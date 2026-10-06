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అద్భుతమైన డిస్​ప్లే, కెమెరా సిస్టమ్​తో 'వివో V80' లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

144Hz డిస్‌ప్లే, 50-మెగాపిక్సెల్ Zeiss కెమెరాలతో భారత్‌లో వివో V80 విడుదలైంది.

వివో V80
వివో V80 (ఫొటో క్రెడిట్: Vivo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 6, 2026 at 3:07 PM IST

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Hyderabad: వివో తన V-సిరీస్ లైనప్‌లో సరికొత్తగా "Vivo V80" స్మార్ట్​ఫోన్​ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. గత ఫిబ్రవరిలో వచ్చిన "వివో V70"కి తదుపరి వెర్షన్‌గా (Successor) ఈ ఫోన్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన 6.59-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను అమర్చారు. ఇది స్మూత్ విజువల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను అందిస్తుంది. ఈ డిస్‌ప్లేతో పాటు ఫోన్ మెరుగైన పనితీరు కోసం క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది Android 17 ఆధారిత OriginOS 7పై నడుస్తుంది. తద్వారా లేటెస్ట్ ఫీచర్లను యూజర్లు పొందవచ్చు. ఇక ఫొటోగ్రఫీ విషయానికి వస్తే, ఇందులో Zeiss సహకారంతో రూపొందించిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను అందించారు. ఈ అన్ని ఫీచర్లకు తోడు, నిరంతర వినియోగం కోసం "వివో V80"లో 7,200mAh భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు.

వివో V80 వేరియంట్లు:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 512GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 62,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 69,999
  • 8GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 79,999

లాంఛ్ ఆఫర్లలో భాగంగా, వినియోగదారులు వీటిపై 10 శాతం తక్షణ క్యాష్‌బ్యాక్ లేదా 10 శాతం ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌ను పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా, 100GB గూగుల్ వన్ స్టోరేజ్ కూడా ఎటువంటి అదనపు ఖర్చు లేకుండా లభిస్తుంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: భారత్​లో ఇది మూడు రంగులలో లభిస్తుంది.

  • స్టెల్లార్ బ్లాక్ (Stellar Black)
  • హారిజన్ బ్లూ (Horizon Blue)
  • సన్‌రైజ్ ఆంథమ్ (Sunrise Anthem)

సేల్ వివరాలు: భారతదేశంలో ఈ "వివో V80" అక్టోబర్ 13 నుంచి ఫ్లిప్​కార్ట్ (Flipkart), వివో ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంటుంది.

వివో V80 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లువివరాలు
Display6.59-inch 1.5K AMOLED
Resolution2750 × 1260 pixels
Refresh RateUp to 144Hz
Peak Brightness5,000 nits local peak
HBM Brightness1,800 nits
ChipsetQualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Processor Nodes4nm
CPU8-core, up to 2.8GHz
RAM8GB LPDDR4X
Storage128GB UFS 3.1
Expandable RAMUp to 16GB
Rear Camera50MP ZEISS OIS main + 50MP ZEISS Night Telephoto + 8MP ZEISS ultrawide
Front Camera50MP ZEISS Group Selfie Camera
Battery7200mAh
Charging90W
OSOriginOS 7 based on Android 17
Fingerprint3D ultrasonic single-point
IP RatingIP68 + IP69
Connectivity2.4GHz/5GHz WiFi, Bluetooth 5.4, NFC, USB 2.0, eSIM
Dimensions157.52 × 74.33 × 7.69mm
Weight203g
ColoursStellar Black, Horizon Blue, Sunrise Anthem

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