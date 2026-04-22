వివో X300 అల్ట్రా, X300 FE లాంఛ్ డేట్ ఖరారు- వివరాలు ఇవే!

వివో తన అప్​కమింగ్ "X300 అల్ట్రా", "X300 FE" ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్ల ఇండియా లాంఛ్ తేదీని వెల్లడించింది.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 22, 2026 at 5:22 PM IST

Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో తన కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల విడుదలను అధికారికంగా ధృవీకరించింది. తన "X300" సిరీస్​లో "X300 అల్ట్రా", "X300 FE" అనే రెండు కొత్త మోడళ్లను మే 6న పరిచయం చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ ఫోన్‌లకు సంబంధించిన అధికారిక టీజర్‌ను విడుదల చేసిన కంపెనీ దీని ప్రమోషనల్ వివరాలను కూడా పంచుకుంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల పలు కీలక ఫీచర్లను వెల్లడించింది.

ఈసారి, వివో కెమెరా టెక్నాలజీని సరికొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించింది. ప్రత్యేకంగా, ఈ ఫోన్ సిరీస్‌లోని "అల్ట్రా" మోడల్ మాడ్యులర్ డిజైన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది వినియోగదారులకు బాహ్య కెమెరా యాక్సెసరీలను జతచేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ ఫీచర్ ఒక ప్రొఫెషనల్ కెమెరాతో తీసినటువంటి మొబైల్ ఫొటోగ్రఫీ అనుభవాన్ని అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు.

వివో X300 అల్ట్రా కీలకాంశాలు: ఈ ఫోన్​ను హై-ఎండ్ యూజర్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించారు. ఇందులో స్నాప్​డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్​ ఉంటుంది. ఇది అత్యున్నత స్థాయి పనితీరును అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన 6.82-అంగుళాల QHD+ LTPO OLED డిస్‌ప్లేతో అద్భుతమైన విజువల్ ఎక్స్​పీరియన్స్​ ఇస్తుంది.

200MP ప్రైమరీ సెన్సార్, 200MP పెరిస్కోప్ లెన్స్, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాతో కూడిన దీని కెమెరా విభాగమే దీనిలో అతిపెద్ద హైలైట్. ZEISS టెలిఫొటో ఎక్స్​టెండర్ ద్వారా 400mm వరకు ఆప్టికల్ జూమ్ సాధ్యమవుతుంది. అంతేకాకుండా 6600mAh బ్యాటరీ, 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, IP68/IP69 రేటింగ్ దీనిని మరింత శక్తివంతంగా తీర్చిదిద్దుతాయి.

వివో X300 FE కీలకాంశాలు: ఈ మోడల్ కాస్త అందుబాటు ధరలోనే ఒక ఫ్లాగ్‌షిప్ స్థాయి అనుభవాన్ని అందించేలా రూపొందించారు. ఇది స్నాప్​డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్‌సెట్, 6.31-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. దీని కెమెరా సెటప్‌లో 50MP ప్రధాన సెన్సార్, పెరిస్కోప్ లెన్స్‌తో కూడిన 8MP అల్ట్రా-వైడ్ సెన్సార్ ఉన్నాయి.

ఇది మాడ్యులర్ కెమెరా సపోర్ట్​తో కూడా వస్తుంది. దీనివల్ల 200mm వరకు జూమ్ పరిధి సాధ్యమవుతుంది. ఇంకా దీనిలో 6500mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు మద్దతు ఇస్తుంది. అదే సమయంలో ఈ ఫోన్ లైట్​వెయిట్ డిజైన్ దీనిని ఉపయోగించడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది. లభ్యత విషయానికి వస్తే, ఈ రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు అమెజాన్, ఫ్లిప్​కార్ట్​లోనూ అలాగే వివో ఆఫ్‌లైన్ స్టోర్లలోనూ అందుబాటులో ఉంటాయి.

