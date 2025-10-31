వివో కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
గ్లోబల్ మార్కెట్లో "Vivo X300" సిరీస్ లాంఛ్- భారత్కు ఎప్పుడంటే?
Published : October 31, 2025 at 10:22 AM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో తన కొత్త ఫోన్ సిరీస్ "Vivo X300"ను గ్లోబల్ మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ సిరీస్లో "వివో X300 ప్రో", "వివో X300" అనే రెండు మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్లను కంపెనీ చైనాలో ఇంతకు ముందే రెండు వారాల క్రితం ప్రారంభించింది. తాజాగా ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసిన మార్కెట్లలో విడుదల చేసింది. ఈ రెండు ఫోన్లు ఫ్లాగ్షిప్ 3nm ఆక్టా కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్సెట్, ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్లను కలిగి ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ముందు భాగంలో రెండు ఫోన్లు 50-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాలను కలిగి ఉన్నాయి. వీటిని హోల్ పంచ్ డిస్ప్లే కటౌట్ లోపల అమర్చారు. ఈ సిరీస్ డిసెంబర్ ప్రారంభంలో భారతదేశంలో లాంఛ్ కావచ్చని ఇటీవలి నివేదిక వెల్లడించింది. మరెందుకు ఆలస్యం గ్లోబల్ మార్కెట్లో దీని ధర, ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
1. వివో X300 ప్రో వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని ఒకే ఒక వేరియంట్లో విడుదల చేసింది. అది:
- 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
వివో X300 ప్రో ధర: ఈ సింగిల్ వేరియంట్లో దీని ధరను EUR 1,399 (సుమారు రూ. 1,43,000)గా నిర్ణయించారు.
వివో X300 ప్రో కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది రెండు కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. అవి:
- డ్యూన్ బ్రౌన్
- ఫాంటమ్ బ్లాక్
2. వివో X300 వేరియంట్లు: ఈ ఫోన్ మార్కెట్లో రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. అవి:
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా "వివో X300" ధరలు:
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో దీని ధర: EUR 1,049 (సుమారు రూ. 1,08,000)
- 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్తో దీని ధర: EUR 1,099 (సుమారు రూ. 1,13,000)
వివో X300 కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది రెండు రంగు ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
- హాలో పింక్
- ఫాంటమ్ బ్లాక్
వివో X300 సిరీస్ సేల్ వివరాలు: ఈ సిరీస్లో రెండు స్మార్ట్ఫోన్లూ నవంబర్ 3న కంపెనీ ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా యూరప్లో అమ్మకానికి వస్తాయి.