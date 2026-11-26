200MP కెమెరాతో వివో 'ఎక్స్500' సిరీస్- భారత మార్కెట్లోకి సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లు!
వివో 200 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా సామర్థ్యంతో కూడిన తన ఫ్లాగ్షిప్ 'ఎక్స్500' సిరీస్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ సిరీస్లో 'X500', 'X500 Pro', 'X500 Pro Max' అనే మోడళ్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
Published : November 26, 2026 at 2:00 PM IST
Hyderabad: స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం వివో (Vivo) భారత మార్కెట్లో తన సరికొత్త 'ఎక్స్500' (X500), 'ఎక్స్500 ప్రో' (X500 Pro), 'ఎక్స్500 ప్రో మ్యాక్స్' (X500 Pro Max) స్మార్ట్ఫోన్లను గురువారం విడుదల చేసింది. ఈ ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్లో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9600 ప్రో ప్రాసెసర్, 144Hz అమోలెడ్ డిస్ప్లేతో పాటు జైస్ (ZEISS) భాగస్వామ్యంతో రూపొందించిన 200 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా సెటప్ను అందించారు.
ధర & వేరియంట్లు:
The anticipation was extraordinary. The experience is even more so. The #vivoX500Series is finally here. Explore the lineup. Book yours today. #vivoindia #BornToCreate https://t.co/Y4fSfRCrQN— vivo India (@Vivo_India) November 26, 2026
- వివో ఎక్స్500 (Vivo X500): కంపెనీ ఈ బేస్ మోడల్ను సింగిల్ RAM & స్టోరేజ్ (12GB RAM + 256GB) కాన్ఫిగరేషన్లో తీసుకొచ్చింది. దీని ధరను రూ. 1,19,999గా నిర్ణయించారు.
- వివో ఎక్స్500 ప్రో (Vivo X500 Pro): ఈ మోడల్ కూడా కేవలం 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ఆప్షన్లో మాత్రమే లభిస్తుంది. దీని ధర రూ. 1,49,999.
- వివో ఎక్స్500 ప్రో మ్యాక్స్ (Vivo X500 Pro Max): ఈ మోడల్ రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 1,64,999 కాగా, 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధరను రూ. 1,79,999గా కంపెనీ నిర్ణయించింది.
|మోడల్
|వేరియంట్
|ధర
|X500
|12GB + 256GB
|రూ. 1,19,999
|X500 Pro
|12GB + 256GB
|రూ. 1,49,999
|X500 Pro Max
|12GB + 256GB
|రూ. 1,64,999
|12GB + 512GB
|రూ. 1,79,999
వీటితో పాటు ప్రత్యేకమైన 'గ్రిప్ కిట్' (Grip Kit), ZEISS సాంకేతికతతో రూపొందించిన 200mm (Gen 2), 400mm (Gen 2 Ultra) టెలిఫొటో ఎక్స్టెండర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి:
- వివో ఇమేజింగ్ గ్రిప్ కిట్ ధర: రూ. 11,999
- 200mm సామర్థ్యం గల Vivo Zeiss టెలిఫొటో ఎక్స్టెండర్ Gen 2 ధర: రూ. 15,999
- 400mm సామర్థ్యం గల Vivo Zeiss టెలిఫొటో ఎక్స్టెండర్ Gen 2 Ultra ధర: రూ. 27,999
కలర్ ఆప్షన్లు: రంగుల విషయానికి వస్తే 'Pro', 'Pro Max' మోడళ్లు 'Apex Orange', 'Eternal Black' రంగులలో లభిస్తాయి. ఇక సాధారణ 'X500' మోడల్ 'Ember Red', 'Titanium Black' రంగులలో లభిస్తుంది.
సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఈ సిరీస్ ప్రీ-బుకింగ్లు నేటి నుంచే (నవంబర్ 26, 2026న) ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే వీటి సేల్స్ డిసెంబర్ 3, 2026 నుంచి మొదలవుతాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు వీటిని వివో అధికారిక వెబ్సైట్, ఫ్లిప్కార్ట్ (Flipkart), అమెజాన్ (Amazon), అధీకృత రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు.