9,020mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరాతో 'వివో T5 ప్రో 5G'- ధర, ఆఫర్లు వివరాలు ఇవే!

9,020mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరాతో భారతదేశంలో "వివో T5 ప్రో 5G" విడుదలైంది.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 15, 2026 at 3:39 PM IST

Hyderabad: వివో భారతదేశంలో తన కొత్త "వివో T5 ప్రో 5G" స్మార్ట్​ఫోన్​ను లాంఛ్ చేసింది. ఇది వివో T5 సిరీస్‌లో రెండవ ఫోన్‌గా మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇది ఆక్టా-కోర్ స్నాప్​డ్రాగన్ 7 సిరీస్ చిప్‌సెట్​తో పనిచేస్తుంది. ఇందులో 90W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేసే 9,020mAh బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇంకా ఫొటో ప్రియుల కోసం దీని వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ కూడా ఉంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా ఉంటుంది.

వివో T5 ప్రో 5G వేరియంట్లు: ఇది మార్కెట్లో మూడు RAM & స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధర:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 29,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 33,999
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 39,999

కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ భారత మార్కెట్లో దీన్ని రెండు విభిన్న రంగులలో ప్రవేశపెట్టింది.

The Vivo T5 Pro 5G is offered in Cosmic Black and Glacier Blue colourways. (Photo Credit- Vivo)
  • కాస్మిక్ బ్లాక్ (Cosmic Black)
  • గ్లేసియర్ బ్లూ (Glacier Blue)

ఆఫర్ల వివరాలు: కంపెనీ HDFC, SBI, యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డులను ఉపయోగించి కొనుగోలు చేసేవారికి రూ. 3,000 వరకు తక్షణ బ్యాంక్ తగ్గింపును (Instant Discount) అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆరు నెలల వరకు వడ్డీ లేని EMI సౌకర్యాన్ని కూడా అందుబాటులో ఉంచింది. ప్రత్యామ్నాయంగా, వినియోగదారులు తమ పాత ఫోన్‌ను మార్పిడి (exchange) చేయడం ద్వారా రూ. 3,000 వరకు అదనపు బోనస్‌తో ఈ "వివో T5 ప్రో 5G"ని కొనుగోలు చేయొచ్చు.

సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త హ్యాండ్‌సెట్ ఏప్రిల్ 21న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు (IST), ఫ్లిప్​కార్ట్​, వివో ఇండియా ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా భారతదేశంలో విక్రయానికి అందుబాటులోకి రానుంది.

VIVO T5 PRO 5G LAUNCHED IN INDIA
