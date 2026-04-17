వివో 'X300 FE'తో పాటు 'X300 అల్ట్రా' ఇండియా లాంఛ్ కన్ఫార్మ్- రెండు 200MP కెమెరాలతో!
వివో త్వరలో భారతదేశంలో తన "X300 అల్ట్రా", "X300 FE" ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్లను విడుదల చేయడానికి సన్నద్ధమవుతోంది.
Published : April 17, 2026 at 5:25 PM IST
Hyderabad: అనేక లీక్లు, పుకార్ల తర్వాత వివో ఎట్టకేలకూ తన తదుపరి తరం ఫ్లాగ్షిప్ లైనప్లో "వివో X300 అల్ట్రా", "వివో X300 FE"లను భారతదేశంలో విడుదల చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ధృవీకరించింది. కంపెనీ వీటి ఇంకా కచ్చితమైన లాంఛ్ తేదీని వెల్లడించనప్పటికీ, ఇవి మే 7న మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వొచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
వివో X300 అల్ట్రా, X300 FE ఇండియా లాంఛ్?: వివో తన అధికారిక 'X' ఖాతా ద్వారా వివో X300 అల్ట్రా, X300 FE మోడళ్లను భారతదేశంలో విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ రెండు ఫోన్లకు సంబంధించిన టీజర్లు ఒకే సమయంలో విడుదలయ్యాయి కాబట్టి, అవి ఒకే రోజున విడుదలవుతాయని మనం ఆశించవచ్చు. వివో ఇంకా అధికారిక విడుదల తేదీని వెల్లడించనప్పటికీ, వివో X300 అల్ట్రా, X300 FE మే 7వ తేదీన భారతదేశంలో అరంగేట్రం చేస్తాయని గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. దీంతోపాటు వీటిలో "X300 అల్ట్రా" మోడల్ విక్రయాలు మే 14వ తేదీన ప్రారంభమవుతాయని కూడా నివేదించాయి.
లీకైన తేదీ కచ్చితమైనది కాకపోయినప్పటికీ, ఈ రెండు ఫోన్ల కోసం వివో వెబ్సైట్లో ఇప్పటికే మైక్రోసైట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అలాగే ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా ల్యాండింగ్ పేజీలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఈ పరిణామాలను బట్టి చూస్తే, వివో తన ఈ ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ను భారతదేశంలో అతి త్వరలోనే విడుదల చేయనుందని స్పష్టమవుతోంది.
వివో X300 అల్ట్రా ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా): దీని డిజైన్, ఫీచర్లు చైనా వెర్షన్ను పోలి ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
కెమెరా సెటప్: ఇందులో 200MP ప్రధాన సెన్సార్, 3.7x ఆప్టికల్ జూమ్, గరిష్ఠంగా 105x డిజిటల్ జూమ్ సామర్థ్యం కలిగిన 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో లెన్స్, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, 50MP ముందు కెమెరా ఉంటుంది. ఇది గరిష్ఠంగా 17.4x ఆప్టికల్ జూమ్ను అందించే 'టెలికన్వర్టర్' మద్దతుతో కూడా వస్తుంది.
హార్డ్వేర్: కెమెరాలే కాకుండా ఈ అల్ట్రా మోడల్ అత్యున్నత స్థాయి హార్డ్వేర్తో వస్తుంది. దీనిలో 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది 100W వైర్డ్, 40W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇంకా ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 6.82-అంగుళాల 2K LTPO OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇక ప్రాసెసర్ విషయానికి వస్తే, ఇది ఫ్లాగ్షిప్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ Gen 5 చిప్సెట్ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. ఈ కలయిక దీనిని ఒక పవర్ యూజర్ ఫ్లాగ్షిప్గా నిలుపుతుంది. ఇది గేమింగ్, మీడియా వినియోగం, హెవీ మల్టీటాస్కింగ్కు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
డిజైన్: డిజైన్ పరంగా, వివో తన సిగ్నేచర్ సర్క్యులర్ కెమెరా మాడ్యూల్ను ఫ్లాట్-ఎడ్జ్ ఫ్రేమ్తో జతచేసి కొనసాగిస్తోంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: దీని కలర్ ఆప్షన్లలో ఫిల్మ్ గ్రీన్, సిల్వర్ టోన్, బ్లాక్ ఉన్నాయి.
ధర ఎంత ఉంటుంది?: కంపెనీ భారతదేశంలో దీని ధరను ఇంకా వెల్లడించలేదు. అయితే చైనాలో దీని ప్రారంభ ధర CNY 6,999 (దాదాపు రూ. 95,700). కాగా భారత్లో "వివో X300 ప్రో" ధరను పరిశీలిస్తే రూ.1,09,999తో లాంఛ్ చేశారు. దీన్నిబట్టి ఇప్పుడు రాబోతున్న "అల్ట్రా" మోడల్ ఇంకా ఎక్కువ ధరకే ప్రారంభమవ్వొచ్చని ఓ అంచనాకు రావచ్చు.
వివో X300 FE ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా): ఈ మోడల్ కూడా చైనా వెర్షన్ను పోలిన డిజైన్, ఫీచర్లతో వస్తుందని భావిస్తున్నారు.
దీనిలో 6.31-అంగుళాల 1.5K LTPO AMOLED డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తుంది. స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5తో పనిచేసే వివో X300 FE, ఫ్లాగ్షిప్-స్థాయి పనితీరును అందిస్తుందని అంచనా. దీనిలో 6,500mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది 90W వైర్డ్ + 40W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇక కెమెరా సెటప్ విషయానికి వస్తే, దీనిలోని 50MP ప్రైమరీ + 50MP టెలిఫొటో + 8MP అల్ట్రా-వైడ్ (జీస్ ఆప్టిక్స్) కెమెరాలు సాధారణ వినియోగదారుల నుంచి ఫొటోగ్రఫీ ఔత్సాహికులకు వరకు బాగా సరిపోతుంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: చైనాలో ఇది మూన్లైట్ వైట్, కూల్ పర్పుల్, గ్రాఫైట్ బ్లాక్ రంగులలో లభిస్తుంది. భారతదేశంలో ఈ హ్యాండ్సెట్ బ్లాక్, పర్పుల్, గ్రీన్ రంగులలో రావచ్చు. వీటిలో గ్రీన్ రంగు భారతదేశానికి ప్రత్యేకమైనది. వివో టీజర్ చిత్రం X300 FEని ఆకుపచ్చ రంగులో చూపిస్తుంది. ఇది మునుపటి లీక్ను ధృవీకరిస్తుంది.