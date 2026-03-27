ETV Bharat / technology

7000mAh బ్యాటరీ, 200MP కెమెరాతో వివో 'V70 FE'- లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్

వివో V70 FE ఇండియా లాంఛ్ తేదీ వెల్లడయింది. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను​ 200MP కెమెరా, 7000mAh బ్యాటరీతో తీసుకొస్తున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది.

Vivo V70 FE India launch set for April 2nd
Vivo V70 FE India launch set for April 2nd
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 27, 2026 at 10:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: వివో భారతదేశంలో వివో V70 FE అనే కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. దీనిలో భాగంగా ఈ పరికరం విడుదల తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించింది. అదనంగా, ఈ అప్​కమింగ్ ఫోన్​కు సంబంధించిన కొన్ని స్పెసిఫికేషన్లను కూడా వెల్లడించింది. వివో ఈ పరికరంలో అద్భుతమైన కెమెరా, ఎక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్, ప్రీమియం డిజైన్‌ను పొందుపరిచింది. కంపెనీ ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఇటీవలే ఇండోనేషియాలో విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు భారత్​కు కూడా ఇది అవే ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లతో వస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్ వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

వివో V70 FE లాంఛ్ తేదీ?: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను ఏప్రిల్ 2వ తేదీన భారతదేశంలో విడుదల చేయనుంది. లాంఛ్ అనంతరం ఇది అమెజాన్, వివో ఇండియా అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ఫోన్‌ను "మాన్‌సూన్ బ్లూ", "నార్తర్న్ లైట్స్ పర్పుల్" అనే రెండు రంగు ఎంపికలలో విడుదల చేయనున్నట్లు వివో వెల్లడించింది. వీటిలో "మాన్‌సూన్ బ్లూ" కలర్ వేరియంట్ ఒక ప్రత్యేకమైన "డార్క్‌నెస్ గ్లో" టెక్నాలజీతో వస్తుంది. ఇది తక్కువ కాంతి ఉన్న పరిస్థితులలో ఒక రకమైన గ్లోయింగ్ ఇస్తుంది, UV లైట్, లేదా సన్​లైట్ తగిలినప్పుడు ఇది మసకగా మెరుస్తుంది. తద్వారా ఇతర ఫోన్‌లతో పోలిస్తే దీని డిజైన్ కాస్త ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.

వివో V70 FE ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: కంపెనీ ఈ ఫోన్‌లో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌కు మద్దతు ఇచ్చే 6.83-అంగుళాల 1.5K OLED ప్యానెల్‌ను అందిస్తోంది. ఇది 1900 నిట్స్​ వరకు పీక్ బ్రైట్​నెస్, 449 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీని అందిస్తుంది. ఈ పరికరం HDR10+ మద్దతుతో కూడా వస్తుంది. వీడియోలు చూడటం, గేమింగ్ ఆడటం లేదా బ్రౌజింగ్ చేయడం వంటి సందర్భాల్లో ఈ ఫోన్ మెరుగైన అనుభవాన్ని అందిస్తుందని చెప్పవచ్చు.

200MP కెమెరా, 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్: ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో OIS మద్దతుతో కూడిన 200MP కెమెరా సెన్సార్​ను ఉంటుంది. ఇది తప్ప దీని ఇతర కెమెరాలకు సంబంధించిన వివరాలను కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. అయితే, తన ఇతర పరికరాల విషయంలో అనుసరించే విధానానికి తగ్గట్టుగానే, వివో ఈ ఫోన్‌లో బ్యాటరీ విషయంలో మాత్రం ఏమాత్రం రాజీపడలేదు. వినియోగదారులకు ఈ పరికరంలో భారీ 7000mAh బ్యాటరీ లభిస్తుంది. దీనికి తోడు 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మద్దతు కూడా లభిస్తుంది. దీనర్థం, దీన్ని ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే, ఈ ఫోన్ గణనీయమైన సమయం పాటు పనిచేస్తుంది, చాలా తక్కువ సమయంలోనే తిరిగి ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. అదనంగా, కంపెనీ ఈ ఫోన్‌లో "Bypass Charging" (బైపాస్ ఛార్జింగ్) ఫీచర్‌ను కూడా చేర్చింది. గేమింగ్ సమయంలో పరికరం వేడెక్కకుండా చల్లగా ఉంచడంలో ఈ ఫీచర్ సహాయపడుతుంది.

ప్రాసెసర్: పనితీరు విషయానికి వస్తే, కంపెనీ ఈ ఫోన్‌లో 4nm ప్రక్రియపై నిర్మించిన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7360 టర్బో చిప్‌సెట్‌ను అమర్చింది. రోజువారీ పనులు, మల్టీటాస్కింగ్, సాధారణ గేమింగ్ అవసరాలను నిర్వహించడానికి ఈ చిప్‌సెట్ సరిపోతుందని, పైగా అత్యంత సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుందని భావిస్తున్నారు.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత Origin OS 6 పై పనిచేస్తుంది. దీనికి ఆరు సంవత్సరాల పాటు భద్రతా అప్‌డేట్‌లను (Security Updates) కూడా అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.

ఇతర ప్రత్యేక ఫీచర్లు: ఆడియో అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడానికి, ఈ ఫోన్‌లో Gaming HyperSense Audio సాంకేతికతతో కూడిన సమరూప (Symmetrical) డ్యూయల్ స్పీకర్లు ఉన్నాయి. దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం ఇది IP68, IP69 రేటింగ్‌లతో వస్తుంది. అంతేకాకుండా, నీటిలో మునిగి ఉన్నప్పుడు కూడా వినియోగదారులు ఫొటోలు తీయడానికి ఈ ఫోన్ వీలు కల్పిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.

వేరియంట్లు, ధరల వివరాలు(అంచనా): వివో ఈ ఫోన్‌ను రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేయొచ్చని భావిస్తున్నారు. వాటిలో మొదటిది 8GB + 128GB, రెండవది 12GB + 256GB. ఈ ఫోన్ ధర సుమారు రూ. 35,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.