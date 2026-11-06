భారత్కు వివో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్- BISలో ప్రత్యక్షమైన 'V80 FE'!
వివో V80 FE ఫోన్ 'బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్' (BIS) డేటాబేస్లో కనిపించింది. దీనిని బట్టి చూస్తుంటే, ఈ ఫోన్ త్వరలోనే భారతదేశంలో విడుదల కానున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Published : November 6, 2026 at 8:20 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో (Vivo) తన పాపులర్ 'V' సిరీస్ను మరింత విస్తరించేందుకు సిద్ధమైంది. గత అక్టోబర్లో 'వివో V80' మోడల్ను పరిచయం చేసిన కంపెనీ, ఇప్పుడు అందులోనే బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ వెర్షన్ అయిన 'వివో V80 FE' (ఫ్యాన్ ఎడిషన్)ను తీసుకురావడానికి కసరత్తు చేస్తోంది.
ఇటీవలే కొన్ని గ్లోబల్ వెబ్సైట్లలో కనిపించిన ఈ అప్కమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్, తాజాగా ప్రముఖ బెంచ్మార్కింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ 'గీక్బెంచ్' (Geekbench)తో పాటు భారతీయ సర్టిఫికేషన్ లీస్ట్లలోనూ ప్రత్యక్షమైంది.
భారత్లో లాంఛ్ ఎప్పుడు?: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ V2624 అనే మోడల్ నంబర్తో బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) డేటాబేస్లో కనిపించింది. దీన్ని బట్టి ఈ ఫోన్ త్వరలోనే భారతదేశంలో అధికారికంగా విడుదల కానుందని స్పష్టమవుతోంది. గ్లోబల్ మార్కెట్లో రానున్న ఫీచర్లతోనే ఇది భారత వినియోగదారులకూ అందుబాటులోకి వస్తోందని తెలుస్తోంది.
లీకైన కీలక స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు:
- పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్: గీక్బెంచ్ జాబితా ప్రకారం, ఈ ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400-టర్బో (MediaTek Dimensity 7400-Turbo) చిప్సెట్తో పనిచేయనుంది. ఇందులో 2.6GHz వేగంతో పనిచేసే 4 పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్లు, 2.0GHz క్లాక్ స్పీడ్ కలిగిన 4 ఎఫిషియెన్సీ కోర్లు ఉన్నాయి.
- ర్యామ్ (RAM): ఇందులో 7.31GB RAM ఉన్నట్లు చూపిస్తోంది. అంటే కమర్షియల్గా మార్కెట్లోకి వచ్చేసరికి ఇది 8GB RAM వేరియంట్గా అందుబాటులోకి రావచ్చు.
- సాఫ్ట్వేర్: ఈ ఫోన్ సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ 17 (Android 17) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో విడుదలవుతుందని ఈ జాబితా సూచిస్తోంది.
- బెంచ్మార్క్ స్కోరు: గీక్బెంచ్ పరీక్షల్లో ఈ డివైజ్ సింగిల్-కోర్లో 911 పాయింట్లను, మల్టీ-కోర్ టెస్టులో 3,041 పాయింట్లను సాధించింది.
అయితే వివో ఈ వివరాలపై ఇంకా అధికారికంగా స్పందించలేదు. కాబట్టి, లీకైన ఈ సమాచారాన్ని పూర్తిగా నమ్మలేం. దీనిపై ఓ క్లారిటీ కోసం కంపెనీ నుంచి అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు వేచి చూడాల్సిందే.
గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయి?: ఇటీవల ఫిలిప్పీన్స్కు చెందిన వివో (Vivo) అధికారిక ఆన్లైన్ స్టోర్లో ఈ 'వివో V80 FE' స్మార్ట్ఫోన్ కనిపించింది. దీని ప్రకారం, ఈ ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్లు ఇలా ఉన్నాయి:
- ఆకర్షణీయమైన రంగులు: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో 'చిల్ గ్రీన్' (Chill Green), 'స్పార్కింగ్ గోల్డ్' (Sparking Gold) అనే రెండు స్టైలిష్ కలర్ ఆప్షన్లలో లభించనుంది.
- డిస్ప్లే: ఇందులో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్ చేసే 6.59 అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను అందిస్తున్నారు. ఈ స్క్రీన్ 459 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీతో పాటు, గరిష్ఠంగా 3,000 నిట్స్ (nits) పీక్ బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక హై బ్రైట్నెస్ మోడ్ (HBM)లో 1,800 నిట్స్ వరకు బ్రైట్నెస్ ఇస్తుంది.
- స్టోరేజ్ & సాఫ్ట్వేర్: ఈ డివైజ్ 8GB LPDDR4x RAM, 256GB UFS 3.1 ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో రానుంది. లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 17 ఆధారిత వివో సొంత 'ఆరిజిన్ OS 7' (OriginOS 7) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై ఇది రన్ అవుతుంది.
- జైస్ (Zeiss) కెమెరాలు: ఫొటోగ్రఫీ కోసం ఇందులో Zeiss భాగస్వామ్యంతో రూపొందించిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను అందిస్తున్నారు. అందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సపోర్ట్ ఉన్న 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, మరో 50 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో కూడా 50 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను ఇస్తున్నారు.
- భారీ బ్యాటరీ: వివో V80 FEలో అన్నిటికంటే హైలైట్ ఫీచర్ దీని బ్యాటరీ. ఇందులో ఏకంగా 7,000mAh భారీ బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది.