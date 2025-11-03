వివో నుంచి బడ్జెట్ రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ వచ్చింది- ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
భారత మార్కెట్లో "వివో Y19s 5G" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : November 3, 2025 at 4:51 PM IST
Hyderabad: వివో నుంచి కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దీని పేరు "వివో Y19s 5G". ఇందులో 6,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఈ ఫోన్ 5G కనెక్టివిటీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. అయితే దీని ధరను కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. కానీ వివో ఇండియా వెబ్సైట్లోని జాబితా ఈ ఫోన్ దేశంలో రెండు రంగులలో, మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో లభిస్తుందని వెల్లడించింది.
దీంతోపాటు ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్లు పూర్తిగా వెల్లడయ్యాయి. ఇది 5-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఇది టియర్డ్రాప్ ఆకారపు డిస్ప్లే నాచ్ (Notch) లోపల ఉంది. ఈ హ్యాండ్సెట్ 6nm ప్రాసెస్పై నిర్మించిన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది LED ఫ్లాష్తో పాటు వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరాలను కూడా కలిగి ఉంది. ఇది Android 15 ఆధారంగా పనిచేసే FuntouchOS 15 తో వస్తుంది.
వివో Y19s 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.74-అంగుళాల LCD స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఇది 720×1,600 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్, 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 70 శాతం NTSC కలర్ గామట్, 260ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 700 నిట్ల వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్లో ప్రాసెసర్ కోసం ఆక్టా కోర్ 6nm మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్ను అందించారు. ఈ చిప్ 2 పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్లు, 6 ఎఫిషియెన్సీ కోర్లను కలిగి ఉంది. ఇది 2.4GHz పీక్ క్లాక్ స్పీడ్ను అందిస్తుంది. ఇది 6GB వరకు LPDDR4X RAM, 128GB వరకు eMMC5.1 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది. దీనిని మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా 2TB వరకు విస్తరించవచ్చు.
బ్యాటరీ: ఇందులో 6,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 15W వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 13-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా (f/2.2), పేర్కొనని 0.8-మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరా (f/3.0) ఉన్నాయి. ముందు భాగంలో ఇది 5-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉంది. దీని రియర్ కెమెరా నైట్, పోర్ట్రెయిట్, లైవ్ ఫొటో, స్లో-మో, టైమ్-లాప్స్ మోడ్లతో సహా వివిధ ఫీచర్లకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇక దీని ఆన్బోర్డ్ సెన్సార్ల జాబితాలో భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్, యాక్సిలరోమీటర్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, ఇ-కంపాస్ ఉన్నాయి.
కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: దీని కనెక్టివిటీ ఆప్షన్లలో డ్యూయల్-బ్యాండ్ Wi-Fi, బ్లూటూత్ 5.4, USB టైప్-C పోర్ట్, GPS, BeiDou, GLONASS, గెలీలియో, QZSS ఉన్నాయి.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: వివో Y19s 5G అనేది డ్యూయల్-సిమ్ హ్యాండ్సెట్. ఇది Android 15-ఆధారిత FuntouchOS 15పై నడుస్తుంది.
రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్ IP64 రేటింగ్తో దుమ్ము, స్ప్లాష్ నిరోధకతను కలిగి ఉందని వివో పేర్కొంది.
కొలతలు, బరువు: ఈ ఫోన్ 167.3×76.95×8.19mm కొలతలతో దాదాపు 199 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.
భారత్లో వివో Y19s 5G ధర, లభ్యత (అంచనా): భారతదేశంలో "వివో Y19s 5G" ధరను కంపెనీ ఇంకా ప్రకటించలేదు. అయితే ఈ ఫోన్ 4GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GB కాన్ఫిగరేషన్లలో అందుబాటులో ఉండొచ్చు. 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్తో "వివో Y19s 5G" బేస్ వేరియంట్ ధర రూ. 10,999 ఉండొచ్చని ఓ నివేదిక వెల్లడించింది. అదే సమయంలో 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్, 6GB RAM + 128GB కలిగిన హై-ఎండ్ ఆప్షన్ల ధర వరుసగా రూ. 11,999, రూ. 13,499 ఉంటుందని నివేదించింది.
కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది మార్కెట్లో రెండు కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. అవి:
- మెజెస్టిక్ గ్రీన్
- టైటానియం గోల్డ్
సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ ధరతో పాటు సేల్ వివరాలను కంపెనీ త్వరలోనే వెల్లడించనుంది.