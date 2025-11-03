ETV Bharat / technology

వివో నుంచి బడ్జెట్​ రేంజ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చింది- ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

భారత మార్కెట్​లో "వివో Y19s 5G" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Vivo Y19s 5G Launched in India
Vivo Y19s 5G Launched in India (Photo Credit- Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 3, 2025 at 4:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: వివో నుంచి కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్ భారత మార్కెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దీని పేరు "వివో Y19s 5G". ఇందులో 6,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఈ ఫోన్ 5G కనెక్టివిటీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. అయితే దీని ధరను కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. కానీ వివో ఇండియా వెబ్‌సైట్‌లోని జాబితా ఈ ఫోన్ దేశంలో రెండు రంగులలో, మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్‌లలో లభిస్తుందని వెల్లడించింది.

దీంతోపాటు ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్లు పూర్తిగా వెల్లడయ్యాయి. ఇది 5-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఇది టియర్‌డ్రాప్ ఆకారపు డిస్​ప్లే నాచ్ (Notch) లోపల ఉంది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్ 6nm ప్రాసెస్‌పై నిర్మించిన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది LED ఫ్లాష్‌తో పాటు వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరాలను కూడా కలిగి ఉంది. ఇది Android 15 ఆధారంగా పనిచేసే FuntouchOS 15 తో వస్తుంది.

వివో Y19s 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.74-అంగుళాల LCD స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 720×1,600 పిక్సెల్‌ల రిజల్యూషన్, 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 70 శాతం NTSC కలర్ గామట్, 260ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 700 నిట్‌ల వరకు పీక్ బ్రైట్‌నెస్​ను అందిస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్​లో ప్రాసెసర్ కోసం ఆక్టా కోర్ 6nm మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్​​​సెట్​ను అందించారు. ఈ చిప్​ 2 పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్‌లు, 6 ఎఫిషియెన్సీ కోర్‌లను కలిగి ఉంది. ఇది 2.4GHz పీక్ క్లాక్ స్పీడ్‌ను అందిస్తుంది. ఇది 6GB వరకు LPDDR4X RAM, 128GB వరకు eMMC5.1 ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. దీనిని మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా 2TB వరకు విస్తరించవచ్చు.

బ్యాటరీ: ఇందులో 6,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 15W వైర్డ్ ఛార్జింగ్​​ సపోర్ట్‌తో వస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్​ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 13-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా (f/2.2), పేర్కొనని 0.8-మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరా (f/3.0) ఉన్నాయి. ముందు భాగంలో ఇది 5-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉంది. దీని రియర్ కెమెరా నైట్, పోర్ట్రెయిట్, లైవ్ ఫొటో, స్లో-మో, టైమ్-లాప్స్ మోడ్‌లతో సహా వివిధ ఫీచర్లకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇక దీని ఆన్‌బోర్డ్ సెన్సార్ల జాబితాలో భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్, యాక్సిలరోమీటర్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, ఇ-కంపాస్ ఉన్నాయి.

కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: దీని కనెక్టివిటీ ఆప్షన్​లలో డ్యూయల్-బ్యాండ్ Wi-Fi, బ్లూటూత్ 5.4, USB టైప్-C పోర్ట్, GPS, BeiDou, GLONASS, గెలీలియో, QZSS ఉన్నాయి.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: వివో Y19s 5G అనేది డ్యూయల్-సిమ్ హ్యాండ్‌సెట్. ఇది Android 15-ఆధారిత FuntouchOS 15పై నడుస్తుంది.

రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్ IP64 రేటింగ్‌తో దుమ్ము, స్ప్లాష్ నిరోధకతను కలిగి ఉందని వివో పేర్కొంది.

కొలతలు, బరువు: ఫోన్ 167.3×76.95×8.19mm కొలతలతో దాదాపు 199 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

భారత్​లో వివో Y19s 5G ధర, లభ్యత (అంచనా): భారతదేశంలో "వివో Y19s 5G" ధరను కంపెనీ ఇంకా ప్రకటించలేదు. అయితే ఈ ఫోన్ 4GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GB కాన్ఫిగరేషన్‌లలో అందుబాటులో ఉండొచ్చు. 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్‌తో "వివో Y19s 5G" బేస్ వేరియంట్ ధర రూ. 10,999 ఉండొచ్చని ఓ నివేదిక వెల్లడించింది. అదే సమయంలో 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్, 6GB RAM + 128GB కలిగిన హై-ఎండ్ ఆప్షన్‌ల ధర వరుసగా రూ. 11,999, రూ. 13,499 ఉంటుందని నివేదించింది.

కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది మార్కెట్​లో రెండు కలర్ ఆప్షన్​లలో లభిస్తుంది. అవి:

  • మెజెస్టిక్ గ్రీన్
  • టైటానియం గోల్డ్

సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ ధరతో పాటు సేల్ వివరాలను కంపెనీ త్వరలోనే వెల్లడించనుంది.

TAGGED:

VIVO Y19S 5G PRICE IN INDIA
VIVO Y19S 5G FEATURES
VIVO Y19S 5G SPECIFICATIONS
VIVO Y19S PROCESSOR
VIVO Y19S 5G LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.