50MP ZEISS కెమెరాలు, డైమెన్సిటీ 9400+ చిప్​తో 'వివో X200T' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?

చైనీస్ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో భారతదేశంలో తన సబ్​-ఫ్లాగ్​షిప్ "వివో X200T" స్మార్ట్​ఫోన్​ను లాంఛ్ చేసింది. ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Vivo X200T Launched in India
Vivo X200T Launched in India (Photo Credit- Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 27, 2026 at 1:34 PM IST

3 Min Read
Hyderabad: వివో భారతదేశంలో తన "వివో X200T" స్మార్ట్​ఫోన్​ను విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు ఇది X200 లైనప్‌లో ఇప్పటికే ఉన్న "వివో X200", "వివో X200 ప్రో" మోడళ్లతో పాటు చేరింది. ఇందులో జైస్ (ZEISS) సహకారంతో రూపొందించిన మూడు 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలు ఉన్నాయి. ఇది ఒక సబ్-ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్. ఇందులో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన 6.67-అంగుళాల AMOLED స్క్రీన్ ఉంది. ఇది 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో పాటు 6,200mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.

వివో X200T ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్​లో 6.67-అంగుళాల (1,260 x 2,800 పిక్సెల్స్) AMOLED స్క్రీన్ ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 5,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 460 PPI పిక్సెల్ డెన్సిటీని అందిస్తుంది.

ప్రాసెసర్: వివో X200T 3nm మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9400+ చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 12GB LPDDR5X అల్ట్రా RAM, 512GB వరకు UFS 4.1 ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్​తో వస్తుంది.

బ్యాటరీ సామర్థ్యం: ఈ ఫోన్ 6,200mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 90W వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 45W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ ZEISS​-ట్యూన్డ్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌తో వస్తుంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్, 3x ఆప్టికల్ జూమ్‌తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫొటో సెన్సార్ ఉన్నాయి. ఇది 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంది.

IP రేటింగ్: ఈ హ్యాండ్‌సెట్ దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం IP68 + IP69 రేటింగ్ బిల్డ్ క్వాలిటీతో వస్తుంది.

కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: దీని కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 5.4, NFC, USB టైప్-C ఉన్నాయి.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్-సిమ్ (నానో సిమ్ + నానో సిమ్) సపోర్టెడ్ "వివో X200T" ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఆరిజిన్ OS 6పై నడుస్తుంది. దీనికి ఐదేళ్ల పాటు OS అప్‌గ్రేడ్‌లు, ఏడేళ్ల పాటు సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్‌లు అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.

కొలతలు, బరువు: ఇది 160 x 74.2 x 7.9mm కొలతలతో 203 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

FeaturesColours
Display120Hz | 6.67-inch (2,800 x 1,260 resolution) AMOLED
ProcessorMediaTek Dimensity 9400+
RAM + storage12GB RAM + 256GB storage
12GB RAM + 512GB storage
Rear camera50MP main + 50MP ultrawide + 50MP telephoto
Front camera50MP
Battery6,200mAh
Charging capacity90W FashCharge (wired) | 40W FlashCharge (wireless)
Operating system (OS)OriginOS 6 based on Android 16.
IP ratingIP68 + IP69

వివో X200T భారతదేశంలో ధర, లభ్యత: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను మూడు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. వాటిలో మొదటి అంటే బేస్ వేరియంట్ 12GB RAM + 256GB ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. దీని ధర రూ. 59,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ఫోన్ ఇది 12GB + 512GB కాన్ఫిగరేషన్‌లో కూడా లభిస్తుంది. దీని ధర రూ. 69,999. అయితే కస్టమర్లు రూ. 5,000 తక్షణ క్యాష్‌బ్యాక్ లేదా రూ. 5,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌ను పొందవచ్చు. ఇది కాకుండా, 18 నెలల నో-కాస్ట్ EMI ఆఫర్‌లను కూడా పొందవచ్చు.

కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

  • సీసైడ్ లిలక్
  • స్టెల్లార్ బ్లాక్
VariantsPriceColour options
12GB RAM + 256GB storageRs 59,999

Stellar Black

Seaside Lilac

12GB RAM + 512GB storageRs 69,999

సేల్ వివరాలు: మార్కెట్లో "వివో X200T" సేల్స్ ఫిబ్రవరి 3 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు వివో ఇండియా ఇ-స్టోర్, ఫ్లిప్‌కార్ట్​తో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రిటైల్ భాగస్వాముల ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు.

