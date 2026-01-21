50MP ZEISS ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో 'వివో X200T'- లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్- ఈ నెలలోనే
చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో భారతదేశంలో తన తదుపరి ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ను విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతోపాటు లాంఛ్కు ముందే కీలక ఫీచర్లను కూడా ధృవీకరించింది.
Published : January 21, 2026 at 2:39 PM IST
Hyderabad: వివో భారతదేశంలో తన తదుపరి ఫ్లాగ్షిప్ "వివో X200T" స్మార్ట్ఫోన్ లాంఛ్ తేదీని వెల్లడించింది. ఇది X200 లైనప్లో ఇప్పటికే ఉన్న "వివో X200", "వివో X200 ప్రో" మోడళ్లతో పాటు చేరనుంది. దీని లాంఛ్ను ధృవీకరిస్తూ, వివో తమ అప్కమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్లో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుందని ప్రకటించింది. ఇందులో జైస్ (ZEISS) సహకారంతో రూపొందించిన మూడు 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలు ఉంటాయని వెల్లడించింది. అదనంగా, దీని ప్రాసెసర్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో సహా మరిన్ని కీలక ఫీచర్లను కూడా ధృవీకరించింది. ఆ వివరాలు మీకోసం!
లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను జనవరి 27వ తేదీన మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారతదేశంలో విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రముఖ సోషల్మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'X'లోని పోస్ట్ ద్వారా వెల్లడించింది. లాంఛ్ అనంతరం ఇది ఫ్లిప్కార్ట్, వివో ఇండియా స్టోర్తో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర ఆఫ్లైన్ రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
Get ready to Go Further.— vivo India (@Vivo_India) January 20, 2026
The all-new vivo X200T is ready to re-define how far your shots can go.
Co-engineered with ZEISS, powered to push limits.
The all-new vivo X200T, launching on 27th Jan
Stay tuned to know more.#vivoX200T #MyCityVibes #ZEISSImageGoFurther pic.twitter.com/FUzMdLiZJN
కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఈ "వివో X200T" ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9400+ ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఇది ప్రస్తుత ఫ్లాగ్షిప్ "వివో X300", "వివో X300 ప్రో" మోడళ్లకు శక్తినిచ్చే డైమెన్సిటీ 9500 SoC కంటే దిగువ స్థాయిలో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా "వివో X200", "వివో X200 ప్రో" రెండూ డైమెన్సిటీ 9400 చిప్సెట్తో పనిచేస్తాయి. డిసెంబర్ 2025లో వివో ఎక్స్300 సిరీస్తో పరిచయం చేసిన ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత OriginOS 6పై తమ రాబోయే స్మార్ట్ఫోన్ పనిచేస్తుందని కూడా కంపెనీ ప్రకటించింది.
వివో X200T ధర, ఫీచర్లు (అంచనా): వివో ఈ అప్కమింగ్ "X200T" స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను ధృవీకరించనప్పటికీ, భారతదేశంలో దీని ధర రూ. 50,000 నుంచి రూ. 55,000 మధ్య ఉండవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఇది స్టెల్లార్ బ్లాక్, సీసైడ్ లిలక్ రంగులలో లభించవచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ ధర వద్ద, ఈ హ్యాండ్సెట్ కంపెనీ X200 సిరీస్లో ఇప్పటికే ఉన్న "వివో X200 FE" పక్కన స్థానం పొందవచ్చు.
ఈ ఫోన్లో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 6.67-అంగుళాల AMOLED స్క్రీన్ ఉంటుందని సమాచారం. దీని ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ విషయానికొస్తే, ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-702 ప్రైమరీ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ శాంసంగ్ JN1 పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో సెన్సార్, 50-మెగాపిక్సెల్ LYT-600 అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది.