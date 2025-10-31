ETV Bharat / technology

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

గ్లోబల్ మార్కెట్​లో "Vivo X300" సిరీస్ లాంఛ్- భారత్​కు ఎప్పుడంటే?

Vivo X300 Series Launched Globally With 200-Megapixel Zeiss Camera
Vivo X300 Series Launched Globally With 200-Megapixel Zeiss Camera (Photo Credit- Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 31, 2025 at 10:22 AM IST

Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో తన కొత్త ఫోన్ సిరీస్​ "Vivo X300"ను గ్లోబల్​ మార్కెట్​లో విడుదల చేసింది. ఈ సిరీస్​లో "వివో X300 ప్రో", "వివో X300" అనే రెండు మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్​లను కంపెనీ చైనాలో ఇంతకు ముందే రెండు వారాల క్రితం ప్రారంభించింది. తాజాగా ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసిన మార్కెట్​లలో విడుదల చేసింది. ఈ రెండు ఫోన్లు ఫ్లాగ్‌షిప్ 3nm ఆక్టా కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్‌సెట్​, ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్లను కలిగి ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ముందు భాగంలో రెండు ఫోన్‌లు 50-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాలను కలిగి ఉన్నాయి. వీటిని హోల్ పంచ్ డిస్​ప్లే కటౌట్ లోపల అమర్చారు. ఈ సిరీస్ డిసెంబర్ ప్రారంభంలో భారతదేశంలో లాంఛ్ కావచ్చని ఇటీవలి నివేదిక వెల్లడించింది. మరెందుకు ఆలస్యం గ్లోబల్ మార్కెట్​లో దీని ధర, ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

1. వివో X300 ప్రో వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని ఒకే ఒక వేరియంట్​లో విడుదల చేసింది. అది:

  • 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్

వివో X300 ప్రో ధర: ఈ సింగిల్ వేరియంట్​లో దీని ధరను EUR 1,399 (సుమారు రూ. 1,43,000)గా నిర్ణయించారు.

వివో X300 ప్రో కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది రెండు కలర్ ఆప్షన్​లలో లభిస్తుంది. అవి:

  • డ్యూన్ బ్రౌన్
  • ఫాంటమ్ బ్లాక్

2. వివో X300 వేరియంట్లు: ఈ ఫోన్ మార్కెట్​లో రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. అవి:

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా "వివో X300" ధరలు:

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్​తో దీని ధర: EUR 1,049 (సుమారు రూ. 1,08,000)
  • 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్​తో దీని ధర: EUR 1,099 (సుమారు రూ. 1,13,000)

వివో X300 కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది రెండు రంగు ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

  • హాలో పింక్
  • ఫాంటమ్ బ్లాక్

వివో X300 సిరీస్ సేల్ వివరాలు: ఈ సిరీస్​లో రెండు స్మార్ట్​ఫోన్​లూ నవంబర్ 3న కంపెనీ ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా యూరప్‌లో అమ్మకానికి వస్తాయి.

