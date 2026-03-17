7,200mAh బ్యాటరీతో వివో T5x 5G లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
7,200mAh బ్యాటరీ, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 టర్బో చిప్సెట్తో భారతదేశంలో వివో T5x 5G స్మార్ట్ఫోన్ విడుదలైంది.
Published : March 17, 2026 at 1:15 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో మంగళవారం (మార్చి 17, 2026) భారత మార్కెట్లో తన కొత్త "వివో T5x 5G" మోడల్ను లాంఛ్ చేసింది. ఈ కొత్త వివో T- సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 టర్బో చిప్సెట్ను కలిగి ఉంది. ఇది గరిష్ఠంగా 8GB RAM, 256GB వరకు స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఇందులో 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో కూడిన 7,200mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఈ ఫోన్ దుమ్ము & నీటి నిరోధకత కోసం IP68, IP69 రేటింగ్ కలిగిన నిర్మాణంతో వస్తుంది. అలాగే ఇది గరిష్ఠంగా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 6.67-అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది వచ్చే వారం ఫ్లిప్కార్ట్, వివో ఇండియా వెబ్సైట్ ద్వారా అమ్మకానికి రానుంది.
వివో T5x 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను భారత మార్కెట్లో మూడు వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది. అవి:
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 18,999
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 20,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 22,999
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ హ్యాండ్సెట్ రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- సైబర్ గ్రీన్
- స్టార్ సిల్వర్
సేల్ వివరాలు: మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సేల్స్ మార్చి 24 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఫ్లిప్కార్ట్, వివో ఇండియా ఈ-స్టోర్తో పాటు కంపెనీ అన్ని భాగస్వామ్య రిటైల్ స్టోర్లను సంప్రదించి కొనుగోలు చేయొచ్చు.
వివో T5x 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ డ్యూయల్-సిమ్ (నానో) సపోర్టెడ్ "వివో T5x 5G" స్మార్ట్ఫోన్ 6.76-అంగుళాల ఫుల్-HD+ (1,080x2,344 పిక్సెల్స్) LCD ప్యానెల్ను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 1200 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. ఇది అప్గ్రేడ్ చేసిన ఐ కంఫర్ట్ మోడ్, తక్కువ బ్లూ లైట్ ఉద్గారాల కోసం TÜV రైన్ల్యాండ్ లో- బ్లూ లైట్ సర్టిఫికేషన్ను కలిగి ఉంది.
ప్రాసెసర్: ఇందులో ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 టర్బో చిప్సెట్ను అందించారు. ఇది 8GB వరకు RAM, 256GB వరకు స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఈ "వివో T5x 5G" స్మార్ట్ఫోన్ 44W వైర్డ్ ఛార్జింగ్ మద్దతుతో కూడిన 7,200mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. సింగిల్ ఛార్జ్తో ఈ బ్యాటరీ గరిష్ఠంగా 40 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్, 93 గంటల మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్, 14.5 గంటల నావిగేషన్ సమయాన్ని అందిస్తుందని వివో చెబుతోంది.
కెమెరా సెటప్: ఇది డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX852 సెన్సార్, 2-మెగాపిక్సెల్ బోకె షూటర్ ఉన్నాయి. ముందువైపు, సెల్ఫీలు, వీడియో చాట్ల కోసం 32-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత OriginOS 6పై పనిచేస్తుంది.
కనెక్టివిటీ, సెన్సార్లు: దీని కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, బ్లూటూత్ 5.4, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, Wi-Fi, ఒక USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి. ఇక సెన్సార్ల విషయానికి వస్తే, ఇందులో యాక్సిలరోమీటర్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, ఇ-కంపాస్, గైరోస్కోప్, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ ఉన్నాయి. ఈ హ్యాండ్సెట్ ఐదు కఠినమైన పర్యావరణ పరీక్షలలో ఉత్తీర్ణత సాధించిందని, మిలిటరీ గ్రేడ్ షాక్ రెసిస్టెన్స్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉందని కంపెనీ పేర్కొంది.
IP రేటింగ్: డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం ఈ హ్యాండ్సెట్ IP68, IP69 రేటింగ్ బిల్డ్ క్వాలిటీని కలిగి ఉంది.
కొలతలు, బరువు: ఈ ఫోన్ సుమారు 166x78.43x8.3mm కొలతలతో 219 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.