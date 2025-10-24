వివో నుంచి కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ సిరీస్- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?
త్వరలోనే భారత్లోకి "వివో X300" సిరీస్- BIS జాబితాలో లిస్టింగ్!- వివరాలు ఇవే!!
Published : October 24, 2025 at 11:01 AM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో తన కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ సిరీస్ను ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ సిరీస్ పేరు "వివో X300". ఇందులో "వివో X300", "వివో X300 ప్రో" అనే రెండు మోడల్స్ను తీసుకువస్తోంది. కంపెనీ ఇప్పటికే ఈ రెండు కొత్త ఫోన్లను తన స్వదేశీ మార్కెట్ అయిన చైనాలో విడుదల చేసింది. తాజాగా ఇప్పుడు వీటిని భారతదేశంలో కూడా విడుదల చేయడానికి రెడీ అయింది.
ఈ రెండు ఫోన్లు భారతదేశ BIS (బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్) వెబ్సైట్లో కనిపించాయి. అంటే వివో త్వరలోనే ఈ ఫోన్ సిరీస్ను భారతదేశంలో కూడా ప్రారంభించనుంది. "వివో X300", "వివో X300 ప్రో" గతంలో UAE TDRA సర్టిఫికేషన్ వెబ్సైట్లో కనిపించాయి. ఇప్పుడు ఈ రెండు కొత్త వివో ఫోన్ల BIS జాబితా కంపెనీ త్వరలోనే వీటిని భారతదేశంలో విడుదల చేస్తుందని నిర్ధారిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ రెండు ఫోన్లపై ఇప్పటివరకూ ఉన్న సమాచారంపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
మోడల్ నంబర్, BIS అప్డేట్:
టెక్ టిప్స్టర్ అన్విన్ (@ZionsAnvin) X (గతంలో ట్విటర్)లో చేసిన పోస్ట్ ప్రకారం:
- Vivo X300 Pro (V2514)
- Vivo X300 (V2515)
ఈ రెండు ఫోన్లు ఇప్పుడు BIS డేటాబేస్లో లిస్టింగ్ చేశారంటే కంపెనీ మరికొన్ని వారాల్లోనే వీటి అధికారిక లాంఛ్ టైమ్లైన్ను ప్రకటించవచ్చు.
Vivo X300 Pro (V2514) and Vivo X300 (V2515) are both approved by the BIS certification platform in India.#Vivo #VivoX300series #VivoX300 #VivoX300Pro pic.twitter.com/THJCYA9LeT— Anvin (@ZionsAnvin) October 23, 2025
ఇండియన్ వెర్షన్ ఏం అందిస్తుంది?: ఈ అప్కమింగ్ "వివో X300" సిరీస్ ఇండియన్ మోడళ్ల స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్ల వివరాలను కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. కానీ కొన్ని నివేదికల ప్రకారం ఈ రెండు ఫోన్ల ఇండియన్ వేరియంట్లు చైనీస్ మోడళ్ల మాదిరిగానే దాదాపుగా ఒకే రకమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉంటాయి. అయితే కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకు చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీలు తరచుగా ఇండియన్ మోడళ్లలో పెద్ద బ్యాటరీలను ఉపయోగిస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ ఇప్పుడు వీటి బ్యాటరీ సామర్థ్యాలను కొద్దిగా మార్చవచ్చు.
వివో X300 సిరీస్ స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా):
|స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|డిస్ప్లే
|6.31-inch 1.5K OLED
|చిప్సెట్/OS
|మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500, ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత OriginOS 6
|రియర్ కెమెరా
|200MP శాంసంగ్ HPB (OIS) + 50MP JN1 అల్ట్రావైడ్ + 50MP సోనీ LYT-602 పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|50MP శాంసంగ్ JN1
|బ్యాటరీ
|6,040mAh, 90W వైర్డు + 40W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్
|ఇతర ఫీచర్లు
|యాక్షన్ బటన్, సిగ్నల్ ఆంప్లిఫయర్ చిప్, డ్యూయల్ స్పీకర్లు, IP68, Wi-Fi 7, NFC, USB 3.2
వివో X300 సిరీస్ ప్రత్యేకతలు ఇవే!:
- ఈ రెండు ఫోన్లు ఒకే ఫ్లాగ్షిప్-లెవల్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉన్నాయి.
- 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో లెన్స్ కెమెరా సెటప్లో మెయిన్ హైలైట్.
- ఫ్లాగ్షిప్-గ్రేడ్ డిస్ప్లే, 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ ఈ సిరీస్ను ప్రీమియం విభాగంలో ఉంచుతాయి.
- Android 16, OriginOS 6 వినియోగదారులకు స్మూత్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తాయి.
భారత్ లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?: భారతదేశంలో ఈ సిరీస్ లాంఛ్ తేదీని కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. కానీ BIS డేటాబేస్లో లిస్టింగ్ చేశారు కాబట్టి ఇవి నవంబర్ చివరిలో లేదా డిసెంబర్ ప్రారంభంలో భారత్లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.