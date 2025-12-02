ETV Bharat / technology

భారత్​కు వివో 'X300' సిరీస్ స్మార్ట్​ఫోన్లు- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

భారత్​లో"వివో X300", "వివో X300 ప్రో" స్మార్ట్​ఫోన్లు లాంఛ్- వివరాలు ఇవే!

Vivo X300 Series Launched in India
Vivo X300 Series Launched in India (Photo Credit- Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 2, 2025 at 1:44 PM IST

5 Min Read
Hyderabad: వివో ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఫ్లాగ్‌షిప్ "X300" సిరీస్ స్మార్ట్​ఫోన్​లను కంపెనీ భారత దేశంలో విడుదల చేసింది. ఇందులో "వివో X300", "వివో X300 ప్రో" అనే రెండు మోడల్స్ ఉన్నాయి. వివో ఇటీవలే అక్టోబర్​లో తన స్వదేశీ చైనా మార్కెట్​లో ఈ సిరీస్​లో ఈ రెండు మోడళ్లను విడుదల చేసింది. తాజాగా వీటిని భారత్​కు తీసుకొచ్చింది.

ఇకపోతే భారత వెర్షన్​లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్‌సెట్, V3+ ఇమేజింగ్ చిప్, ZEISSతో కలిసి కంపెనీ అభివృద్ధి చేసిన ఆకట్టుకునే కెమెరా సిస్టమ్​తో పాటు అద్భుతమైన AI ఫీచర్‌లను అందించింది. మరీ ముఖ్యంగా ఈ ఫోన్‌లతో కంపెనీ తన కొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆరిజిన్ OS 6ను విడుదల చేసింది. వీటితో పాటు స్టాండర్డ్ "X300" మోడల్​ను భారత్​కు ప్రత్యేకంగా రెడ్ కలర్​లో తీసుకొచ్చింది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఇతర ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

1. వివో X300 వేరియంట్లు: ఈ ఫోన్ భారత మార్కెట్​లో మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
  • 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్​ ధర: రూ. 75,999
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 81,999
  • 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 85,999

వివో X300 కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ ఈ మోడల్​ను మొత్తం మూడు కలర్ ఆప్షన్​లలో అందించింది.

  • ఎలైట్ బ్లాక్
  • సమ్మింట్ రెడ్
  • మిస్ట్ బ్లూ

2. వివో X300 ప్రో వేరియంట్లు: ఈ ఫోన్​ సింగిల్ వేరియంట్​లో అందుబాటులో ఉంటుంది.

16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్

వివో X300 ప్రో ధర: 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్​తో దీని ధరను రూ.1,09,999గా నిర్ణయించారు.

వివో X300 ప్రో కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది రెండు కలర్ ఆప్షన్​లలో లభిస్తుంది.

  • డ్యూన్ గోల్డ్
  • ఎలైట్ బ్లాక్

2. వివో X300 ప్రో ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే, డిజైన్: ఈ వివో "X300 ప్రో" 6.78-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌, 2800x120 రిజల్యూషన్‌ను అందిస్తుంది. దీని డిస్‌ప్లే నాలుగు వైపులా 1.1mm బెజెల్‌లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది గుండ్రని మూలలు, యూనిబాడీ 3D గ్లాస్ డిజైన్‌ను కలిగి ఉంటాయి. ఇది దీనికి ప్రీమియం లుక్​ను ఇస్తుంది.

ప్రాసెసర్, పనితీరు: ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 (3nm) చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది V3+ ఇమేజింగ్ చిప్‌తో వస్తుంది. ఇందులో అదనపు "ప్రో ఇమేజింగ్ చిప్ VS1" కూడా ఉంటుంది.

బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్: ఫోన్ 6,510mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 90W వైర్డు, 40W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: కంపెనీ ఫొటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఈ సిరీస్​లోని కెమెరా సిస్టమ్​ను ZEISSతో కలిసి ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేసింది. వివో "X300 ప్రో"లో 50MP (f/1.57) సోనీ LYT-828 మెయిన్ (ZEISS గింబాల్-గ్రేడ్), 50MP (f/2.0) శాంసంగ్ JN1 అల్ట్రావైడ్, 200MP (f/2.67) HPB APO టెలిఫొటోతో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా ఉంటుంది. దీని మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దీని టెలిఫొటో కెమెరాను 2.35x జూమ్​తో 800mm వరకు ఎక్స్​టెండ్​ చేసుకోవచ్చు.

You can get a Zeiss 2.35x telephoto extender kit with this phone for an additional fee.
You can get a Zeiss 2.35x telephoto extender kit with this phone for an additional fee. (Photo Credit- Vivo)

దీని మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే కంపెనీ ఈ ఫోన్​తో Zeiss 2.35x టెలిఫొటో ఎక్స్‌టెండర్ కిట్​ను అందిస్తుంది. దీని ద్వారా 85mm టెలిఫొటో కెమెరాను 800mm వరకు ఎక్స్​టెండ్​ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇందుకోసం అదనంగా నగదు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఇందులో 50MP (f/2.0) శాంసంగ్ JN1 ఫ్రంట్ కెమెరా అందించారు.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత OriginOS 6పై రన్ అవుతుంది. దీనిలో వివో 'Origin Island' ఫీచర్ ఉంటుంది. ఇది యాపిల్ డైనమిక్ ఐలాండ్‌ని పోలి ఉంటుంది. అదనంగా యూజర్ కదలికలకు అనుగుణంగా మారే 'ఫ్లోయింగ్ వాల్‌పేపర్' లాక్‌స్క్రీన్‌ను డైనమిక్‌గా మారుస్తుంది.

1. వివో X300 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే, డిజైన్: ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ 6.31-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2640x1216 రిజల్యూషన్‌ను అందిస్తుంది. దీని డిస్​ప్లే నాలుగు వైపులా 1.05mm బెజెల్స్​ ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ కూడా గుండ్రని మూలలు, యూనిబాడీ 3D గ్లాస్ డిజైన్‌తో వస్తుంది.

ప్రాసెసర్, పనితీరు: ఈ ఫోన్‌ కూడా మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 (3nm) చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది V3+ ఇమేజింగ్ చిప్‌తో వస్తుంది.

బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్: కంపెనీ ఇందులో 6,040mAh బ్యాటరీని అమర్చింది. ఇదీ 90W వైర్డు, 40W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్​కు మద్దతు ఇస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: ఈ స్టాండర్డ్ "X300"లో 200MP (f/1.68) HPB మెయిన్ (OISతో), 50MP (f/2.57) సోనీ LYT-602 టెలిఫొటో (OISతో), 50MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉంటాయి. ఈ ఫోన్​లోనూ సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం 50MP (f/2.0) శాంసంగ్ JN1 ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంటుంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇదీ ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత OriginOS 6పై రన్ అవుతుంది. దీనిలో వివో 'Origin Island' ఫీచర్ ఉంటుంది. ఇది యాపిల్ డైనమిక్ ఐలాండ్‌ని పోలి ఉంటుంది. అదనంగా యూజర్ కదలికలకు అనుగుణంగా మారే 'ఫ్లోయింగ్ వాల్‌పేపర్' లాక్‌స్క్రీన్‌ను డైనమిక్‌గా మారుస్తుంది.

వివో X300 vs వివో X300 ప్రో: ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు

ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లుVivo X300 (Premium)Vivo X300 Pro (Flagship)
డిస్​ప్లే6.31-అంగుళాల AMOLED6.78-అంగుళాల LTPO AMOLED (1.5K)
ప్రాసెసర్మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 (3nm)మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 (3nm)
రిఫ్రెష్ రేట్120Hz120Hz అడాప్టివ్ డైనమిక్
రియర్ మెయిన్ కెమెరాOISతో 200MP ప్రైమరీ మెయిన్ కెమెరా50MP Sony LYT-828 with OIS
టెలిఫొటో కెమెరా (కీలక తేడాలు)50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో (OIS)
ఫ్రంట్ కెమెరా50MP50MP
బ్యాటరీ6,040mAh6,510mAh
ఛార్జింగ్90W వైర్డు + 40W వైర్‌లెస్90W వైర్డు + 40W వైర్‌లెస్
సాఫ్ట్​వేర్OriginOS 6 (Android 16) + వివో V3 & VS1 చిప్స్OriginOS 6 (Android 16) + వివో V3 & VS1 చిప్స్
డ్యూరబిలిటీIP68 + IP69IP68 + IP69
కలర్ ఆప్షన్లు
  • ఎలైట్ బ్లాక్
  • సమ్మింట్ రెడ్
  • మిస్ట్ బ్లూ
  • డ్యూన్ గోల్డ్
  • ఎలైట్ బ్లాక్

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

