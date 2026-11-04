లాంఛ్కు ముందే 'Vivo X500' సిరీస్ ప్రీ-బుకింగ్స్ స్టార్ట్?- వివరాలివే!
వివో అభిమానులకు క్రేజీ అప్డేట్! ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న వివో ఫ్లాగ్షిప్ X500 సిరీస్ ప్రీ-బుకింగ్లు భారత్లోని ఎంపిక చేసిన రిటైల్ దుకాణాల్లో ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయని ఓ టిప్స్టర్ వెల్లడించారు.
Published : November 4, 2026 at 8:46 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో భారత మార్కెట్లో తన అప్కమింగ్ 'వివో X500' సిరీస్ విడుదల చేసేందుకు సన్నద్ధమవుతోంది. దీనిలో భాగంగా కంపెనీ కొన్ని ఎంపిక చేసిన ఆఫ్లైన్ రిటైల్ స్టోర్లలో ఈ ఫోన్ల కోసం ప్రీ-బుకింగ్లు ఇప్పటికే ప్రారంభించినట్లు సమాచారం. లాంఛ్ తేదీని ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించనప్పటికీ చైనా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్, 2026 నవంబర్ 25న భారతదేశంలో లాంఛ్ కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ లైనప్లో 'X500 5G', 'X500 ప్రో', 'X500 ప్రో మ్యాక్స్' అనే మూడు మోడళ్లను తీసుకురావచ్చు. వీటి లభ్యత, ధరలకు సంబంధించి గతంలోనే కొన్ని నివేదికలు వెలువడ్డాయి.
Vivo X500 సిరీస్ ప్రీ-బుకింగ్ వివరాలు: వివో X500 సిరీస్కు సంబంధించి భారతదేశంలోని కొన్ని ఎంపిక చేసిన ఆఫ్లైన్ రిటైలర్ల వద్ద ప్రీ-బుకింగ్లు ప్రారంభమయ్యాయని 'Passionategeekz' అనే టిప్స్టర్ పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ బుకింగ్ ప్రక్రియకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఆయన వెల్లడించలేదు. పరికరాన్ని రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి వినియోగదారులు ముందుగా కొంత మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సి ఉంటుందా లేదా అనే విషయంపై ఇంకా స్పష్టత లేదు.
Vivo X500 Series is coming...... 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 Prebooking Opens Today at selective retailers!! Launch is Happening sooon... #VivoX500 #X500Promax https://t.co/1pEJIbxxAE— PassionateGeekz.com (@passionategkeez) November 3, 2026
దీనికి ముందు వివో X500 సిరీస్ నవంబర్ చివర్లో భారత్లో లాంఛ్ కావొచ్చని నివేదికలు వచ్చాయి. అంతేకాకుండా, 'వివో X500', 'X500 ప్రో', 'X500 ప్రో మ్యాక్స్' మోడళ్లకు బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) సర్టిఫికేషన్ కూడా లభించినట్లు సమాచారం. దీంతో కంపెనీ త్వరలోనే ఈ సిరీస్ను ఇండియాలోకి తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
BIS సర్టిఫికేషన్ వివరాల ప్రకారం, V2619 మోడల్ నంబర్ వివో X500కు, V2621 వివో X500 ప్రోకు, V2610 వివో X500 ప్రో మ్యాక్స్కు చెందినవిగా గుర్తించారు.
Vivo X500 సిరీస్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఫ్లాగ్షిప్ 'వివో X500' సిరీస్ ఇప్పటికే చైనా, యూరప్ సహా కొన్ని అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విడుదలైంది. ఈ లైనప్లోని మూడు మోడళ్లు Android 17 ఆధారిత OriginOS 7పై పనిచేస్తాయి. ఇవి 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ కలిగిన AMOLED డిస్ప్లేలను కలిగి ఉన్నాయి.
స్టాండర్డ్ 'వివో X500'లో 6.59-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9600M చిప్సెట్ ఉన్నాయి. కెమెరా ప్రియుల కోసం దీనిలో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. అందులో 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్, 50MP అల్ట్రావైడ్, 64MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో సెన్సార్ ఉన్నాయి. ఇక బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే, ఈ ఫోన్లో 7,500mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 90W వైర్డ్, 40W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
అలాగే 'వివో X500 ప్రో' మోడల్ 6.36-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9600 ప్రో చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. దీని వెనుక భాగంలో మూడు 50-మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్లు ఉన్నాయి. ఇందులో 3.5x ఆప్టికల్ జూమ్ సామర్థ్యం కలిగిన 64-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో కెమెరా కూడా ఉంది. ఇందులో 6,510mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 90W వైర్డ్, 40W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
ఇక ఈ సిరీస్లో టాప్-ఎండ్ మోడల్గా వివో X500 ప్రో మ్యాక్స్ నిలుస్తుంది. ఇందులో 6.85-అంగుళాల 2K AMOLED డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తుంది. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9600 Pro చిప్సెట్తో పనిచేసే ఈ ఫోన్లో, 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సార్తో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. దీనిలో 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, 200-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో కెమెరా ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్లో 7,800mAh బ్యాటరీ అమర్చారు. ఇది 90W వైర్డ్, 40W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.