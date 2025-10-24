ETV Bharat / technology

వివో నుంచి కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ ఫోన్ సిరీస్- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?

త్వరలోనే భారత్​లోకి "వివో X300" సిరీస్- BIS జాబితాలో లిస్టింగ్!- వివరాలు ఇవే!!

Vivo X300 and X300 Pro spotted in BIS listing; the company may announce an India launch date soon.
Vivo X300 and X300 Pro spotted in BIS listing; the company may announce an India launch date soon. (Photo credit: X/@sondesix)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 24, 2025 at 11:01 AM IST

2 Min Read
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో తన కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ సిరీస్‌ను ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ సిరీస్​ పేరు "వివో X300". ఇందులో "వివో X300", "వివో X300 ప్రో" అనే రెండు మోడల్స్​ను తీసుకువస్తోంది. కంపెనీ ఇప్పటికే ఈ రెండు కొత్త ఫోన్‌లను తన స్వదేశీ మార్కెట్ అయిన చైనాలో విడుదల చేసింది. తాజాగా ఇప్పుడు వీటిని భారతదేశంలో కూడా విడుదల చేయడానికి రెడీ అయింది.

ఈ రెండు ఫోన్‌లు భారతదేశ BIS (బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్) వెబ్‌సైట్‌లో కనిపించాయి. అంటే వివో త్వరలోనే ఈ ఫోన్ సిరీస్‌ను భారతదేశంలో కూడా ప్రారంభించనుంది. "వివో X300", "వివో X300 ప్రో" గతంలో UAE TDRA సర్టిఫికేషన్ వెబ్‌సైట్‌లో కనిపించాయి. ఇప్పుడు ఈ రెండు కొత్త వివో ఫోన్‌ల BIS జాబితా కంపెనీ త్వరలోనే వీటిని భారతదేశంలో విడుదల చేస్తుందని నిర్ధారిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ రెండు ఫోన్​లపై ఇప్పటివరకూ ఉన్న సమాచారంపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

మోడల్ నంబర్, BIS అప్డేట్:

టెక్ టిప్‌స్టర్ అన్విన్ (@ZionsAnvin) X (గతంలో ట్విటర్)లో చేసిన పోస్ట్ ప్రకారం:

  • Vivo X300 Pro (V2514)
  • Vivo X300 (V2515)

ఈ రెండు ఫోన్‌లు ఇప్పుడు BIS డేటాబేస్‌లో లిస్టింగ్ చేశారంటే కంపెనీ మరికొన్ని వారాల్లోనే వీటి అధికారిక లాంఛ్ టైమ్‌లైన్‌ను ప్రకటించవచ్చు.

ఇండియన్ వెర్షన్ ఏం అందిస్తుంది?: ఈ అప్​కమింగ్ "వివో X300" సిరీస్ ఇండియన్ మోడళ్ల స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్ల వివరాలను కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. కానీ కొన్ని నివేదికల ప్రకారం ఈ రెండు ఫోన్‌ల ఇండియన్ వేరియంట్‌లు చైనీస్ మోడళ్ల మాదిరిగానే దాదాపుగా ఒకే రకమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉంటాయి. అయితే కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకు చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీలు తరచుగా ఇండియన్ మోడళ్లలో పెద్ద బ్యాటరీలను ఉపయోగిస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ ఇప్పుడు వీటి బ్యాటరీ సామర్థ్యాలను కొద్దిగా మార్చవచ్చు.

వివో X300 సిరీస్ స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా):

స్పెసిఫికేషన్లువివరాలు
డిస్​ప్లే6.31-inch 1.5K OLED
చిప్​సెట్/OSమీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500, ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత OriginOS 6
రియర్​ కెమెరా200MP శాంసంగ్ HPB (OIS) + 50MP JN1 అల్ట్రావైడ్ + 50MP సోనీ LYT-602 పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో
ఫ్రంట్ కెమెరా50MP శాంసంగ్ JN1
బ్యాటరీ6,040mAh, 90W వైర్డు + 40W వైర్​లెస్ ఛార్జింగ్
ఇతర ఫీచర్లుయాక్షన్ బటన్, సిగ్నల్ ఆంప్లిఫయర్ చిప్, డ్యూయల్ స్పీకర్లు, IP68, Wi-Fi 7, NFC, USB 3.2

వివో X300 సిరీస్ ప్రత్యేకతలు ఇవే!:

  • ఈ రెండు ఫోన్‌లు ఒకే ఫ్లాగ్‌షిప్-లెవల్ ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉన్నాయి.
  • 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో లెన్స్ కెమెరా సెటప్‌లో మెయిన్ హైలైట్.
  • ఫ్లాగ్‌షిప్-గ్రేడ్ డిస్‌ప్లే, 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ ఈ సిరీస్​ను ప్రీమియం విభాగంలో ఉంచుతాయి.
  • Android 16, OriginOS 6 వినియోగదారులకు స్మూత్ ఎక్స్​పీరియన్స్​ను అందిస్తాయి.

భారత్​ లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?: భారతదేశంలో ఈ సిరీస్ లాంఛ్ తేదీని కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. కానీ BIS డేటాబేస్‌లో లిస్టింగ్ చేశారు కాబట్టి ఇవి నవంబర్ చివరిలో లేదా డిసెంబర్ ప్రారంభంలో భారత్​లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

