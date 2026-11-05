ETV Bharat / technology

వివో 'X500' సిరీస్‌తో పాటు మరో రెండు సర్‌ప్రైజ్‌లు- అధికారిక టీజర్ వచ్చేసింది!

ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'వివో X500' సిరీస్ అధికారిక టీజర్ విడుదలైంది. ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్ సిరీస్‌తో పాటు 'వివో వాచ్ GT 2', 'ZEISS టెలిఫొటో ఎక్స్‌టెండర్'ను కూడా తీసుకురానున్నట్లు కంపెనీ కన్ఫర్మ్ చేసింది.

Vivo X500 Series Official Teaser Released in India
Vivo X500 Series Official Teaser Released in India (ఫొటో క్రెడిట్: Vivo India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 5, 2026 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: భారతదేశంలో వివో X500 సిరీస్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు అదిరే అప్డేట్. వివో ఇండియా అధికారికంగా ఈ సిరీస్ టీజర్‌ను విడుదల చేసింది. గత కొన్ని రోజులుగా ఈ సిరీస్ ఇండియా లాంఛ్​పై జోరుగా ఊహాగానాలు నడుస్తున్నాయి. వాటికి తెరదించుతూ కంపెనీ ఇప్పుడు అధికారికంగా లాంఛ్​ను కన్ఫర్మ్ చేసింది. వివో ఇండియా వెబ్‌సైట్‌లో కొత్త మార్కెటింగ్ పోస్టర్, టీజర్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

ఈ సిరీస్‌తో పాటు ఓ కొత్త స్మార్ట్‌వాచ్, కెమెరా యాక్సెసరీని కూడా తీసుకురానున్నట్లు ఈ టీజర్‌లో వెల్లడించింది. మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే.. ఈ టీజర్‌లో కంపెనీ తన రాబోయే సరికొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ 'OriginOS 7'ను కూడా హైలైట్ చేసింది. ఇది యూజర్లకు మరింత స్మూత్, అడ్వాన్స్‌డ్ పర్ఫార్మెన్స్‌ను అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.

వివో వాచ్ GT 2 (Vivo Watch GT 2) కూడా వస్తోంది: ఈ టీజర్ పోస్టర్‌లో స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో పాటు వివో నుంచి రాబోతున్న కొత్త స్మార్ట్‌వాచ్ కూడా కనిపించింది. వాచ్ పేరును పెద్దగా హైలైట్ చేయనప్పటికీ, పోస్టర్‌లో చిన్న అక్షరాలలో 'వివో వాచ్ GT 2' అని రాసి ఉంది. ఆకర్షణీయమైన డిజైన్, ప్రీమియం లుక్‌తో వస్తున్న ఈ స్మార్ట్‌వాచ్.. అధునాతన ఫీచర్లు, మెరుగైన బ్యాటరీ లైఫ్, అడ్వాన్స్‌డ్ హెల్త్ ట్రాకింగ్ ఆప్షన్లతో యూజర్లను ఆకట్టుకోవడానికి సిద్ధమవుతోంది.

ఫొటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం స్పెషల్ యాక్సెసరీ: అదనంగా, ఫొటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం కంపెనీ 'వివో ZEISS టెలిఫొటో ఎక్స్‌టెండర్ జెన్ 2 అల్ట్రా' అనే కెమెరా యాక్సెసరీని తీసుకువస్తోంది. టీజర్ ప్రకారం, ఈ ప్రత్యేకమైన కెమెరా ఎక్స్‌టెండర్ ఈ సిరీస్‌లోని టాప్-ఎండ్ మోడల్ అయిన 'వివో X500 ప్రో మాక్స్'కు మాత్రమే అనుకూలంగా ఉంటుంది.

ఈ యాక్సెసరీని స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు అనుసంధానించి, ఇన్-బిల్ట్ కెమెరా యాప్‌లోని 'టెలిఫొటో ఎక్స్‌టెండర్' మోడ్‌ను యాక్టివేట్ చేయడం ద్వారా.. వినియోగదారులు అసాధారణమైన 400mm ఫోకల్ లెంగ్త్ సామర్థ్యాన్ని పొందవచ్చు. ఇది సుదూర తీరాలలో ఉన్న దృశ్యాలను సైతం అత్యంత స్పష్టంగా, అద్భుతమైన వివరాలతో (Detailling) క్యాప్చర్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. స్మార్ట్‌ఫోన్‌తోనే ప్రొఫెషనల్ డీఎస్‌ఎల్‌ఆర్ (DSLR) స్థాయి ఫొటోగ్రఫీని ఆస్వాదించాలనుకునే వారికి ఈ యాక్సెసరీ ఒక పవర్‌ఫుల్ ఆప్షన్‌గా నిలుస్తుందని చెప్పవచ్చు.

లాంఛ్ తేదీ & లభ్యతా వివరాలు: వివో ఇండియా అధికారికంగా టీజర్లను విడుదల చేసినప్పటికీ, భారత మార్కెట్లోకి ఈ పరికరాలు ఎప్పుడు వస్తాయో కచ్చితమైన తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు. గతంలో వచ్చిన లీక్‌ల ప్రకారం వివో X500 సిరీస్ 2026 నవంబర్ 25న విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. అధికారిక టీజర్ విడుదలైన నేపథ్యంలో, రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్ సిరీస్ ఫీచర్లు, ధర, లభ్యతకు సంబంధించిన మరిన్ని కీలక వివరాలను కంపెనీ దశలవారీగా వెల్లడించే అవకాశం ఉంది. ఇదిలా ఉండగా లాంఛ్​కు ముందే దేశంలోని ఎంపిక చేసిన రిటైల్ దుకాణాల్లో ఇప్పటికే ఈ 'Vivo X500' సిరీస్ ప్రీ-బుకింగ్స్ ప్రారంభమయినట్లు ఓ టిప్‌స్టర్ వెల్లడించారు. దీనిపై మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

TAGGED:

X500 SERIES LAUNCH DATE IN INDIA
VIVO X500 SERIES INDIA LAUNCH
VIVO WATCH GT2
VIVO ZEISS TELEPHOTO EXTENDER
VIVO X500 SERIES OFFICIAL TEASER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.