అద్భుతమైన డిస్ప్లే, కెమెరా సిస్టమ్తో 'వివో V80' లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
144Hz డిస్ప్లే, 50-మెగాపిక్సెల్ Zeiss కెమెరాలతో భారత్లో వివో V80 విడుదలైంది.
Published : October 6, 2026 at 3:07 PM IST
Hyderabad: వివో తన V-సిరీస్ లైనప్లో సరికొత్తగా "Vivo V80" స్మార్ట్ఫోన్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. గత ఫిబ్రవరిలో వచ్చిన "వివో V70"కి తదుపరి వెర్షన్గా (Successor) ఈ ఫోన్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 6.59-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను అమర్చారు. ఇది స్మూత్ విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తుంది. ఈ డిస్ప్లేతో పాటు ఫోన్ మెరుగైన పనితీరు కోసం క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది Android 17 ఆధారిత OriginOS 7పై నడుస్తుంది. తద్వారా లేటెస్ట్ ఫీచర్లను యూజర్లు పొందవచ్చు. ఇక ఫొటోగ్రఫీ విషయానికి వస్తే, ఇందులో Zeiss సహకారంతో రూపొందించిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను అందించారు. ఈ అన్ని ఫీచర్లకు తోడు, నిరంతర వినియోగం కోసం "వివో V80"లో 7,200mAh భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు.
వివో V80 వేరియంట్లు:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 62,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 69,999
- 8GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 79,999
లాంఛ్ ఆఫర్లలో భాగంగా, వినియోగదారులు వీటిపై 10 శాతం తక్షణ క్యాష్బ్యాక్ లేదా 10 శాతం ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ను పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా, 100GB గూగుల్ వన్ స్టోరేజ్ కూడా ఎటువంటి అదనపు ఖర్చు లేకుండా లభిస్తుంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: భారత్లో ఇది మూడు రంగులలో లభిస్తుంది.
- స్టెల్లార్ బ్లాక్ (Stellar Black)
- హారిజన్ బ్లూ (Horizon Blue)
- సన్రైజ్ ఆంథమ్ (Sunrise Anthem)
సేల్ వివరాలు: భారతదేశంలో ఈ "వివో V80" అక్టోబర్ 13 నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్ (Flipkart), వివో ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంటుంది.
|వివో V80 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|Display
|6.59-inch 1.5K AMOLED
|Resolution
|2750 × 1260 pixels
|Refresh Rate
|Up to 144Hz
|Peak Brightness
|5,000 nits local peak
|HBM Brightness
|1,800 nits
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
|Processor Nodes
|4nm
|CPU
|8-core, up to 2.8GHz
|RAM
|8GB LPDDR4X
|Storage
|128GB UFS 3.1
|Expandable RAM
|Up to 16GB
|Rear Camera
|50MP ZEISS OIS main + 50MP ZEISS Night Telephoto + 8MP ZEISS ultrawide
|Front Camera
|50MP ZEISS Group Selfie Camera
|Battery
|7200mAh
|Charging
|90W
|OS
|OriginOS 7 based on Android 17
|Fingerprint
|3D ultrasonic single-point
|IP Rating
|IP68 + IP69
|Connectivity
|2.4GHz/5GHz WiFi, Bluetooth 5.4, NFC, USB 2.0, eSIM
|Dimensions
|157.52 × 74.33 × 7.69mm
|Weight
|203g
|Colours
|Stellar Black, Horizon Blue, Sunrise Anthem