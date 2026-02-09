మరో పది రోజుల్లో 'వివో V70' సిరీస్ లాంఛ్- ముందుగానే ధర వివరాలు లీక్!
ఈ నెల 19న "వివో V70" సిరీస్ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోంది. లాంఛ్కు ముందుగానే దీని పూర్తి ధర వివరాలు ఆన్లైన్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి!
Published : February 9, 2026 at 10:42 AM IST
Hyderabad: వివో ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న "వివో V70" సిరీస్ ఫిబ్రవరి 19న భారతదేశంలో లాంఛ్ కానుంది. ఈ సిరీస్లో "వివో V70" మోడల్తో పాటు "వివో V70 ఎలైట్" విడుదల కానుంది. కంపెనీ ఈ సిరీస్లోని కొన్ని కీలక ఫీచర్లను ఇప్పటికే నిర్ధారించినప్పటికీ, కచ్చితమైన ధర వివరాలను ఇంకా వెల్లడించలేదు. అయితే దీని ధర వివరాలు ఆన్లైన్లో ప్రత్యక్షమయ్యాయి.
స్మార్ట్ఫోన్ల ధర, ఫీచర్లు, లాంఛ్ తేదీని అంచనా వేయడంలో పేరుగాంచిన భారతీయ టిప్స్టర్ సంజు చౌదరి, "వివో V70 ఎలైట్", "వెనిల్లా V70" పూర్తి ధర వివరాలను వెల్లడించారు. ఇది కచ్చితమైన సమాచారమే అయితే, "వివో V60"తో పోలిస్తే "V70" గణనీయమైన ధర పెరుగుదలను కలిగి ఉంటుంది.
భారతదేశంలో వివో V70 అంచనా ధర: చౌదరి 'X' పోస్ట్ ప్రకారం, వివో V70 బేస్ మోడల్ 8GB/256GB వేరియంట్ ధర భారతదేశంలో రూ. 45,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ మోడల్ రెండు కాన్ఫిగరేషన్లలో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. అవి:
Uncompromised portrait clarity, day or night, near or far. The all-new vivo V70 . V70 Elite with 50 MP ZEISS Night Telephoto Camera. Launching on 19th Feb! #vivoV70Series #ZEISSPortraitSoPro #MomentsOfJoy pic.twitter.com/d41LtaQzfI— vivo India (@Vivo_India) February 8, 2026
12GB/256GB: రూ. 48,999
12GB/512GB: రూ. 52,999
దీని ప్రీవియస్ "వివో V60" లాంఛ్ ధర రూ.36,999 కాగా, దానితో పోల్చుకుంటే "V70" ధర గణనీయంగా ఎక్కువగా ఉంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: వివో V70 భారతదేశంలో రెండు రంగులలో లభిస్తుంది.
- లెమన్ ఎల్లో
- పాషన్ రెడ్
భారతదేశంలో వివో V70 ఎలైట్ అంచనా ధర: మునుపటి నివేదికల ప్రకారం, వివో V70 ఎలైట్ బేస్ 8GB/ 256GB మోడల్ ధర రూ. 51,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ మోడల్ కూడా రెండు కాన్ఫిగరేషన్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. వీటి ధరల వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి:
The all-new vivo V70 . V70 Elite is dropping with the widest colors on 19th February sharp at 12PM!#vivoV70Series #ZEISSPortraitSoPro #MomentsOfJoy pic.twitter.com/3rOB5y3arR— vivo India (@Vivo_India) February 7, 2026
12GB/256GB: రూ. 54,999
12GB/512GB: రూ. 59,999
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ "వివో V70 ఎలైట్" మోడల్ ప్యాషన్ రెడ్, సాండ్ బీజ్, అథెంటిక్ బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
వివో V70 సిరీస్ ధర పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం ప్రస్తుతం ఉన్న మెమరీ చిప్ల కొరతే. తన అప్కమింగ్ "వివో V70 ఎలైట్" స్నాప్డ్రాగన్ 8s Gen 3 చిప్ ద్వారా, "V70" స్నాప్డ్రాగన్ 7 Gen 4 చిప్ ద్వారా పనిచేస్తుందని కంపెనీ ఇప్పటికే ధృవీకరించింది. ఈ రెండు ఫోన్లలో 4D వైబ్రేషన్ల కోసం X-యాక్సిస్ లీనియర్ మోటార్ ఉంటుంది. ఈ సిరీస్ 6,500mAh సిలికాన్ కార్బన్ బ్యాటరీ, 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. గేమింగ్ సమయంలో ఫోన్ వేడెక్కకుండా నిరోధించడానికి బైపాస్ ఛార్జింగ్ సౌకర్యం కూడా ఉంటుంది. ఈ సిరీస్లో 1.5K OLED డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 5,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ వంటి ఇతర కీలక ఫీచర్లు లభిస్తాయి.
Meet the all-new #vivoV70Series in Passion Red, getting ready to be part of Abhay Verma’s cute and special moments.— vivo India (@Vivo_India) February 7, 2026
A sleek design and standout colour, perfect to carry around and match his charming energy.
Stay tuned to see more on https://t.co/Vyx4q6kSXL.#Ad #vivoV70Series pic.twitter.com/FG4sRNJiuJ
కెమెరా విషయానికొస్తే, V70 సిరీస్లో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. ఇందులో 50MP సోనీ IMX766 మెయిన్ సెన్సార్ (OIS), 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, 3x ఆప్టికల్ జూమ్తో 50MP సోనీ IMX882 పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో లెన్స్ ఉంటాయి. ముందు భాగంలో 50MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత OriginOS 6పై పనిచేసే ఈ ఫోన్లకు నాలుగు సంవత్సరాల OS అప్డేట్లు, ఆరు సంవత్సరాల భద్రతా ప్యాచ్లను అందిస్తామని వివో హామీ ఇస్తోంది. ఈ ఫోన్లు IP68+IP69 రేటింగ్ను కూడా కలిగి ఉంటాయి.