వివో V80 భారత్కు వచ్చేస్తోంది- టీజర్ చూశారా?
వివో తన కొత్త V80 ఫోన్ అధికారిక టీజర్ను భారత్లో విడుదల చేసింది. త్వరలో లాంచ్ కానున్న ఈ ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ను వివో సంస్థ ఒక 'క్రియేటివ్ పార్టనర్'గా అభివర్ణించింది.
Published : September 15, 2026 at 8:04 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో తన పాపులర్ 'V' సిరీస్లో మరో సరికొత్త మోడల్ను భారత మార్కెట్లో లాంఛ్ చేయడానికి సిద్ధమైంది. వివో V80 పేరుతో రానున్న ఈ అప్కమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన అధికారిక టీజర్ను కంపెనీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లతో పాటు తన అధికారిక ఇండియా వెబ్సైట్లో విడుదల చేసింది. ప్రస్తుతం వివో ఇండియా సైట్లో ఈ ఫోన్ కోసం ఒక ప్రత్యేక ల్యాండింగ్ పేజీని ఏర్పాటు చేసి 'Coming Soon' ట్యాగ్ను జోడించారు.
ఈ టీజర్ ద్వారా ఫోన్కు సంబంధించిన కొన్ని డిజైన్ వివరాలు వెల్లడయ్యాయి. టీజర్లో ఈ ఫోన్ను కంపెనీ 'క్రియేటివ్ పార్టనర్'గా అభివర్ణించడం గమనార్హం. దీన్ని బట్టి రాబోయే V80 ఫొటోగ్రఫీకి అధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చే పరికరంగా ఉండనుందని స్పష్టమవుతోంది.
Your stories are about to get a cinematic upgrade.— vivo India (@Vivo_India) September 15, 2026
Your creative partner is coming soon.
Stay tuned. #vivoV80 #MyCinematicMoments #ZEISSPortraitSoPro pic.twitter.com/ou6h54tv0p
టీజర్లో ఏం ఉంది?: విడుదలైన టీజర్లో వివో V80 ఆకర్షణీయమైన ఆరెంజ్ రంగులో కనిపిస్తోంది. డిజైన్ పరంగా ఇది వివో సాధారణ V-సిరీస్ శైలినే కొనసాగిస్తున్నట్లు అనిపిస్తోంది. ఫోన్ వెనుక భాగంలో LED ఫ్లాష్తో కూడిన ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉన్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. వివో V70 మాదిరిగానే ఇందులో కూడా Zeiss-బ్రాండెడ్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ ఉంటుందని కంపెనీ ధృవీకరించింది.
లీకైన రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, కంటెంట్ క్రియేటర్లను ఆకట్టుకునేలా 50MP టెలిఫొటో లెన్స్ (3X ఆప్టికల్ జూమ్), 4K సినెమాటిక్ వీడియో రికార్డింగ్, సరికొత్త 'AI క్రియేటివ్ కెమెరా' ఫీచర్లు ఇందులో ఉండబోతున్నాయి.
7,200mAh భారీ బ్యాటరీ: ఈ ఫోన్ ప్రధాన హైలైట్లలో దీని బ్యాటరీ సామర్థ్యం ఒకటి కానుంది. వివో V80 స్మార్ట్ఫోన్ మునుపటి మోడల్స్ కంటే చాలా పెద్దదైన 7,200mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీతో రానుందని సమాచారం. ఇది సుమారు రెండు రోజుల బ్యాటరీ లైఫ్ను అందిస్తుందని, దీనికి తోడు 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభించే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాల టాక్.
ఆండ్రాయిడ్ 17 & OriginOS 7: సాఫ్ట్వేర్ పరంగా ఈ ఫోన్ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించనుంది. గూగుల్ రాబోయే ఆండ్రాయిడ్ 17 ఆధారిత OriginOS 7 స్కిన్తో అవుట్-ఆఫ్-ది-బాక్స్ రన్ అయ్యే మొదటి స్మార్ట్ఫోన్లలో ఇది ఒకటిగా నిలవవచ్చని టెక్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
లాంచ్ ఎప్పుడు?: వివో సంస్థ ఇంకా కచ్చితమైన లాంఛ్ తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించనప్పటికీ, ఈ ఫోన్ అక్టోబర్ మొదటి వారంలో ఇండియాలో విడుదలయ్యే అవకాశం గట్టిగా కనిపిస్తోంది. గతంలో వచ్చిన వివో V70 స్మార్ట్ఫోన్కు సక్సెసర్గా వస్తున్న ఈ మోడల్ ధర, మెమొరీ చిప్ల ధరల పెరుగుదల కారణంగా మునుపటి కంటే కాస్త ప్రీమియం రేంజ్లో (సుమారు ₹48,000 నుంచి ₹60,000 మధ్య) ఉండవచ్చని అంచనా.
ఇకపోతే వివో V70 ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో రూ. 49,999 ప్రారంభ ధరతో విడుదలైంది. ఇది 4nm స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 SoCతో పనిచేస్తుంది. 8GB LPDDR5x RAM, 256GB UFS 4.1 ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను అందిస్తుంది. ఇందులో 6.59-అంగుళాల VM9 AMOLED డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, గరిష్టంగా 5,000 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది.
ఈ డిస్ప్లే గేమింగ్, వీడియో వీక్షణకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. V80లో ఈ స్పెసిఫికేషన్లు మరింత అప్గ్రేడ్ అవుతాయని భావిస్తున్నారు. అయితే మరిన్ని వివరాలకు అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు వేచి చూడాలి. అదనంగా వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్, IP68 వాటర్ రెసిస్టెన్స్, డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లు, మెరుగైన కూలింగ్ సిస్టం కూడా ఉండవచ్చని లీక్లు చెబుతున్నాయి. ఈ ఫీచర్లు ప్రీమియం అనుభవాన్ని అందిస్తాయి.