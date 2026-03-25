వివో 'Y21', 'Y11' 5G స్మార్ట్​ఫోన్లు లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

వివో భారతదేశంలో తన Y-సిరీస్​లో రెండు కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను విడుదల చేసింది. వీటి ధర, ఫీచర్లతో పాటు ఆఫర్ల వివరాలు మీకోసం!

Vivo Y21 5G and Vivo Y11 5G Launched in India (Photo Credit- Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 25, 2026 at 4:40 PM IST

Hyderabad: భారతదేశంలో తన Y-సిరీస్ శ్రేణిని విస్తరిస్తూ, చైనా స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో రెండు కొత్త 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను విడుదల చేసింది. కంపెనీ వీటిని "వివో Y21 5G", "వివో Y11 5G" అనే పేర్లతో తీసుకొచ్చింది. ఈ రెండు ఫోన్‌ల ద్వారా, బడ్జెట్ విభాగంలోని వినియోగదారులు అధిక పనితీరు గల చిప్‌సెట్‌తో పాటు భారీ సామర్థ్యం కలిగిన బ్యాటరీని పొందే అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ రెండు పరికరాలోనూ కంపెనీ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ చిప్‌సెట్‌ను అమర్చింది. ఇది రోజువారీ పనుల నుంచి తేలికపాటి మల్టీటాస్కింగ్ వరకు వివిధ పనులను ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా నిర్వహించగల సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది.

ఈ రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో అత్యంత చెప్పుకోదగ్గ ప్రత్యేకత వాటి భారీ బ్యాటరీలు. కంపెనీ ఈ రెండు ఫోన్‌లలోనూ 6500mAh బ్యాటరీని అమర్చింది, అయితే వాటి ఫాస్ట్-ఛార్జింగ్ సామర్థ్యాలలో మాత్రం వ్యత్యాసం ఉంది. Y21 5G మోడల్ 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మద్దతును కలిగి ఉండగా, Y11 5G మోడల్ 15W ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల, ఈ రెండు పరికరాల వినియోగదారులు రోజంతా సరిపోయే బ్యాటరీ బ్యాకప్‌ను ఆస్వాదించగలుగుతారు. మరెందుకు ఆలస్యం వీటి ఇతర ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లతో పాటు ధర, ఆఫర్ల వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.

ఈ రెండు ఫోన్ల ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ రెండు ఫోన్‌ల డిస్​ప్లే స్పెసిఫికేషన్లు ఒకేలా ఉంటాయి. రెండు డివైజ్‌లలోనూ 6.74-అంగుళాల HD+ LCD స్క్రీన్ ఉంటుంది. ఇది 1200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్​ను అందిస్తుంది. వాటి స్క్రీన్‌లు TUV రైన్‌ల్యాండ్ లో బ్లూ లైట్ సర్టిఫికేషన్‌ను కూడా కలిగి ఉన్నాయి. ఇది కంటి ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

కెమెరా సెటప్​: ఈ రెండు వివో ఫోన్‌ల కెమెరా సెటప్‌ల మధ్య స్వల్ప వ్యత్యాసం ఉంది. Y21 5Gలోని ప్రధాన కెమెరా సెన్సార్ 50MP కాగా, Y11 5Gలో 13MP ప్రధాన కెమెరా సెన్సార్ ఉంది. ఈ రెండు పరికరాలలోనూ ఒక సెకండరీ QVGA సెన్సార్‌తో పాటు సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం 5MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంటుంది. ఫొటోగ్రఫీ, వీడియోగ్రఫీ కోసం ఈ ఫోన్‌లు Night, Portrait, Pro, Time-lapse వంటి వివిధ మోడ్‌లను అందిస్తాయి.

IP రేటింగ్: ఈ ఫోన్‌లు IP65 డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్‌ రేటింగ్​ను కలిగి ఉన్నాయి. దీంతోపాటు వీటి మిలిటరీ-గ్రేడ్ షాక్ రెసిస్టెన్స్ వాటి మొత్తం మన్నికను పెంచుతుంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: భారతదేశంలో ఈ రెండు ఫోన్‌లూ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారితమైన వివో లెటస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒరిజిన్OS 6 పై నడుస్తాయి.

ఇతర ఫీచర్లు: ఈ డివైజ్‌లు సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్, 5G కనెక్టివిటీ, Wi-Fi, బ్లూటూత్ 5.4, ఒక USB-C పోర్ట్ వంటి ఫీచర్లతో వస్తాయి.

ధర, లభ్యత, ఆఫర్ల వివరాలు: భారత మార్కెట్లో Y21 5G ప్రారంభ ధర రూ. 18,999. ఈ ధరలో మీకు 4GB RAM, 128GB స్టోరేజ్ కలిగిన వేరియంట్‌ లభిస్తుంది. ఈ ఫోన్ రెండవ వేరియంట్ 6GB RAM, 128GB స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. దీని ధర రూ. 20,999. అదే సమయంలో మూడవ వేరియంట్ 8GB RAM, 128GB స్టోరేజ్‌తో రూ. 22,999 ధరకు లభిస్తుంది.

వివో Y11 5G ప్రారంభ ధర రూ. 14,999. ఇది 4GB RAM, 64GB స్టోరేజ్‌ను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ రెండవ వేరియంట్ 4GB RAM, 128GB స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. దీని ధర రూ. 16,999.

  • ఈ రెండు ఫోన్‌లపై కంపెనీ లాంఛ్ డీల్స్, ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా అందిస్తోంది.
  • ఈ ఫోన్‌లను వివో ఇండియా వెబ్‌సైట్, ఫ్లిప్​కార్ట్​ ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు.

కలర్ ఆప్షన్లు:

  • Y21 5G ఫోన్ షాంపైన్ గోల్డ్, మిడ్‌నైట్ బ్లూ రంగులలో లభిస్తుంది.
  • Y11 5G ఫోన్ మిడ్‌నైట్ బ్లూ, సన్​రైజ్ గోల్డ్ షేడ్స్‌లో అందుబాటులో ఉంటుంది.

వివో 'Y21 5G' వర్సెస్ 'Y11 5G':

ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లువివో Y21 5Gవివో Y11 5G
ధర (Starting)రూ. 18,999 (4GB + 128GB)రూ. 14,999 (4GB + 64GB)
RAM ఆప్షన్లు4GB / 6GB / 8GBOnly 4GB
స్టోరేజ్ ఆప్షన్లు128GB (all variants)64GB / 128GB
వెనుక కెమెరాలు50MP main + QVGA13MP main + QVGA
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్44W15W
RAM/స్టోరేజ్Higher RAM options (up to 8GB)Only 4GB of RAM
కలర్ ఆప్షన్లుషాంపైన్ గోల్డ్, మిడ్‌నైట్ బ్లూమిడ్‌నైట్ బ్లూ, సన్​రైజ్ గోల్డ్
ఇతర ఫీచర్లుSame (display, battery, processor, OS)Same (display, battery, processor, OS)

TAGGED:

VIVO Y21 5G LAUNCH INDIA
VIVO Y11 5G SPECIFICATIONS
VIVO Y21 5G PRICE IN INDIA
VIVO Y11 5G VS Y21 5G
VIVO Y21 5G AND Y11 5G LAUNCHED

