మిడ్రేంజ్ నుంచి ఫ్లాగ్షిప్లు, ఫోల్డబుల్స్ వరకు- ఈ నెలలో లాంఛ్ కానున్న స్మార్ట్ఫోన్లు ఇవే!
వివో, ఒప్పో, వన్ప్లస్, మోటరోలా, ఐకూ వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్ల నుంచి ఫ్లాగ్షిప్, మిడ్-రేంజ్, ఫోల్డబుల్ ఫోన్లు ఈ మే 2026లో మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాయి.
Published : May 4, 2026 at 11:23 AM IST
Hyderabad: ఈ మే నెలలో భారత మార్కెట్లో ఫ్లాగ్షిప్లు, మిడ్-రేంజ్, ఫోల్డబుల్ సహా అనేక స్మార్ట్ఫోన్లు విడుదల కానున్నాయి. వివో, ఒప్పో తమ 'అల్ట్రా' సిరీస్లో శక్తివంతమైన మోడళ్లను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. అదే సమయంలో వన్ప్లస్ నార్డ్ CE సిరీస్ ఒక కొత్త 'లైట్' వేరియంట్తో తిరిగి రానుంది. ఫ్లిప్ ఫోన్ ప్రియుల కోసం మోటరోలా రేజర్ 70 సిరీస్ను తీసుకువస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఐకూ Z11, వివో Y600 ప్రో వంటి ఆకర్షణీయమైన ప్రత్యామ్నాయాలు కూడా అందుబాటులోకి రావచ్చు. స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్, మీడియాటెక్ చిప్సెట్లతో వస్తున్న ఈ కొత్త ఫోన్లు, పనితీరు, కెమెరా, బ్యాటరీ, విషయంలో గణనీయమైన స్థాయి అప్గ్రేడ్ను అందించే అవకాశం ఉంది.
1. వివో X300 అల్ట్రా, వివో X300 FE (విడుదల తేదీ: మే 6)
వివో X300 అల్ట్రా, దాని 'ఫ్యాన్ ఎడిషన్' (X300 FE) మే 6వ తేదీన మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు విడుదల కానున్నాయి. వీటిలో అల్ట్రా మోడల్ 3nm ప్రక్రియపై ఆధారపడిన క్వాల్కమ్ సరికొత్త స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేటు, HDR10+ సపోర్ట్తో కూడిన 6.82-అంగుళాల 2K LTPO AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్లో కెమెరానే ప్రధాన ఆకర్షణ. ఇందులో 200MP ప్రధాన సెన్సార్, 3.7x ఆప్టికల్ జూమ్తో కూడిన 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో లెన్స్, Zeiss ఆప్టిక్స్తో కూడిన 50MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ కలయికను పొందుపరిచారు. ఇది వినియోగదారులు దూరం నుంచే ఫొటోలు, వీడియోలను చిత్రీకరించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
దీని బ్యాటరీ సామర్థ్యం సుమారు 6600mAh ఉంటుంది. ఇది 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ కొత్త ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత OriginOS 6 సాఫ్ట్వేర్పై పనిచేస్తుంది. కాగా "అల్ట్రా" మోడల్తో పోలిస్తే "వివో X300 FE" మరింత అందుబాటు ధరలో లభించే ఎంపికగా ఉంటుంది. ఈ రెండు మోడళ్లను కూడా ఫొటోగ్రఫీ ఔత్సాహికుల కోసమే ప్రత్యేకంగా రూపొందిస్తున్నారు.
2. ఒప్పో ఫైండ్ X9 అల్ట్రా, ఒప్పో ఫైండ్ X9s (మే 2026)
ఒప్పో ఫైండ్ X9 అల్ట్రా కూడా మే నెలలోనే విడుదల కానుంది. అయితే, కంపెనీ దీని లాంఛ్ తేదీని ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. మరికొన్ని రోజుల్లోనే ఇది విడుదల అవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత Color OS 16కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇందులో 6.82-అంగుళాల LTPO AMOLED డిస్ప్లేను అమర్చారు. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేటును, గరిష్ఠంగా 3600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది.
ఈ కెమెరా సెటప్లో 200MP మెయిన్ కెమెరా, 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో (3x), 50MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్తో కూడిన క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది 100W వైర్డ్, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే భారీ 7050mAh బ్యాటరీతో పనిచేస్తుంది. ప్రపంచ మార్కెట్లో అందుబాటులోకి వచ్చే మొట్టమొదటి ఫైండ్ X అల్ట్రా మోడల్ ఇదే కానుంది.
ఒప్పో ఫైండ్ X9s అనేది ఒప్పో ఫైండ్ X9 అల్ట్రా ఒక కాంపాక్ట్ వేరియంట్. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేటు, 3600 నిట్స్ బ్రైట్నెస్తో కూడిన 6.59-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500s చిప్సెట్, ట్రిపుల్ 50MP కెమెరా సెటప్ (ప్రధాన + అల్ట్రావైడ్ + 3x టెలిఫొటో), 80W ఛార్జింగ్తో కూడిన 7025mAh బ్యాటరీతో పనిచేస్తుంది.
3. వన్ప్లస్ నార్డ్ CE6, నార్డ్ CE6 లైట్ (విడుదల తేదీ: మే 7)
వన్ప్లస్ నార్డ్ CE6, నార్డ్ CE6 లైట్ స్మార్ట్ఫోన్లు మే మొదటి వారంలో విడుదల కానున్నాయి. నార్డ్ CE6 మోడల్లో స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ 4 చిప్సెట్, 6.7-అంగుళాల 144Hz AMOLED డిస్ప్లే, అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్తో కూడిన 50MP ప్రధాన కెమెరా ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా ఈసారి నార్డ్ CE6 లైట్ కూడా విడుదల కానుంది. నార్డ్ CE5 సిరీస్ నిలిచిపోయిన తర్వాత, 'లైట్' మోడల్ మళ్లీ తిరిగి రాబోతోంది. నార్డ్ CE6 లైట్లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అపెక్స్ చిప్సెట్, 6.7-అంగుళాల 144Hz IPS LCD డిస్ప్లే, 50MP మెయిన్ కెమెరా, 7000mAh బ్యాటరీ వంటి వంటి ఫీచర్లు ఉంటాయి. ఇది ఆక్సిజన్ OS 16తో కూడిన ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తుంది.
వివో Y600 ప్రో: వివో Y600 ప్రో ఇప్పటికే చైనాలో అందుబాటులో ఉంది. ఇది మే నెలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇతర మార్కెట్లలో కూడా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇందులో 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో కూడిన 10,200mAh బ్యాటరీని అందించనున్నారు.
6.83-అంగుళాల 120Hz AMOLED డిస్ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300e ప్రాసెసర్, ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత OriginOS 6, IP68/IP69 రేటింగ్తో ఈ ఫోన్ అవుట్డోర్ వినియోగదారులకు, భారీగా వినియోగించే వారికి (Heavy Users) ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. దీనిలో 50MP రియర్ కెమెరాలు, 32MP ఫ్రంట్ కెమెరాలు ఉంటాయి. ఇది ఈ మే నెలలోనే భారత మార్కెట్లో విడుదలవుతుందని భావిస్తున్నారు.
4. మోటో రేజర్ 70 సిరీస్ (మే 2026)
మోటరోలా తన రేజర్ 70 సిరీస్ను (రేజర్ 70, రేజర్ 70 ప్లస్, రేజర్ 70 అల్ట్రా) ఏప్రిల్ నెలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేసింది. ఇది మే నెలలో భారతదేశంలో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. మోటో రేజర్ 70 మోడల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7450X చిప్సెట్, 6.9-అంగుళాల LTPO AMOLED అంతర్గత డిస్ప్లే, 3.6-అంగుళాల కవర్ స్క్రీన్ వంటి ప్రత్యేక ఫీచర్లతో విడుదల కానుంది.
అదే సమయంలో "రేజర్ 70 ప్లస్" మోడల్లో స్నాప్డ్రాగన్ 8s జెన్ 3 చిప్సెట్ ఉంటుంది. దీనికి మరింత భారీ కవర్ స్క్రీన్తో కూడా వస్తుంది. ఇక "రేజర్ 70 అల్ట్రా" విషయానికి వస్తే ఈ ఫోన్లో స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ప్రాసెసర్, 7-అంగుళాల అంతర్గత డిస్ప్లే, 68W ఛార్జింగ్తో కూడిన 5000mAh బ్యాటరీ వంటి ఫీచర్లు ఉంటాయి. ఫ్లిప్ స్టైల్ను ఇష్టపడే వినియోగదారులకు ఈ ఫోన్ ఒక మంచి ఎంపిక అవుతుంది.
5. ఐకూ Z11 లైట్ (మే 2026)
ఐకూ Z11 గ్లోబల్ వేరియంట్ మే నెలలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. చైనాలో విడుదలైన ఈ వేరియంట్ 6.83-అంగుళాల 165Hz AMOLED డిస్ప్లే (5000 nits బ్రైట్నెస్), మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 (లేదా స్నాప్డ్రాగన్) ప్రాసెసర్, 90W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో కూడిన 9020mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.