ఎక్స్టెండర్ కిట్తో వివో X300 FE ఇమేజ్ లీక్- స్టోరేజ్ ఆప్షన్లు కూడా రివీల్!
వివో అప్కమింగ్ వివో X300 FE ఇమేజ్ ఒకటి ఎక్స్టెండర్ కిట్తో నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. దీంతోపాటు దీని స్టోరేజ్ ఆప్షన్లకు సంబంధించిన సమాచారం కూడా వెలువడింది.
Published : April 18, 2026 at 5:03 PM IST
Hyderabad: వివో X300 FE స్మార్ట్ఫోన్ త్వరలోనే భారతదేశానికి ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. ఈ అప్కమింగ్ హ్యాండ్సెట్ ఫ్లాగ్షిప్ "వివో X300 అల్ట్రా"తో పాటు తీసుకువస్తున్నట్లు కంపెనీ కూడా నిర్ధారించింది. కంపెనీ ఇటీవలే దేశంలో ఈ రెండు కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ల లాంఛ్ను టీజ్ చేసింది. అదే సమయంలో వాటి డిజైన్ను కూడా వెల్లడించింది.
అదనంగా, రెండు ఫోన్లు కొత్త ఎక్స్టర్నల్ టెలిఫోటో కన్వర్టర్ కిట్కు సపోర్ట్ చేస్తాయని నిర్ధారించింది. ఇప్పుడు, టెలిఫోటో కన్వర్టర్తో అటాచ్ అయిన "వివో X300 FE" స్మార్ట్ఫోన్గా చెబుతూ ఓ చిత్రం ఆన్లైన్లో కనిపించింది. దీంతోపాటు దీని RAM & స్టోరేజ్ వేరియంట్ల వివరాలు కూడా ఉన్నాయి.
Here is your first look at the upcoming VIVO X300 FE with extender kit:— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) April 17, 2026
The 200mm 2G2 kit needs to be purchased separately.
వివో X300 FE స్టోరేజ్ వేరియంట్లు, స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా): ప్రముఖ టిప్స్టర్ సంజు చౌదరి టెలిఫోటో కన్వర్టర్తో ఉన్న "వివో X300 FE" చిత్రాన్ని "X"లో పోస్ట్ చేశారు. ఇంకా ఈ పోస్ట్లో ఈ ఫోన్ భారతదేశంలో రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు. దీని బేస్ వేరియంట్ 256GB ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉన్నట్లు క్లెయిమ్ చేసినప్పటికీ, టాప్-ఆఫ్-ది-లైన్ మోడల్ 512GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను అందిస్తుందని చెబుతున్నారు. అదనంగా ఈ రెండు మోడల్లు 12GB RAMని కలిగి ఉంటాయని పేర్కొన్నారు.
ఆన్లైన్లో లీకైన సమాచారం ప్రకారం దీని RAM & స్టోరేజ్ వేరియంట్లు:
- 12 RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12 RAM + 512GB స్టోరేజ్
అంతేకాకుండా 200mm 2G2 ఎక్స్టర్నల్ టెలిఫొటో ఎక్స్టెండర్ను కస్టమర్లు విడిగా కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుందని అందులో పేర్కొంది. ఈ పోస్ట్ను సరిగ్గా గమనిస్తే, అందులో కన్పిస్తున్న చిత్రంలో స్మార్ట్ఫోన్ కేస్ ZEISS బ్రాండింగ్ను కలిగి ఉండటాన్ని చూడొచ్చు. ఇంకా ఈ కిట్ సిల్వర్ రంగులో ఉండటాన్ని కూడా గమనించవచ్చు.
కంపెనీ భారతదేశంలో "వివో X300 FE", "వివో X300 అల్ట్రా" లాంఛ్ టీజింగ్ ప్రారంభించిన కొన్ని గంటల్లోనే ఈ లీక్ వెలువడింది. అదనంగా ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, వివో ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా దేశంలో వాటి లభ్యతను నిర్ధారిస్తూ రెండు ఫోన్ల కోసం అంకితమైన మైక్రోసైట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటన్నింటి బట్టి చూస్తే కంపెనీ త్వరలోనే ఈ రెండు ఫోన్లను లాంఛ్ చేయనుందని అర్థమవుతోంది. మరోవైపు "వివో X300 అల్ట్రా", "X300 FE" మే 7వ తేదీన భారతదేశంలో విడుదల కానున్నట్లు గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. అంతేకాక వీటిలో "X300 అల్ట్రా" మోడల్ విక్రయాలు మే 14వ తేదీన ప్రారంభమవుతాయని కూడా నివేదించాయి.