabad: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో తన కొత్త "వివో Y51 ప్రో 5G" మోడల్​ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఇది రెండు స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్‌లు, రెండు కలర్ ఆప్షన్‌లలో లభిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ షూటర్ నేతృత్వంలోని డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్‌తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్​ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7000-సిరీస్ చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. అదే సమయంలో ఈ ఫోన్​ 7,200mAh బ్యాటరీని అందిస్తుంది. ఇది 44W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో 120Hz వరకు రిఫ్రెష్​తో 6.75-అంగుళాల LCD స్క్రీన్​ను కలిగి ఉంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

వివో Y51 ప్రో 5G వేరియంట్లు: భారతదేశంలో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM +256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 24,999

8GB RAM +256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 27,999

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ "వివో Y51 ప్రో 5G" రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

  • ఫెస్టివ్ రెడ్
  • నోబుల్ గోల్డ్

వివో Y51 ప్రో 5G సేల్ వివరాలు: మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ సేల్స్ ఇవాళ్టి (మార్చి 11) నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఫ్లిప్‌కార్ట్, వివో ఇండియా ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు. మార్చి 16 కంటే ముందే ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌ను కొనుగోలు చేసే కస్టమర్లకు కంపెనీ రూ. 2,500 వరకు క్యాష్‌బ్యాక్‌ను ఆఫర్ చేస్తోంది.

This is An Updating Story.....

