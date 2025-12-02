భారత్కు వివో 'X300' సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లు- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
భారత్లో"వివో X300", "వివో X300 ప్రో" స్మార్ట్ఫోన్లు లాంఛ్- వివరాలు ఇవే!
Published : December 2, 2025 at 1:44 PM IST
Hyderabad: వివో ప్రియులకు గుడ్న్యూస్. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఫ్లాగ్షిప్ "X300" సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లను కంపెనీ భారత దేశంలో విడుదల చేసింది. ఇందులో "వివో X300", "వివో X300 ప్రో" అనే రెండు మోడల్స్ ఉన్నాయి. వివో ఇటీవలే అక్టోబర్లో తన స్వదేశీ చైనా మార్కెట్లో ఈ సిరీస్లో ఈ రెండు మోడళ్లను విడుదల చేసింది. తాజాగా వీటిని భారత్కు తీసుకొచ్చింది.
ఇకపోతే భారత వెర్షన్లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్సెట్, V3+ ఇమేజింగ్ చిప్, ZEISSతో కలిసి కంపెనీ అభివృద్ధి చేసిన ఆకట్టుకునే కెమెరా సిస్టమ్తో పాటు అద్భుతమైన AI ఫీచర్లను అందించింది. మరీ ముఖ్యంగా ఈ ఫోన్లతో కంపెనీ తన కొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆరిజిన్ OS 6ను విడుదల చేసింది. వీటితో పాటు స్టాండర్డ్ "X300" మోడల్ను భారత్కు ప్రత్యేకంగా రెడ్ కలర్లో తీసుకొచ్చింది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఇతర ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
1. వివో X300 వేరియంట్లు: ఈ ఫోన్ భారత మార్కెట్లో మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
- 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 75,999
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 81,999
- 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 85,999
వివో X300 కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ ఈ మోడల్ను మొత్తం మూడు కలర్ ఆప్షన్లలో అందించింది.
- ఎలైట్ బ్లాక్
- సమ్మింట్ రెడ్
- మిస్ట్ బ్లూ
2. వివో X300 ప్రో వేరియంట్లు: ఈ ఫోన్ సింగిల్ వేరియంట్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
వివో X300 ప్రో ధర: 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్తో దీని ధరను రూ.1,09,999గా నిర్ణయించారు.
వివో X300 ప్రో కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది రెండు కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
- డ్యూన్ గోల్డ్
- ఎలైట్ బ్లాక్
2. వివో X300 ప్రో ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే, డిజైన్: ఈ వివో "X300 ప్రో" 6.78-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2800x120 రిజల్యూషన్ను అందిస్తుంది. దీని డిస్ప్లే నాలుగు వైపులా 1.1mm బెజెల్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది గుండ్రని మూలలు, యూనిబాడీ 3D గ్లాస్ డిజైన్ను కలిగి ఉంటాయి. ఇది దీనికి ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తుంది.
ప్రాసెసర్, పనితీరు: ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 (3nm) చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది V3+ ఇమేజింగ్ చిప్తో వస్తుంది. ఇందులో అదనపు "ప్రో ఇమేజింగ్ చిప్ VS1" కూడా ఉంటుంది.
బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్: ఈ ఫోన్ 6,510mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 90W వైర్డు, 40W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: కంపెనీ ఫొటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఈ సిరీస్లోని కెమెరా సిస్టమ్ను ZEISSతో కలిసి ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేసింది. వివో "X300 ప్రో"లో 50MP (f/1.57) సోనీ LYT-828 మెయిన్ (ZEISS గింబాల్-గ్రేడ్), 50MP (f/2.0) శాంసంగ్ JN1 అల్ట్రావైడ్, 200MP (f/2.67) HPB APO టెలిఫొటోతో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా ఉంటుంది. దీని మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దీని టెలిఫొటో కెమెరాను 2.35x జూమ్తో 800mm వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు.
దీని మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే కంపెనీ ఈ ఫోన్తో Zeiss 2.35x టెలిఫొటో ఎక్స్టెండర్ కిట్ను అందిస్తుంది. దీని ద్వారా 85mm టెలిఫొటో కెమెరాను 800mm వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇందుకోసం అదనంగా నగదు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఇందులో 50MP (f/2.0) శాంసంగ్ JN1 ఫ్రంట్ కెమెరా అందించారు.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత OriginOS 6పై రన్ అవుతుంది. దీనిలో వివో 'Origin Island' ఫీచర్ ఉంటుంది. ఇది యాపిల్ డైనమిక్ ఐలాండ్ని పోలి ఉంటుంది. అదనంగా యూజర్ కదలికలకు అనుగుణంగా మారే 'ఫ్లోయింగ్ వాల్పేపర్' లాక్స్క్రీన్ను డైనమిక్గా మారుస్తుంది.
1. వివో X300 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే, డిజైన్: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.31-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2640x1216 రిజల్యూషన్ను అందిస్తుంది. దీని డిస్ప్లే నాలుగు వైపులా 1.05mm బెజెల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ కూడా గుండ్రని మూలలు, యూనిబాడీ 3D గ్లాస్ డిజైన్తో వస్తుంది.
ప్రాసెసర్, పనితీరు: ఈ ఫోన్ కూడా మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 (3nm) చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది V3+ ఇమేజింగ్ చిప్తో వస్తుంది.
బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్: కంపెనీ ఇందులో 6,040mAh బ్యాటరీని అమర్చింది. ఇదీ 90W వైర్డు, 40W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఈ స్టాండర్డ్ "X300"లో 200MP (f/1.68) HPB మెయిన్ (OISతో), 50MP (f/2.57) సోనీ LYT-602 టెలిఫొటో (OISతో), 50MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉంటాయి. ఈ ఫోన్లోనూ సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం 50MP (f/2.0) శాంసంగ్ JN1 ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంటుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇదీ ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత OriginOS 6పై రన్ అవుతుంది. దీనిలో వివో 'Origin Island' ఫీచర్ ఉంటుంది. ఇది యాపిల్ డైనమిక్ ఐలాండ్ని పోలి ఉంటుంది. అదనంగా యూజర్ కదలికలకు అనుగుణంగా మారే 'ఫ్లోయింగ్ వాల్పేపర్' లాక్స్క్రీన్ను డైనమిక్గా మారుస్తుంది.
వివో X300 vs వివో X300 ప్రో: ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|Vivo X300 (Premium)
|Vivo X300 Pro (Flagship)
|డిస్ప్లే
|6.31-అంగుళాల AMOLED
|6.78-అంగుళాల LTPO AMOLED (1.5K)
|ప్రాసెసర్
|మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 (3nm)
|మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 (3nm)
|రిఫ్రెష్ రేట్
|120Hz
|120Hz అడాప్టివ్ డైనమిక్
|రియర్ మెయిన్ కెమెరా
|OISతో 200MP ప్రైమరీ మెయిన్ కెమెరా
|50MP Sony LYT-828 with OIS
|టెలిఫొటో కెమెరా (కీలక తేడాలు)
|50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో
|200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో (OIS)
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|50MP
|50MP
|బ్యాటరీ
|6,040mAh
|6,510mAh
|ఛార్జింగ్
|90W వైర్డు + 40W వైర్లెస్
|90W వైర్డు + 40W వైర్లెస్
|సాఫ్ట్వేర్
|OriginOS 6 (Android 16) + వివో V3 & VS1 చిప్స్
|OriginOS 6 (Android 16) + వివో V3 & VS1 చిప్స్
|డ్యూరబిలిటీ
|IP68 + IP69
|IP68 + IP69
|కలర్ ఆప్షన్లు