భారీ బ్యాటరీ అప్​గ్రేడ్​తో వివో 'T5 ప్రో'?- లాంఛ్​కు ముందే కీలక స్పెక్స్ లీక్!

వివో T5 ప్రో త్వరలోనే భారతదేశంలో విడుదల కానుందని సమాచారం. మునుపటి వివో T4 ప్రో కంటే ఇందులో పెద్ద బ్యాటరీ ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

Vivo T5 Pro Tipped to Launch in India Soon; Said to Feature Bigger Battery Over Vivo T4 Pro
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 26, 2026 at 12:06 PM IST

Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో మరో స్మార్ట్​ఫోన్​ను భారత మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చేందుకు రెడీ అయింది. కంపెనీ గతేడాది భారతదేశంలో 6,500mAh బ్యాటరీ, స్నాప్‌డ్రాగన్ 7వ తరం 4 ప్రాసెసర్​తో "వివో T4 ప్రో" మోడల్​ను విడుదల చేసింది. తాజాగా కంపెనీ దీని సక్సెసర్​గా "వివో T5 ప్రో" స్మార్ట్​ఫోన్​ను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం.

అధికారికంగా విడుదల కాకముందే, ఈ అప్​కమింగ్ వివో T సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కీలక ఫీచర్లను ఒక టిప్‌స్టర్ వెల్లడించారు. దాని మునుపటి మోడల్‌తో పోలిస్తే ఇందులో భారీ అప్‌గ్రేడ్ ఉంటుందని తెలిపారు. ఈ అప్‌గ్రేడ్ ముఖ్యంగా బ్యాటరీ సామర్థ్యం, డిస్‌ప్లే విషయంలో ఉంటుంది, ఈ ఫోన్ 1.5K రిజల్యూషన్ డిస్‌ప్లే, 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇదే ఇందులో కీలక అప్‌గ్రేడ్ అని చెబుతున్నారు. మరిన్ని వివరాలు చూద్దాం.

వివో T5 ప్రో అప్​గ్రేడ్​లు (అంచనా): సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ 'X'లో టిప్‌స్టర్ యోగేష్ బరార్ (@heyitsyogesh) పంచుకున్న ఒక పోస్ట్ ప్రకారం, "వివో T5 ప్రో" త్వరలోనే భారతదేశంలో విడుదల కానుంది. అయితే దీని కచ్చితమైన లాంఛ్ తేదీకి సంబంధించిన వివరాలేవీ ఇంకా వెల్లడి కాలేదు. లీకైన సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఫోన్ 1.5K రిజల్యూషన్, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.

ఇది వివో T4 ప్రో ఫుల్-HD+ AMOLED డిస్‌ప్లే (ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను అందిస్తుంది) కంటే ఒక మెరుగైన అప్‌గ్రేడ్ కానుంది. కొత్త వివో T5 ప్రో OriginOS 6తో రానుంది. అలాగే, ఇది 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మద్దతుతో కూడిన 9,020mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. మునుపటి వివో "T4 ప్రో"లోని 6,500mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ (ఇది కూడా 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది)తో పోలిస్తే, ఇది ఒక భారీ అప్‌గ్రేడ్ అని చెప్పవచ్చు.

ఈ మధ్యకాలంలో విడుదలవుతున్న స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో 9,000mAh లేదా 10,000mAh బ్యాటరీలు ఉండటం సర్వసాధారణంగా మారుతోంది. పోకో X8 ప్రో మ్యాక్స్ 5G ఇందుకు ఒక ఉదాహరణ. ఇది ఇటీవల భారత మార్కెట్లో 9,000mAh బ్యాటరీతో విడుదలయ్యింది. ఇది కాకుండా, హానర్ సంస్థ 10,000mAh బ్యాటరీతో 'Win' సిరీస్‌ను విడుదల చేసింది. మరోవైపు రియల్​మీ P4 పవర్​ 5G కూడా 10,001mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.

Vivo T4 Pro (Photo Credit- Vivo India)

ఇదిలా ఉండగా, వివో T5 ప్రో ఆవిష్కరణకు సంబంధించి ఎటువంటి అధికారిక సమాచారం కంపెనీ నుంచి ఇంకా వెల్లడికాలేదు. అయితే, కొత్త "వివో T5 ప్రో" మోడల్, ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న "వివో T4 ప్రో" స్థానాన్ని భర్తీ చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రీవియస్ "T4 ప్రో" మోడల్ స్నాప్​డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 SoC ప్రాసెసర్‌ గతేడాది ఆగస్టులో విడుదలయింది. దీని 8GB RAM మరియు 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 27,999గా ఉంది. ఇది 6.77-అంగుళాల డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది.

ఇంకా దీని వెనుక భాగంలో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 50MP Sony IMX882 ప్రధాన సెన్సార్, 50MP Sony IMX882 పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో కెమెరా, 2MP బోకె కెమెరా ఉన్నాయి. ఇక సెల్ఫీల విషయానికి వస్తే, దీని ముందు భాగంలో 32MP కెమెరాను అమర్చారు. అంతేకాకుండా ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP68, IP69 రేటింగ్‌లను కూడా కలిగి ఉంది. దీన్నిబట్టి ఇప్పుడు త్వరలో మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్న "వివో T5 ప్రో"లో మనం మరింత మెరుగైన ఫీచర్లను ఆశించవచ్చు.

