భారత్​కు వివో "X300" సిరీస్ ఫోన్లు వచ్చేస్తున్నాయోచ్- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?

వచ్చే నెలలోనే భారత్​కు వివో "X300" సిరీస్- లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్

Vivo X300 Series India Launch Date Announced
Vivo X300 Series India Launch Date Announced (Etv Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 15, 2025 at 3:54 PM IST

Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో "X" వేదికగా తన "ఫ్లాగ్‌షిప్ X300" సిరీస్‌ను త్వరలో భారతదేశంలో ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇటీవలే అక్టోబర్​లో చైనాలో విడుదల చేసిన ఈ సిరీస్​లో రెండు మోడళ్లు ఉన్నాయి. అవి: "వివో X300", "X300 ప్రో". ఇప్పుడు వీటిని భారత్​లో లాంఛ్ చేసేందుకు వివో రెడీ అయింది. దీనిలో భాగంగా కంపెనీ తన ఇండియా వెబ్‌సైట్‌లో వీటికి సంబంధించిన కొన్ని కీలక స్పెసిఫికేషన్‌లను వెల్లడించింది.

ఈ సిరీస్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్‌సెట్, V3+ ఇమేజింగ్ చిప్, ZEISSతో కలిసి అభివృద్ధి చేసిన కెమెరా సిస్టమ్ వంటి కీలక ఫీచర్లతో భారత్​కు ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. వీటితో పాటు స్టాండర్డ్ "X300" మోడల్​ను భారత్​కు ప్రత్యేకంగా రెడ్ కలర్​లో తీసుకువస్తున్నట్లు కంపెనీ టీజర్​ ద్వారా వెల్లడించింది. ఇకపోతే "వివో X300", "X300 ప్రో" ఫోన్‌లు రెండూ డిసెంబర్ 2న భారతదేశంలో విడుదల కానున్నాయి.

వివో X300 సిరీస్‌ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా): చైనీస్ వెర్షన్​ మాదిరిగానే భారతీయ వేరియంట్‌లు కూడా అవే స్పెసిఫికేషన్‌లతో వచ్చే అవకాశం ఉంది.

డిస్​ప్లే: వివో "X300 ప్రో" 6.78-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌, 2800x120 రిజల్యూషన్‌ను అందిస్తుంది. బేస్ "X300" 6.31-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2640x1216 రిజల్యూషన్‌ను అందిస్తుంది. "ప్రో" మోడల్ డిస్‌ప్లే నాలుగు వైపులా 1.1mm బెజెల్‌లను కలిగి ఉంటుంది. అయితే బేస్ మోడల్ 1.05mm బెజెల్స్​తో వస్తుంది. రెండు ఫోన్‌లు గుండ్రని మూలలు, యూనిబాడీ 3D గ్లాస్ డిజైన్‌ను కలిగి ఉంటాయి. ఇది వీటికి ప్రీమియం లుక్​ను ఇస్తుంది.

ప్రాసెసర్, పనితీరు: ఈ రెండు ఫోన్‌లు మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 (3nm) చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతాయి. ఇది V3+ ఇమేజింగ్ చిప్‌తో వస్తుంది. "ప్రో" మోడల్‌లో అదనపు "ప్రో ఇమేజింగ్ చిప్ VS1" కూడా ఉంటుంది. చైనా మాదిరిగానే భారత్​ వెర్షన్ కూడా 16GB వరకు LPDDR5X RAM, 1TB వరకు UFS 4.1 స్టోరేజ్ ఎంపికలను కలిగి ఉండవచ్చు. ఈ కాన్ఫిగరేషన్‌లు హై-ఎండ్ గేమింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్ కోసం గొప్పగా ఉంటాయి.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ సిరీస్ ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత OriginOS 6పై రన్ అవుతుంది. దీనిలో వివో 'Origin Island' ఫీచర్ ఉంటుంది. ఇది యాపిల్ డైనమిక్ ఐలాండ్‌ని పోలి ఉంటుంది. అదనంగా యూజర్ కదలికలకు అనుగుణంగా మారే 'ఫ్లోయింగ్ వాల్‌పేపర్' లాక్‌స్క్రీన్‌ను డైనమిక్‌గా మారుస్తుంది.

కెమెరా సిస్టమ్: కంపెనీ ఫొటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఈ సిరీస్​లోని కెమెరా సిస్టమ్​ను ZEISSతో కలిసి ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేసింది. వివో "X300 ప్రో"లో 50MP (f/1.57) సోనీ LYT-828 మెయిన్ (ZEISS గింబాల్-గ్రేడ్), 50MP (f/2.0) శాంసంగ్ JN1 అల్ట్రావైడ్, 200MP (f/2.67) HPB APO టెలిఫొటోతో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా ఉంటుంది. ఇక స్టాండర్డ్ "X300"లో 200MP (f/1.68) HPB మెయిన్ (OISతో), 50MP (f/2.57) సోనీ LYT-602 టెలిఫొటో (OISతో), 50MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉంటాయి. ఈ రెండు ఫోన్‌లలో సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం 50MP (f/2.0) శాంసంగ్ JN1 ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంటుంది.

బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్: కంపెనీ ఇంకా బ్యాటరీ వివరాలను వెల్లడించనప్పటికీ, చైనా వెర్షన్ మాదిరిగా "X300 ప్రో" 90W వైర్డు, 40W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేసే 6,510mAh బ్యాటరీతో రావచ్చు. మరోవైపు "X300" 6,040mAh బ్యాటరీతో అదే ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్​ను అందించవచ్చు.

Vivo X300, Vivo X300 Pro expected features:

SpecificationsVivo X300Vivo X300 Pro
Display6.31-inch AMOLED, 2640 x 1216 resolution, 120Hz refresh rate, 1.05mm bezels, rounded corners, Unibody 3D glass6.78-inch AMOLED, 2800 x 1260 resolution, 120Hz refresh rate, 1.1mm bezels, rounded corners, Unibody 3D glass
ProcessorMediaTek Dimensity 9500 (3nm) + V3+ imaging chipMediaTek Dimensity 9500 (3nm) + V3+ imaging chip + Pro Imaging Chip VS1
RAMUp to 16GB LPDDR5XUp to 16GB LPDDR5X
StorageUp to 1TB UFS 4.1Up to 1TB UFS 4.1
Operating SystemAndroid 16-based OriginOS 6 (with Origin Island and flowing wallpaper)Android 16-based OriginOS 6 (with Origin Island and flowing wallpaper)
Rear Camera200MP (f/1.68) HPB main (OIS) + 50MP (f/2.57) Sony LYT-602 telephoto (OIS) + 50MP (f/2.0) Samsung JN1 ultrawide (Zeiss-tuned)50MP (f/1.57) Sony LYT-828 main (Zeiss Gimbal-Grade) + 50MP (f/2.0) Samsung JN1 ultrawide + 200MP (f/2.67) HPB APO telephoto (Zeiss-tuned)
Front Camera50MP (f/2.0) Samsung JN1 (hole-punch)50MP (f/2.0) Samsung JN1 (hole-punch)
Battery6,040mAh6,510mAh
Charging90W flash charging, 40W wireless charging90W flash charging, 40W wireless charging
Design & ColorsPremium build, India-exclusive Red color optionPremium build
Other FeaturesZeiss co-developed camera system, compact form factorZeiss co-developed camera system, larger display for immersive viewing

ధరలు ఎలా ఉండొచ్చంటే?:

ModelExpected price (base variant)
Vivo X300రూ. 69,999
Vivo X300 Proరూ. 84,999

