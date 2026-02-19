V-సిరీస్లో తొలిసారిగా క్వాల్కమ్ చిప్సెట్లు- మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన 'V70', 'V70 ఎలైట్'
భారతదేశంలో వివో V70 ఎలైట్, వివో V70 స్మార్ట్ఫోన్లు విడుదలయ్యాయి. ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : February 19, 2026 at 1:40 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో ఈరోజు దిల్లీలో జరిగిన ఓ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో తన వివో V70 సిరీస్ను ప్రారంభించింది. ఈ సిరీస్లో వివో V70, వివో V70 ఎలైట్ అనే రెండు మోడళ్లను తీసుకొచ్చింది. కంపెనీ V-సిరీస్లో తొలిసారిగా క్వాల్కమ్ చిప్సెట్లు అందించింది. వివో V70లో స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్సెట్ ఉండగా, వివో V70 ఎలైట్ ఫ్లాగ్షిప్-లెవల్ స్నాప్డ్రాగన్ 8S జెన్ 3 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ రెండు ఫోన్లు ప్యాషన్ రెడ్లో లభిస్తాయి. V70 కోసం లెమన్ ఎల్లో కలర్ ఆప్షన్ను ప్రత్యేకంగా అందిస్తున్నారు. అదే సమయంలో V70 ఎలైట్ కోసం కూడా ప్రత్యేకంగా సాండ్ బీజ్, అథెంటిక్ బ్లాక్ రంగులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
1. వివో V70 ఎలైట్ 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ మోడల్ను మూడు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.
- 8GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్
- 2GB RAM + 512 GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 51,999
- 12GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 56,999
- 2GB RAM + 512 GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 61,999
సేల్ వివరాలు: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ ప్రీ-బుకింగ్లు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఈ ఫోన్ను ఫిబ్రవరి 24 వరకు బుక్ చేసుకోవచ్చు. వివో V70 ఎలైట్ 5G ఫిబ్రవరి 26, 2026 నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, వివో అధికారిక వెబ్సైట్లో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుంది.
2. Vivo V70 వేరియంట్లు: మార్కెట్లో ఇది రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
- 8GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 45,999
- 12GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 49,999
This is An Updating Story