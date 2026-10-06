వివో ప్రియులకు గుడ్న్యూస్- భారత్కు వచ్చేసిన ప్రీమియం ఫోల్డబుల్ 'Vivo X Fold 6'!
వివో ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న వివో ప్రీమియం ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ "వివో X ఫోల్డ్ 6" భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
Published : October 6, 2026 at 2:22 PM IST
Hyderabad: వివో తన ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ శ్రేణిని విస్తరిస్తూ సరికొత్త "వివో X ఫోల్డ్ 6" (Vivo X Fold 6)ను భారతదేశంలో అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఈ ఏడాది జూన్లో చైనాలో తొలిసారి పరిచయమైన ఈ ఫోన్ ఇప్పుడు భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. ఇందులో 8.02 అంగుళాల ఫోల్డబుల్ AMOLED డిస్ప్లే, శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 సూపర్ చిప్సెట్, 80W వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో కూడన 6,900mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి. వెనుకవైపు Zeiss-ట్యూన్డ్ 200 మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్తో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా వ్యవస్థ ఉంది. ఈ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ Android 17 ఆధారిత OriginOS 7పై పనిచేస్తుంది. దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం ఇది IP58, IP59 రేటెడ్ బిల్డ్ క్వాలిటీతో వస్తోంది.
'వివో ఎక్స్ ఫోల్డ్ 6' ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో "వివో ఎక్స్ ఫోల్డ్ 6" 12GB + 512GB RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ధరను రూ. 2,19,999గా నిర్ణయించారు. ఈ ఫోన్ ప్రస్తుతం ప్రీ-బుకింగ్ కోసం అందుబాటులో ఉంది. అక్టోబర్ 13 నుంచి వివో ఇండియా ఇ-స్టోర్ ద్వారా దేశంలో అమ్మకానికి వస్తుంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్లో ఈ ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:
- నెబ్యులా టీల్ (Nebula Teal)
- ప్రిజం బ్లాక్ (Prism Black)