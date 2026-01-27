50MP ZEISS కెమెరాలు, డైమెన్సిటీ 9400+ చిప్తో 'వివో X200T' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో భారతదేశంలో తన సబ్-ఫ్లాగ్షిప్ "వివో X200T" స్మార్ట్ఫోన్ను లాంఛ్ చేసింది. ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : January 27, 2026 at 1:34 PM IST
Hyderabad: వివో భారతదేశంలో తన "వివో X200T" స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు ఇది X200 లైనప్లో ఇప్పటికే ఉన్న "వివో X200", "వివో X200 ప్రో" మోడళ్లతో పాటు చేరింది. ఇందులో జైస్ (ZEISS) సహకారంతో రూపొందించిన మూడు 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలు ఉన్నాయి. ఇది ఒక సబ్-ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్. ఇందులో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 6.67-అంగుళాల AMOLED స్క్రీన్ ఉంది. ఇది 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో పాటు 6,200mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.
వివో X200T ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్లో 6.67-అంగుళాల (1,260 x 2,800 పిక్సెల్స్) AMOLED స్క్రీన్ ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 5,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, 460 PPI పిక్సెల్ డెన్సిటీని అందిస్తుంది.
ప్రాసెసర్: వివో X200T 3nm మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9400+ చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 12GB LPDDR5X అల్ట్రా RAM, 512GB వరకు UFS 4.1 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
బ్యాటరీ సామర్థ్యం: ఈ ఫోన్ 6,200mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 90W వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 45W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ ZEISS-ట్యూన్డ్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్, 3x ఆప్టికల్ జూమ్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫొటో సెన్సార్ ఉన్నాయి. ఇది 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంది.
IP రేటింగ్: ఈ హ్యాండ్సెట్ దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం IP68 + IP69 రేటింగ్ బిల్డ్ క్వాలిటీతో వస్తుంది.
కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: దీని కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 5.4, NFC, USB టైప్-C ఉన్నాయి.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్-సిమ్ (నానో సిమ్ + నానో సిమ్) సపోర్టెడ్ "వివో X200T" ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఆరిజిన్ OS 6పై నడుస్తుంది. దీనికి ఐదేళ్ల పాటు OS అప్గ్రేడ్లు, ఏడేళ్ల పాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్లు అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.
కొలతలు, బరువు: ఇది 160 x 74.2 x 7.9mm కొలతలతో 203 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.
|Features
|Colours
|Display
|120Hz | 6.67-inch (2,800 x 1,260 resolution) AMOLED
|Processor
|MediaTek Dimensity 9400+
|RAM + storage
|12GB RAM + 256GB storage
|12GB RAM + 512GB storage
|Rear camera
|50MP main + 50MP ultrawide + 50MP telephoto
|Front camera
|50MP
|Battery
|6,200mAh
|Charging capacity
|90W FashCharge (wired) | 40W FlashCharge (wireless)
|Operating system (OS)
|OriginOS 6 based on Android 16.
|IP rating
|IP68 + IP69
వివో X200T భారతదేశంలో ధర, లభ్యత: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను మూడు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. వాటిలో మొదటి అంటే బేస్ వేరియంట్ 12GB RAM + 256GB ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది. దీని ధర రూ. 59,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ఫోన్ ఇది 12GB + 512GB కాన్ఫిగరేషన్లో కూడా లభిస్తుంది. దీని ధర రూ. 69,999. అయితే కస్టమర్లు రూ. 5,000 తక్షణ క్యాష్బ్యాక్ లేదా రూ. 5,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ను పొందవచ్చు. ఇది కాకుండా, 18 నెలల నో-కాస్ట్ EMI ఆఫర్లను కూడా పొందవచ్చు.
కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- సీసైడ్ లిలక్
- స్టెల్లార్ బ్లాక్
|Variants
|Price
|Colour options
|12GB RAM + 256GB storage
|Rs 59,999
Stellar Black
Seaside Lilac
|12GB RAM + 512GB storage
|Rs 69,999
సేల్ వివరాలు: మార్కెట్లో "వివో X200T" సేల్స్ ఫిబ్రవరి 3 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు వివో ఇండియా ఇ-స్టోర్, ఫ్లిప్కార్ట్తో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రిటైల్ భాగస్వాముల ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు.