200MP కెమెరాతో వివో "V70 FE" వచ్చేసిందోచ్- దీని స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా?
"డార్క్నెస్ గ్లో" టెక్నాలజీతో "వివో V70 FE" స్మార్ట్ఫోన్ భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దీని ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : April 2, 2026 at 2:06 PM IST
Hyderabad: వివో నుంచి సరికొత్త "వివో V70 FE" మిడ్రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ భారతదేశానికి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ హ్యాండ్సెట్లో పెద్ద OLED డిస్ప్లే, అత్యంత స్పష్టత కలిగిన 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో కూడిన భారీ 7,000mAh బ్యాటరీ వంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7360-టర్బో చిప్సెట్ను కలిగి ఉండి, AI ఇమేజింగ్ ఫీచర్లను అందిస్తుంది. అలాగే ఇది గరిష్ఠంగా ఆరు సంవత్సరాల పాటు భద్రతా అప్డేట్ల హామీతో Origin OS 6 పై పనిచేస్తుంది. ఇది భారతదేశంలో మూడు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో లభిస్తుంది. దేశంలో ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న "వివో V70" సిరీస్లో (ఇందులో సాధారణ V70, V70 ఎలైట్ వేరియంట్లు ఉన్నాయి) ఇప్పుడు ఈ కొత్త మోడల్ చేరింది.
వివో V70 FE ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో "వివో V70 FE" ధర 8GB RAM + 128GB వేరియంట్తో రూ. 37,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అదే సమయంలో దీని 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్, 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వెర్షన్ల ధరలు వరుసగా రూ. 40,999, రూ. 44,999గా ఉన్నాయి. ఈ హ్యాండ్సెట్ను కొనుగోలు చేసే కస్టమర్లకు ANC సదుపాయం కలిగిన "వివో TWS 3e" ఇయర్బడ్స్ను కంపెనీ రూ. 1,499లకే అందిస్తోంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ హ్యాండ్సెట్ "మాన్సూన్ బ్లూ", "నార్తర్న్ లైట్స్ పర్పుల్" రంగులలో లభిస్తుంది. వీటిలో "మాన్సూన్ బ్లూ" కలర్ వేరియంట్ ఒక ప్రత్యేకమైన "డార్క్నెస్ గ్లో" టెక్నాలజీతో వస్తుంది. ఇది తక్కువ కాంతి ఉన్న పరిస్థితులలో ఒక రకమైన గ్లోయింగ్ ఇస్తుంది; UV లైట్, లేదా సన్లైట్ తగిలినప్పుడు ఇది మసకగా మెరుస్తుంది. తద్వారా ఇతర ఫోన్లతో పోలిస్తే దీని డిజైన్ కాస్త ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.
సేల్ వివరాలు: దేశవ్యాప్తంగా ఈ కొత్త "వివో V70 FE" స్మార్ట్ఫోన్ సేల్స్ ఏప్రిల్ 9 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. అయితే ప్రస్తుతం మార్కెట్లో దీని ప్రీ-ఆర్డర్లు (Pre-orders) ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు వివో వెబ్సైట్, ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ ద్వారా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు.
వివో V70 FE ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1,900 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, HDR10+ సర్టిఫికేషన్తో కూడిన 6.83-అంగుళాల 1.5K (2800×1260 పిక్సెల్స్) OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది.
ప్రాసెసర్: ఇది 4nm ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7360-టర్బో చిప్సెట్ ద్వారా పనిచేస్తుంది. దీనికి జతగా గరిష్ఠంగా 12GB LPDDR5 RAM, 512GB వరకు UFS 3.1 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్ లభిస్తుంది.
బ్యాటరీ: ఇందులో 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 90W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, బైపాస్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ పరికరం 60 నిమిషాల్లోనే 1 శాతం నుంచి 100 శాతం వరకు ఛార్జ్ అవుతుందని కంపెనీ పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, 16 గంటల పాటు తీవ్రంగా వినియోగించిన తర్వాత కూడా, దీనిలో ఇంకా 14 శాతం ఛార్జింగ్ ఉంటుందని కూడా చెబుతోంది.
కెమెరా సెటప్: వివో V70 FE ఫోన్ f/1.88 ఎపర్చర్, ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) కలిగిన 200-మెగాపిక్సెల్ 1/1.56-అంగుళాల ప్రధాన సెన్సార్తో వస్తుంది. దీనితో పాటుగా f/2.2 ఎపర్చర్, 120-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ, ఆరా లైట్ మద్దతు కలిగిన 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా కూడా ఇందులో ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ముందు వైపున ఇది f/2.2 ఎపర్చర్ కలిగిన 50-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఈ హ్యాండ్సెట్ AI Magic Weather, AI Magic Landscape, AI Four-Season Portrait వంటి ఫీచర్లతో పాటు, AI-ఆధారిత 30x సూపర్ జూమ్ను కూడా కలిగి ఉంది. వివో తన "V70 FE" మోడల్లో గేమింగ్ హైపర్సెన్స్ ఆడియోతో కూడిన సిమెట్రికల్ డ్యూయల్ స్పీకర్లను పొందుపరిచింది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ హ్యాండ్సెట్ ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత OriginOS 6పై నడుస్తుంది. ఇందులో ముందు కెమెరా చుట్టూ 'Origin Island' ఫీచర్ పొందుపరచారు. వివో ఈ ఫోన్కు గరిష్టంగా ఆరు సంవత్సరాల పాటు భద్రతా అప్డేట్లను అందిస్తామని కూడా హామీ ఇస్తోంది.
IP రేటింగ్: ఈ హ్యాండ్సెట్ దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP68, IP69 రేటింగ్ బిల్డ్ క్వాలిటీని కలిగి ఉంది. ఇది అండర్వాటర్ ఫొటోగ్రఫీకి కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
కనెక్టివిటీ ఎంపికలు: దీని కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, 4G LTE, డ్యూయల్-బ్యాండ్ Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, ఒక USB Type-C పోర్ట్ ఉన్నాయి. బయోమెట్రిక్ ప్రమాణీకరణ కోసం, ఇందులో ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను అమర్చారు.
కొలతలు, బరువు: దీని కొలతలు 163.7×76.2×7.59mmగా ఉండగా, బరువు సుమారు 200 గ్రాములు ఉంటుంది.