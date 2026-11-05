వివో 'X500' సిరీస్తో పాటు మరో రెండు సర్ప్రైజ్లు- అధికారిక టీజర్ వచ్చేసింది!
ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'వివో X500' సిరీస్ అధికారిక టీజర్ విడుదలైంది. ఈ ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్తో పాటు 'వివో వాచ్ GT 2', 'ZEISS టెలిఫొటో ఎక్స్టెండర్'ను కూడా తీసుకురానున్నట్లు కంపెనీ కన్ఫర్మ్ చేసింది.
Published : November 5, 2026 at 3:16 PM IST
Hyderabad: భారతదేశంలో వివో X500 సిరీస్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు అదిరే అప్డేట్. వివో ఇండియా అధికారికంగా ఈ సిరీస్ టీజర్ను విడుదల చేసింది. గత కొన్ని రోజులుగా ఈ సిరీస్ ఇండియా లాంఛ్పై జోరుగా ఊహాగానాలు నడుస్తున్నాయి. వాటికి తెరదించుతూ కంపెనీ ఇప్పుడు అధికారికంగా లాంఛ్ను కన్ఫర్మ్ చేసింది. వివో ఇండియా వెబ్సైట్లో కొత్త మార్కెటింగ్ పోస్టర్, టీజర్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
ఈ సిరీస్తో పాటు ఓ కొత్త స్మార్ట్వాచ్, కెమెరా యాక్సెసరీని కూడా తీసుకురానున్నట్లు ఈ టీజర్లో వెల్లడించింది. మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే.. ఈ టీజర్లో కంపెనీ తన రాబోయే సరికొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ 'OriginOS 7'ను కూడా హైలైట్ చేసింది. ఇది యూజర్లకు మరింత స్మూత్, అడ్వాన్స్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ను అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
The extraordinary was always there. Waiting for a perspective that could truly see it. #vivoX500Series. Coming Soon. #vivoIndia #BornToCreate https://t.co/jRZGE3eYRq— vivo India (@Vivo_India) November 5, 2026
వివో వాచ్ GT 2 (Vivo Watch GT 2) కూడా వస్తోంది: ఈ టీజర్ పోస్టర్లో స్మార్ట్ఫోన్తో పాటు వివో నుంచి రాబోతున్న కొత్త స్మార్ట్వాచ్ కూడా కనిపించింది. వాచ్ పేరును పెద్దగా హైలైట్ చేయనప్పటికీ, పోస్టర్లో చిన్న అక్షరాలలో 'వివో వాచ్ GT 2' అని రాసి ఉంది. ఆకర్షణీయమైన డిజైన్, ప్రీమియం లుక్తో వస్తున్న ఈ స్మార్ట్వాచ్.. అధునాతన ఫీచర్లు, మెరుగైన బ్యాటరీ లైఫ్, అడ్వాన్స్డ్ హెల్త్ ట్రాకింగ్ ఆప్షన్లతో యూజర్లను ఆకట్టుకోవడానికి సిద్ధమవుతోంది.
✅ Officially confirmed : vivo X500 Series, telephoto extender Kit & vivo watch GT 2 India 🇮🇳 launch soon‼️ Tentative India 🇮🇳 launch date : 25th November vivo X500, X500 Pro and X500 Pro Max - all 3 will launch ✅ 🔵 vivo X500 (V2619) : • 6.59" 1.5K 144Hz flat LTPS OLED, 2000 nits HBM 🔆 , Visionox VM9 panel • 7500mAh🔋90W wired⚡ 40W wireless⚡ • IP68, IP69, Ultrasonic FS • 3nm Dimensity 9600M (basically, same as Dimensity 9500 ) , LPDDR5X RAM, UFS 4.1 • Symmetrical stereo speakers, 3 microphone 📸 50MP Sony LYT-828 1/1.28" OIS main (Same sensor as X300 Pro and X9 Pro) 📸 50MP JN1 UW 📸 64MP Sony LYT-610 1/1.95" Zeiss OIS 3x telephoto 🤳50MP JN1 AF • New camera deco design • 4K 120fps video recording • 8K video recording support • 200mm Zeiss G2 teleconverter • USB 3.2 🔴 Price in China ~ 79,000 INR 🔵 vivo X500 Pro Max (V2610) : • 6.85" 2K BOE Q11 144Hz flat LTPO OLED , 1mm ultra thin bezels, 2000 nits HBM 🔆 • Quad microphone • Improved Dual stereo speakers • 2nm Dimensity 9600 Pro , LPDDR5X Ultra RAM, UFS 4.1 • 8000mAh🔋90W wired⚡ 40W wireless⚡229g, USB 3.2 • WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR, IP68, IP69 📸 50MP Sony LYT910 1/1.28" , LOFIC, OIS main camera • 3° OIS gimbal like stabilization • 4K 120fps HDR video recording • 4K 240fps video recording • 50MP JN5 UW 📸 📸 200MP Samsung HP0 1/1.4" Zeiss APO 3.5x OIS telephoto • CIPA 7.0 professional grade stabilization • support 400mm Zeiss G2 Ultra teleconverter • Improved video stabilization • Supports upto 30x capture speed 🤳50MP JN1 AF 🔴 Price in China ~1,00,000 INR 🔵 vivo X500 Pro (V2621) : • 6.36" 1.5K BOE Q11 144Hz flat LTPO OLED , 2000 nits HBM 🔆 • 6510mAh🔋90W wired⚡40W wireless⚡197g, USB 3.2 • 2nm Dimensity 9600 Pro , LPDDR5X Ultra RAM, UFS 4.1 • WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR, IP68, IP69 📸 50MP Sony LYT-910 1/1.28" OIS main (Same sensor as X500 Pro Max) 📸 50MP JN5 UW 📸 64MP Sony LYT-610 1/1.95" Zeiss OIS 3.5x periscope telephoto 🤳50MP JN1 AF 🔴 Price in China ~ 93,000 INR— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) November 5, 2026
ఫొటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం స్పెషల్ యాక్సెసరీ: అదనంగా, ఫొటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం కంపెనీ 'వివో ZEISS టెలిఫొటో ఎక్స్టెండర్ జెన్ 2 అల్ట్రా' అనే కెమెరా యాక్సెసరీని తీసుకువస్తోంది. టీజర్ ప్రకారం, ఈ ప్రత్యేకమైన కెమెరా ఎక్స్టెండర్ ఈ సిరీస్లోని టాప్-ఎండ్ మోడల్ అయిన 'వివో X500 ప్రో మాక్స్'కు మాత్రమే అనుకూలంగా ఉంటుంది.
Officially confirmed: VIVO X500 series along with Telephoto extender kits & Watch GT 2 is launching soon in India VIVO X500 Pro Max • 6.85" 2K 144Hz Flat LTPO OLED Display • Dimensity 9600 Pro • LPDDR5X Ultra RAM + UFS 4.1 Storage • 50MP 1/1.28" OIS Main + 50MP UW + 200MP 1/1.4" OIS 3.5x Periscope Telephoto • 50MP AF Front Camera • 8000mAh Battery • 90W Wired + 40W Wireless Charging • IP68 + IP69 Rating VIVO X500 Pro • 6.36" 1.5K 144Hz Flat LTPO OLED Display • Dimensity 9600 Pro • LPDDR5X Ultra RAM + UFS 4.1 Storage • 50MP 1/1.28" OIS Main + 50MP UW + 64MP 1/1.95" OIS 3.5x Periscope Telephoto • 50MP AF Front Camera • 6510mAh Battery • 90W Wired + 40W Wireless Charging • IP68 + IP69 Rating VIVO X500 • 6.59" 1.5K 144Hz Flat LTPS OLED Display • Dimensity 9600M • LPDDR5X RAM + UFS 4.1 Storage • 50MP 1/1.28" OIS Main + 50MP UW + 64MP 1/1.95" OIS 3x Telephoto • 50MP AF Front Camera • 7500mAh Battery • 90W Wired + 40W Wireless Charging • IP68 + IP69 Rating VIVO Watch GT 2 • 2.07" Curved AMOLED Display, 60Hz, 2400 nits • BlueOS 3.0 • Bluetooth 5.4, NFC, GPS • Heart Rate, SpO2 & Sleep Tracking • 100+ Sports Modes • 2ATM Water Resistance • 695mAh Battery, Up to 33 Days Battery Life • Bluetooth Calling VIVO ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra • 400mm Equivalent Optical Focal Length • Up to 3200mm Hybrid Zoom • 14G + 1GM Optical Structure • ZEISS T* Coating + APO Optics • 248g Weight • 116mm Length They are launching all three models, this will give more choices to users. Are you planning to buy?— Ahsan Kharbai (@AHSANKHARBAI) November 5, 2026
ఈ యాక్సెసరీని స్మార్ట్ఫోన్కు అనుసంధానించి, ఇన్-బిల్ట్ కెమెరా యాప్లోని 'టెలిఫొటో ఎక్స్టెండర్' మోడ్ను యాక్టివేట్ చేయడం ద్వారా.. వినియోగదారులు అసాధారణమైన 400mm ఫోకల్ లెంగ్త్ సామర్థ్యాన్ని పొందవచ్చు. ఇది సుదూర తీరాలలో ఉన్న దృశ్యాలను సైతం అత్యంత స్పష్టంగా, అద్భుతమైన వివరాలతో (Detailling) క్యాప్చర్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. స్మార్ట్ఫోన్తోనే ప్రొఫెషనల్ డీఎస్ఎల్ఆర్ (DSLR) స్థాయి ఫొటోగ్రఫీని ఆస్వాదించాలనుకునే వారికి ఈ యాక్సెసరీ ఒక పవర్ఫుల్ ఆప్షన్గా నిలుస్తుందని చెప్పవచ్చు.
లాంఛ్ తేదీ & లభ్యతా వివరాలు: వివో ఇండియా అధికారికంగా టీజర్లను విడుదల చేసినప్పటికీ, భారత మార్కెట్లోకి ఈ పరికరాలు ఎప్పుడు వస్తాయో కచ్చితమైన తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు. గతంలో వచ్చిన లీక్ల ప్రకారం వివో X500 సిరీస్ 2026 నవంబర్ 25న విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. అధికారిక టీజర్ విడుదలైన నేపథ్యంలో, రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్ ఫీచర్లు, ధర, లభ్యతకు సంబంధించిన మరిన్ని కీలక వివరాలను కంపెనీ దశలవారీగా వెల్లడించే అవకాశం ఉంది. ఇదిలా ఉండగా లాంఛ్కు ముందే దేశంలోని ఎంపిక చేసిన రిటైల్ దుకాణాల్లో ఇప్పటికే ఈ 'Vivo X500' సిరీస్ ప్రీ-బుకింగ్స్ ప్రారంభమయినట్లు ఓ టిప్స్టర్ వెల్లడించారు. దీనిపై మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.