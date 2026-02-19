ETV Bharat / technology

V-సిరీస్‌లో తొలిసారిగా క్వాల్కమ్ చిప్‌సెట్‌లు- మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన 'V70', 'V70 ఎలైట్'

భారతదేశంలో వివో V70 ఎలైట్, వివో V70 స్మార్ట్​ఫోన్లు విడుదలయ్యాయి. ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 19, 2026 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో ఈరోజు దిల్లీలో జరిగిన ఓ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో తన వివో V70 సిరీస్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ సిరీస్‌లో వివో V70, వివో V70 ఎలైట్ అనే రెండు మోడళ్లను తీసుకొచ్చింది. కంపెనీ V-సిరీస్‌లో తొలిసారిగా క్వాల్కమ్ చిప్‌సెట్‌లు అందించింది. వివో V70లో స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్​సెట్ ఉండగా, వివో V70 ఎలైట్ ఫ్లాగ్‌షిప్-లెవల్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8S జెన్ 3 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ రెండు ఫోన్‌లు ప్యాషన్ రెడ్‌లో లభిస్తాయి. V70 కోసం లెమన్ ఎల్లో కలర్ ఆప్షన్​ను ప్రత్యేకంగా అందిస్తున్నారు. అదే సమయంలో V70 ఎలైట్ కోసం కూడా ప్రత్యేకంగా సాండ్ బీజ్, అథెంటిక్ బ్లాక్ రంగులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

1. వివో V70 ఎలైట్ 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ మోడల్​ను మూడు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.

  • 8GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్
  • 2GB RAM + 512 GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 51,999
  • 12GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 56,999
  • 2GB RAM + 512 GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 61,999

సేల్ వివరాలు: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ ప్రీ-బుకింగ్​లు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఈ ఫోన్‌ను ఫిబ్రవరి 24 వరకు బుక్ చేసుకోవచ్చు. వివో V70 ఎలైట్ 5G ఫిబ్రవరి 26, 2026 నుంచి ఫ్లిప్‌కార్ట్, అమెజాన్, వివో అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుంది.

2. Vivo V70 వేరియంట్లు: మార్కెట్లో ఇది రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.

  • 8GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 45,999
  • 12GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 49,999

